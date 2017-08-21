Какие продукты наиболее полезны для здоровья женщин: советы экспертов

Для поддержания нормальной деятельности репродуктивных органов женщине следует обратить внимание на некоторые продукты, которые обязательно должны быть включены в пищевой рацион, пишет goodhouse.com.ua.

Эстрогены – основные женские половые гормоны, которые отвечают за деятельность репродуктивной системы женщины. Достаточный уровень эстрогенов в крови не только помогает женщине забеременеть и нормально родить ребенка, но также поддерживает нормальную работу других органов и систем женского организма.

Необычайно полезными для женской половой системы будут жирные сорта морской рыбы и авокадо. В этих продуктах содержится большое количество жирных полиненасыщенных кислот омега-3 и омега-6, которые принимают участие в выработке женских половых гормонов. Также полезными будут и растительные продукты, содержащие в своем составе фитоэстрогены – растительные аналоги женских половых гормонов. Сегодня больше всего известно о фитоэстрогенах, содержащихся в сое. Также они содержатся в пшенице, чечевице, овсе, яблоках, моркови, гранате и мяте. Особенно такие продукты будут полезными для женщин после 35, когда уровень эстрогенов снижается.

Противовоспалительное питание для женщин

Воспалительные процессы в мочеполовой системе – явление довольно частое. Для эффективной борьбы с воспалительными процессами женщине необходимо употреблять достаточное количество белка. Это может быть постное мясо, рыба, кисломолочные продукты, а также растительные источники протеина, например, шпинат. При приготовлении блюд старайтесь ограничить использование животного жира, при этом полностью исключать его не стоит. Предпочтение отдавайте вареным, запеченным и тушеным блюдам. Также отличными противовоспалительными свойствами обладает клюква. Эта ягода прекрасно борется с инфекциями в мочеполовой системе, а также является источником антиоксидантов, которые продлевают молодость.

Что нужно исключить из рациона

Наиболее опасным для здоровья женской репродуктивной системы является алкоголь. Спиртные напитки ухудшают работу яичников, негативно влияют на процесс формирования яйцеклетки, способствуя появлению в ней дефектов.

Слишком соленая пища может усилить негативные проявления предменструального синдрома. Также следует ограничить употребление сладостей, поскольку они увеличивают риск развития воспалительных заболеваний женской половой системы. А увлечение крепким чаем и кофе может ухудшить деятельность молочных желез, поскольку эти напитки увеличивают выработку гормона пролактина.