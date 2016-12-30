Ученые нашли действенный способ похудения

Они проанализировали данные о 24 тысячах человек, которые пытались похудеть в течение года

Секретом действенного похудения являются завышенные планы по темпам сброса избыточной массы тела.

Об этом сообщили британские ученые из Ноттингемского университета и опубликовали свое исследование в The Journal of Human Nutrition.

К таким выводам ученые пришли после того, как проанализировали данные о 24 тысячах человек, которые пытались похудеть в течение 12 месяцев.

В результате выяснилось, что те, кто запланировал на 27% снизить массу тела, потеряли в среднем только 19%. А т, кто планировал похудеть на 16-21%, сбросили всего 14% лишнего веса. В большинстве случаев достигали своей цели лишь те, кто пожелал на 10% снизить массу тела.

Ученые поясняют такие результаты тем, что люди, которые ставили наиболее амбициозные цели, как правило, не достигали их, но тем не менее теряли вес интенсивнее остальных. Это позволяет, по мнению экспертов, использовать такой прием как одно из средств борьбы с лишним весом.