Какие продукты наиболее полезны для здоровья женщин: советы экспертов

Сегодня, 16:19

Правильное питание – один из важнейших компонентов здоровья женской половой системы

Необычайно полезны для женщин жирные сорта морской рыбы. Фото: pixabay.com
Необычайно полезны для женщин жирные сорта морской рыбы. Фото: pixabay.com

Для поддержания нормальной деятельности репродуктивных органов женщине следует обратить внимание на некоторые продукты, которые обязательно должны быть включены в пищевой рацион, пишет goodhouse.com.ua.

Эстрогены – основные женские половые гормоны, которые отвечают за деятельность репродуктивной системы женщины. Достаточный уровень эстрогенов в крови не только помогает женщине забеременеть и нормально родить ребенка, но также поддерживает нормальную работу других органов и систем женского организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Необычайно полезными для женской половой системы будут жирные сорта морской рыбы и авокадо. В этих продуктах содержится большое количество жирных полиненасыщенных кислот омега-3 и омега-6, которые принимают участие в выработке женских половых гормонов. Также полезными будут и растительные продукты, содержащие в своем составе фитоэстрогены – растительные аналоги женских половых гормонов. Сегодня больше всего известно о фитоэстрогенах, содержащихся в сое. Также они содержатся в пшенице, чечевице, овсе, яблоках, моркови, гранате и мяте. Особенно такие продукты будут полезными для женщин после 35, когда уровень эстрогенов снижается.

  • Противовоспалительное питание для женщин

Воспалительные процессы в мочеполовой системе – явление довольно частое. Для эффективной борьбы с воспалительными процессами женщине необходимо употреблять достаточное количество белка. Это может быть постное мясо, рыба, кисломолочные продукты, а также растительные источники протеина, например, шпинат. При приготовлении блюд старайтесь ограничить использование животного жира, при этом полностью исключать его не стоит. Предпочтение отдавайте вареным, запеченным и тушеным блюдам. Также отличными противовоспалительными свойствами обладает клюква. Эта ягода прекрасно борется с инфекциями в мочеполовой системе, а также является источником антиоксидантов, которые продлевают молодость.

  • Что нужно исключить из рациона

Наиболее опасным для здоровья женской репродуктивной системы является алкоголь. Спиртные напитки ухудшают работу яичников, негативно влияют на процесс формирования яйцеклетки, способствуя появлению в ней дефектов.

Слишком соленая пища может усилить негативные проявления предменструального синдрома. Также следует ограничить употребление сладостей, поскольку они увеличивают риск развития воспалительных заболеваний женской половой системы. А увлечение крепким чаем и кофе может ухудшить деятельность молочных желез, поскольку эти напитки увеличивают выработку гормона пролактина.
продукты, здоровье, рацион, правильное питание

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Чай в пакетиках поможет убрать мешки под глазами. Фото: flickr.com

Как без усилий убрать мешки под глазами

Сегодня, 14:17

Молоко оказывает целебное свойство для кожи вокруг глаз

Здоровье

Страх можно одолеть. Фото: pixabay.com

Как избавиться от постоянного беспокойства и страха

Сегодня, 13:38

Есть конкретные способы решения этой проблемы

Здоровье

Грецкие орехи помогают в контроле веса. Фото: flickr.com

Грецкие орехи помогают контролировать аппетит – ученые

Сегодня, 12:54

Этот продукт способствует появлению чувства сытости

Диеты и фитнес

Нужно разнообразить свой рацион. Фото: flickr.com

Ученые объяснили причину сильной тяги к сладкому и мучному

Сегодня, 10:50

Желание съесть шоколадку, конфеты, печенье появляется не просто так 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования