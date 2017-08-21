Ученые объяснили причину сильной тяги к сладкому и мучному

Все мы сталкивались с неожиданной тягой к определенному продукту. Желание может возникнуть, прежде всего, из-за старых привычек или воспоминаний: например, вот это печенье, которое вы увидели на прилавке, вдруг напомнило фирменную выпечку вашей бабушки. А сыр, продающийся на рынке, пахнет так, словно вы опять очутились на маленькой французской ферме, на которой побывали в прошлом году. И вам нестерпимо хочется все это немедленно попробовать. Однако, не поверите, есть случаи, когда невыносимое желание съесть именно картошку фри связано с недостатком питательных веществ. Как определить, каких микроэлементов не хватает организму, и чем заменить фастфуд, чтобы удовлетворить требованиям тела, пишет woman.ru.

Шоколад

Женщины часто хотят шоколада во время месячных, потому что в какао содержится много магния: это именно тот микроэлемент, который теряется в больших количествах вместе с кровью. Согласно данным исследования Американского химического общества, постоянно хотеть шоколада также могут люди в стрессе или депрессии: он повышает уровень серотонина ("гормона счастья"), допамина ("гормона хорошего самочувствия") и окситоцина ("гормона любви"), который выделяется во время объятий, поцелуев и занятий сексом. А самое главное, благодаря содержанию магния и теобромина сладость снижает уровень кортизола – "гормона стресса".

Сыр

Добавляете тертый сыр почти во все блюда и едите его на завтрак, обед и ужин? Возможно, вы испытываете проблемы с памятью и трудности с концентрацией внимания. Исследование, проведенное американскими учеными, доказало, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще испытывают тягу к сыру, чем здоровые.

Сыр — это суперпродукт, потому что для переработки кальция организму требуется достаточное количество витамина D: оба вещества сразу же вступают во взаимодействие, и именно поэтому кальций лучше всего усваивается именно из этого молочного продукта.

Конфеты

Речь идет о знакомой фразе "хочется чего-нибудь сладенького". Это мы говорим себе каждый раз, когда уровень напряжения зашкаливает: сроки горят, машина сломалась, а ребенка некому забрать из детского сада. Вот мы и сидим за рабочим столом, поглощая конфеты одну за другой. Но не спешите себя винить: сахар активизирует центр вашего мозга, что действительно на какое-то время помогает сосредоточиться на происходящем.

Мясо

Жажда мяса может быть результатом низкого качества белка, который вы потребляете, его отсутствия (если вы вегетарианец), а также недостатка в организме основных микроэлементов, которые содержатся в животном белке: цинка, железа, В12 и Омега-3. Возможно, организму также не хватает цинка, который отвечает за здоровье кожи, волос и ногтей. Не только красное мясо содержит большое количество этого минерала, но еще моллюски и сыр.

Печенье, макароны, хлеб, рис

Целую неделю вы мечтали о круассане и просто не находили себе места: вот он красуется на прилавке, свежий и румяный. Мысли о нем не оставляли вас ни на час: мозг срочно требовал чего-то углеводного. На самом деле, это не что иное как жажда сахара. Тяга к простым углеводам может указывать на гипогликемию (колебания уровня сахара в крови) и дефицит хрома, что ведет к постоянной сильной усталости и быстрой утомляемости. Чтобы восполнить недостаток микроэлемента, ешьте бананы, яблоки, абрикосы, паприку, шпинат, свеклу, авокадо, брокколи и морковь.

Чипсы и соленые продукты

Во-первых, ваш организм обезвожен. Нередко жажду мы принимаем за голод, так что тяга к соли, которая помогает удерживать жидкость, может означать, что вы пьете недостаточно воды или вы теряете ее большое количество (например, при рвоте, поносе или чрезмерном потоотделении). Во-вторых, тяга к соленому может быть признаком нехватки электролитов.

Эти минералы необходимы для нормальной работы сердца, мышц и нервов, а также для поддержания нужного уровня увлажненности тканей. Недостаток электролитов может привести к судорогам, спазмам и головным болям. Полезная альтернатива соленым чипсам – орехи, семечки, бобовые, сухофрукты, авокадо, зеленые листовые овощи.

Сухарики, крекеры, орехи, хлебцы

Хочется чем-то похрустеть? Специалисты по питанию выделяют две причины. Первая – вы находитесь в состоянии стресса: хруст помогает немного снять напряжение. Вторая – в основном, вы едите жидкую пищу (смузи, супы, йогурты), и вашим слюнным железам и челюстям, что называется "стало скучно". Через день-два им нужна стимуляция – отсюда и тяга к твердой еде.

Мороженое, йогурт

Возможно, причина в изжоге или кислотном рефлюксе: врачи утверждают, что продукты со сливочной текстурой успокаивают раздраженный пищевод, что как раз и необходимо организму на данный момент. Также тягу к мороженому или йогурту может вызвать ваша любовь к безрецептурным обезболивающим. Нестероидные противовоспалительные препараты могут показаться безобидными, однако могут вызвать воспаление в желудке, и желание чего-то "нежного" – это знак от организма немного поумерить пыл.