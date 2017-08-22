Соковая диета: пьем, худеем, очищаем организм

Соковая детокс-диета обычно включает в себя употребление фруктовых и овощных соков в течение дня. При этом важно помнить – и об этом вам скажет любой врач-диетолог – вы не должны находиться на соковой диете более пяти дней, сообщает woman.ru.

Соковая диета: из пакета или фреш

Соковая диета может быть использована не только для качественного очищения организма от токсинов, но и для повышения метаболизма при подготовке к долгосрочной диетической программе. Когда вы на соковой диете, вы полностью устраняете любые другие продукты из вашего рациона, заменяя их соком. Для этого по возможности выбирайте соки, которые готовятся свежими. При этом во время голодания вам нужно будет пить много воды. Основная цель соковой детокс-диеты – помочь организму избавиться от вредных токсинов.

Обсуждая соковые диеты, диетологи рекомендуют употреблять 250-300 грамм сока для каждого из трех основных приемов. В связи с большим потреблением жидкости во время питьевой диеты вы будете довольно регулярно использовать туалет, и это тоже часть процесса изгнания из организма вредных токсинов. В промежутках между основными приемами сока, пейте воду. Вода должна быть чистой и не холодной – комнатной температуры.

Старайтесь как можно больше пить свежевыжатые соки. Многие соки, которые продаются в упаковках, содержат очень много консервантов и вредных сахаров. Здоровые продукты для соковой диеты – это апельсины, грейпфруты, виноград. Если вы хотите пить овощные соки, попробуйте огурец, сельдерей и чеснок. Вы также можете попробовать овощные бульоны из помидоров, зеленого перца и капусты.

Что насчет пищевой ценности такой диеты

Некоторые фрукты и овощи, когда превращаются в сок, способны предложить организму множество полезных свойств. Яблоки обеспечивают организм витаминами A, B и C, а также калием и кальцием. Абрикосы обеспечивают те же три витамина, а также витамин К и фосфор. Свекла богата кальцием, железом и витамином С. Кстати, они могут изменить цвет вашего стула и мочи – не пугайтесь. Брокколи содержит калий, витамин В1 и кальций.

Помните, однако, о мерах предосторожности. Находясь на соковой диете, вы почти наверняка вы можете испытывать недостаток энергии. Если у вас какие-либо серьезные проблемы со здоровьем или вы страдаете от недоедания, соковая диета не для вас. Перед началом диеты обязательно проконсультируйтесь с врачом.