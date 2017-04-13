Самые распространенные ошибки при похудении: ТОП-8 советов фитнес-тренера

Терять в месяц нормально 4-5 кг, при слишком большом исходном весе — до 7-8 кг. Резкая потеря веса — это стресс для организма

Чтобы выглядеть хорошо, люди массово садятся на различные диеты, но зачастую так и не получают желаемого результата.

Диетолог, психолог и фитнес-тренер Татьяна Годард назвала самые распространенные ошибки при похудении и посоветовала, как ускорить этот процесс, передает Новое время.

Ошибка №1. Вы не решили психологическую проблему

В большинстве случаев главной причиной набора веса являются психоэмоциональные проблемы с более или менее глубокими корнями. Они могут быть связаны с детскими травмами, личными отношениями, нереализованностью и прочим; быть осознанными и скрытыми. Пока вы не выроете корень проблемы, будете худеть, а потом снова объедаться. И процесс этот станет бесконечным. Это как вытирать воду, не закрыв кран.

Что делать? Разобраться, наконец, почему вы на самом деле переедаете. Либо поговорите с собой начистоту, либо обратитесь психоаналитику, чтобы он эту проблему нащупал и помог ее проработать.

Ошибка №2. Не уделяете внимание здоровью

Серьезно тормозить вес могут и разного рода заболевания. Самые распространенные физиологические причины полноты – разные виды гормональных сбоев и ряд заболеваний. В частности, к увеличению веса приводит гипотиреоз и другие нарушения функции щитовидной железы, почечная недостаточность, сахарный диабет, дисфункция гипоталамуса, метаболический синдром, нарушение функций поджелудочной железы и пищеварительной системы и пр. Если вы не переедаете, а вес растет, это может быть связано также с сердечной недостаточностью или нефротическим синдром (из-за отечности).

Что делать? Необходимо пройти полный медосмотр. Программа минимум: эндокринолог, гастроэнтеролог и кардиолог. Я уверена, что еда помогает лечить любые заболевания, но идеально, когда при составлении плана питания мы работаем "прицельно", решая не только эстетическую проблему, но и проблему со здоровьем. В серьезных случаях необходима медикаментозная поддержка.

Ошибка №3. Ограничение рациона

Чтобы избавиться от лишнего веса, большинство "садится" на какую-нибудь новомодную диету или на старую, проверенную систему питания, резко ограничивающую потребление жиров или углеводов. Зачастую это работает, и вес уходит, но такой подход не решает проблему: как только мы возвращаемся к привычной еде (как правило, незаметно для самих себя), возвращаются и старые килограммы, причем довольно быстро, и с 5-6 новыми.

Что делать? Составить либо самостоятельно, либо с помощью диетолога сбалансированный рацион, на котором можно жить всю жизнь (меняя в зависимости от настроения и сезона детали, но сохраняя при этом базу). Продукты должны быть вам однозначно приятны (не то долго вы на них не протяните), а также полезны для вашего здоровья и фигуры.

Основа меню – зелень, клетчатка, сырые овощи и фрукты, растительные жиры, морепродукты и рыба, немного орехов, цельнозерновые злаки.

Ошибка №4. Подсчет калорий

Мировые диетологи уже давно отказались от подсчета калорий и только у нас эта традиция до сих пор жива. Причем советы считать калории дают люди, называющие себя "профессионалами". Что можно съесть, к примеру, на 1400 Ккал, рекомендуемых для похудения женщинам? Вариант номер один – две шоколадки. Вариант номер два -полноценные завтрак, обед и ужин, состоящие из продуктов, насыщенных витаминами и минералами. В первом случае у вас резко повысится уровень сахара, что спровоцирует волчий аппетит, и в итоге вы съедите гору булок. Во втором вы будете сыты, счастливы, а вес продолжит комфортно и плавно уходить.

В большинстве случаев главной причиной набора веса являются психоэмоциональные проблемы

Что делать? Питаться осознанно, выбирая богатую витаминами и микроэлементами еду, которая при малых порциях способна обеспечить максимальное насыщение.

Ошибка №5. Мало воды

Вода необходима нашему организму для нормализации обменных процессов, активного кровообращения, слаженной работы всех органов и систем, выведения из организма лишней жидкости, токсинов и продуктов распада. Многие пьют мало, потому что не чувствуют жажды. На самом деле, жажду мы чувствуем уже тогда, когда организм обезвожен и кричит о помощи.

Что делать? Выпивать не меньше 2,5 литров чистой воды в сутки. Чай, соки сюда не входят.

Ошибка №6. Недостаток движения

Многие надеются похудеть без спорта. Это возможно, но сложно: вес будет уходить медленно, а в один прекрасный день остановится, и вы его не сдвинете. Разницу между употребленными калориями и затраченными придется увеличивать за счет ограничения меню, а это неправильно. Организм быстро включит режим экономии, и все труды пойдут насмарку, не говоря уже о психологическом дискомфорте.

Кроме того, без тренировок кожа обвиснет, а мышцы потеряют форму. В итоге тело станет дряблым и непривлекательным. Не забывайте также, что при физической активности организм вырабатывает эндорфины, способствующие хорошему настроению и чувству удовлетворения. А положительный настрой в нашем деле просто необходим!

Что делать? Начните заниматься тем видом активности, который вам нравится. Побольше ходите, купите абонемент в спортзал, бассейн, посещайте групповые занятия в фитнес-зале, танцуйте. Приучайте себя хотя бы полчаса в день тренироваться дома. Можно скачать комплексы упражнений и делать их как только появляется свободное время. Ни в коем случае не насилуйте себя. Набирайте обороты постепенно, иначе вы очень скоро ко всему охладеете, и встать обратно "на рельсы" будет сложно.

Ошибка №7. Ставка на силовые упражнения

Жир легче мышц, и при занятиях силовыми упражнениями мышечная масса начинает расти (поэтому может быть даже прибавка в весе), а жир все равно не уйдет – его можно сжечь только кардиотренировками. При этом многие их не любят, считая, что похудеть можно за счет питания и силовых. На самом деле, если мало есть, вы и правда визуально похудеете, но подкожный жир останется, и будет, как и прежде, мешать работе внутренних органов. А большинство внешнего равномерно распределится по растущему от силовых упражнений телу. Как только вы престанете качаться, мышцы опадут и вид будет не самый лучший.

Что делать? К силовым упражнениям нужно обязательно добавлять кардио. Это бег, езда на велосипеде, велотренажер, прыжки на скакалке, круговые и интервальные тренировки. Помните: как и одна силовая нагрузка, так и отдельная кардио неполноценны. Сбросив вес, без силовых упражнений вы не приобретете красивого рельефа.

Ошибка №8. Желание получить немедленный результат

Одна из самых распространенных ошибок — нереалистичные ожидания. Многие хотят, вне зависимости от количества лишнего веса, избавиться от него за пару недель. И если этого не происходит, быстро теряют вдохновение. Особенно если голодная диета и изнурительные тренировки перестали приносить результаты (а такой исход в данном случае неизбежен).

Что делать? Перестаньте паниковать и проанализируйте, что вы сделали не так. Если самому сложно, обратитесь за помощью к диетологу, и запаситесь терпением: терять в месяц нормально 4-5 кг, при слишком большом исходном весе — до 7-8 кг. Резкая потеря веса — это стресс для организма. Ему сложно перестроится на другой тип работы, поэтому вы будете чувствовать слабость, головные боли, изменения гормонального фона и другие побочные эффекты.