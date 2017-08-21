Какие продукты наиболее полезны для здоровья женщин: советы экспертов
Правильное питание – один из важнейших компонентов здоровья женской половой системы
Для поддержания нормальной деятельности репродуктивных органов женщине следует обратить внимание на некоторые продукты, которые обязательно должны быть включены в пищевой рацион, пишет goodhouse.com.ua.
Эстрогены – основные женские половые гормоны, которые отвечают за деятельность репродуктивной системы женщины. Достаточный уровень эстрогенов в крови не только помогает женщине забеременеть и нормально родить ребенка, но также поддерживает нормальную работу других органов и систем женского организма.
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Необычайно полезными для женской половой системы будут жирные сорта морской рыбы и авокадо. В этих продуктах содержится большое количество жирных полиненасыщенных кислот омега-3 и омега-6, которые принимают участие в выработке женских половых гормонов. Также полезными будут и растительные продукты, содержащие в своем составе фитоэстрогены – растительные аналоги женских половых гормонов. Сегодня больше всего известно о фитоэстрогенах, содержащихся в сое. Также они содержатся в пшенице, чечевице, овсе, яблоках, моркови, гранате и мяте. Особенно такие продукты будут полезными для женщин после 35, когда уровень эстрогенов снижается.
- Противовоспалительное питание для женщин
Воспалительные процессы в мочеполовой системе – явление довольно частое. Для эффективной борьбы с воспалительными процессами женщине необходимо употреблять достаточное количество белка. Это может быть постное мясо, рыба, кисломолочные продукты, а также растительные источники протеина, например, шпинат. При приготовлении блюд старайтесь ограничить использование животного жира, при этом полностью исключать его не стоит. Предпочтение отдавайте вареным, запеченным и тушеным блюдам. Также отличными противовоспалительными свойствами обладает клюква. Эта ягода прекрасно борется с инфекциями в мочеполовой системе, а также является источником антиоксидантов, которые продлевают молодость.
- Что нужно исключить из рациона
Наиболее опасным для здоровья женской репродуктивной системы является алкоголь. Спиртные напитки ухудшают работу яичников, негативно влияют на процесс формирования яйцеклетки, способствуя появлению в ней дефектов.
Слишком соленая пища может усилить негативные проявления предменструального синдрома. Также следует ограничить употребление сладостей, поскольку они увеличивают риск развития воспалительных заболеваний женской половой системы. А увлечение крепким чаем и кофе может ухудшить деятельность молочных желез, поскольку эти напитки увеличивают выработку гормона пролактина.
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