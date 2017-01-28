Какие продукты не стоит есть на завтрак

Круассаны и сок не подходят для того, чтобы начать день

Завтрак – самый важный прием пищи за весь день. Неправильные продукты провоцируют синдром хронической усталости переедание: ведь уже в 11 утра вы захотите есть снова, пишет "Домашний очаг".. Вот 9 продуктов, которые совершенно не годятся для утреннего приема пищи.

Крупы с высоким содержанием углеводов

Утренняя каша должна содержать высокий уровень клетчатки, а не углеводов. В противном случае. Вы почувствуете голод уже через час после завтрака.

Обезжиренный йогурт

Обезжиренные продукты совершенно не годятся на завтрак. Да, они менее калорийны, но содержат большее количество химикатов и меньше белков. А именно белок позволяет не чувствовать голод в течение долгого времени.

Рогалики (сдобные булочки)

Один сдобный рогалик является эквивалентом четырех (а то и больше) кусочков белого хлеба. Но это не значит, что нужно полностью отказаться от сдобы. Выбирайте выпечку из цельного зерна и ешьте с продуктами, богатыми белками (яйцами, сыром, лососем). Только не намазывайте выпечку маслом или плавленым сыром.

Блины

Блины как источник быстрых углеводов не могут быть хорошим завтраком. Если вы еще польете их сиропом или намажете вареньем, то организм получит настоящий удар от переизбытка сахара. А вот голод вы все равно почувствуете очень скоро.

"Энергетические" батончики

Батончики из злаковых и сухофруктов – плохой способ начать день. Большинство подобных изделий содержит много сахара и химикатов. Съедите ли вы шоколадный батончик или злаковый, для организма не будет никакой пользы.

Сок

Свежеотжатый сок очень полезен для здоровья, но совершенно не подходит для завтрака. Будет прекрасно, если вы выпьете стакан этого напитка между приемами пищи, вместо полдника, например. Но не забывайте, только пища богатая белками хороша для утреннего приема пищи. Сок – это источник углеводов.

Мюсли

Мюсли полезны, но не годятся для завтрака. Причина очевидна: недостаточное содержание белка, и чересчур много углеводов. Лучше, съешьте йогурт с сырыми (необжаренными) орехами.

Фастфуд

О вреде пищи из фастфуда диетологи говорят в один голос. Жирная, пережаренная, неизвестно какой свежести и качества подобная еда нанесет лишь вред вашему организму.

Круассаны или пончики

Подобная выпечка сделана из муки высшего сорта, а значит, только повысит уровень сахара в организме. Никакой пользы и сытости!