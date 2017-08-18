Пять вкусных продуктов для идеальной талии

18 Августа 2017, 19:44

Употребляя эти продукты, вы сможете похудеть намного быстрее

Эти продукты помогут сделать талию идеальной. Фото: pixabay.com
Эти продукты помогут сделать талию идеальной. Фото: pixabay.com

Если вы пытаетесь похудеть в животе, обратите внимание на продукты, которые ускоряют обмен веществ и стимулируют сжигание жиров именно в этой области. Если добавить их в рацион, вы сможете похудеть намного быстрее, пишет Marie Сlaire.

Итак, какие продукты помогут сделать талию идеальной

  • Миндаль

В горстке миндаля содержится достаточное количество белка, клетчатки, витамина Е и антиоксиданты, чтобы насытить ими организм. Кроме того, оболочка миндаля обладает способностью блокировать жир, не позволяя ему усваиваться.

  • Яйца

Яйца – любимый продукт диетологов из-за высокого содержания важных аминокислот. В них содержится витамин В12, который участвует в переработке жиров и отвечает за сжигание жира в области живота.
Также исследования установили, что люди, которые едят яйца на завтрак, реже испытывают голод в течение дня, чем те, чей завтрак состоит из углеводов.

  • Соевые бобы

Соевые бобы помогают похудеть по причине антиоксидантов, белков и клетчатки. Они могут препятствовать накоплению жиров и при этом превращать их в энергию. Соевые бобы прекрасно подходят для похудения в талии, потому что легко перевариваются.

  • Яблоки

Исследование, которое провели в 2003 году и опубликованное в журнале Nutrition, показало, что женщины с лишним весом, которые употребляли три яблока или три груши каждый день в течение трех месяцев, потеряли больше веса, чем те, которые употребляли овсяное печенье вместо фруктов.

Кроме того, этот фрукт содержит пектин, который не позволяет клеткам поглощать жир из желудка.

  • Ягоды

Ягоды-источник антиоксидантов, которые не только защищают нас от хронических заболеваний, но и помогают получить больше пользы от тренировок: они способны улучшить циркуляцию крови, что помогает мышцам работать более продуктивно.

Напомним, худеем в пост на яблочной диете: минус 10 килограмм за две недели.
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