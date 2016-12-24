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Медики назвали опасность низкоуглеводной диеты http://www.segodnya.ua/img/article/7813/84_main.1482261609.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7813/84_tn.1482261609.jpg Диеты и фитнес Специалисты говорят, что увлекаться такими диетами не стоит 

Медики назвали опасность низкоуглеводной диеты

Сегодня, 03:00

Специалисты говорят, что увлекаться такими диетами не стоит 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Принято считать, значительное сокращение углеводов в рационе способствует снижению веса, и это действительно так. Однако, как заявили врачи, сидеть на такой диете более шести месяцев нельзя, иначе метаболизм начнет замедляться.

Исследователи из Клиники Майо в Рочестере (Миннесота, США) установили, что люди сбрасывали 4 килограмма и больше, если в течение полугода сидели на низкоуглеводной диете по сравнению с диетой, отмеченной низким уровнем жиров. Однако именно после рубежа в 6 месяцев результаты в плане веса начали выравниваться. Из этого был сделан вывод, что низкоуглеводные диеты подходят в качестве краткосрочных.

Диетологи призывают отказаться от обработанных продуктов, в особенности – от обработанного мяса вроде бекона, сосисок, ветчины. Кстати, нередко урезание потребления углеводов сопровождается более активным потреблением мясных продуктов.

Но согласно ряду исследований, большое количество животного белка в рационе связано с повышенной смертностью, риском рака, высоким давлением, аномальными уровнями сахара и холестерина.

Ранее ученые выяснили, что набирающая популярность палеодиета на самом деле может привести к ухудшению здоровья и набору веса.
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Источник:

Росбалт

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