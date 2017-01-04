Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Новости образования
Кабмин решил, кто получит академическую стипендию http://www.segodnya.ua/img/article/7855/19_main.1483529239.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/19_tn.1483529239.jpg Образование В случае если стипендиат имеет право на назначение нескольких академических стипендий, выплачивается одна стипендия наибольшего размера, если другое не предусмотрено законодательством

Кабмин решил, кто получит академическую стипендию

Сегодня, 13:23

В случае если стипендиат имеет право на назначение нескольких академических стипендий, выплачивается одна стипендия наибольшего размера, если другое не предусмотрено законодательством

40-45% студентов вузов будут получать академическую стипендию. Фото: Хвиля
40-45% студентов вузов будут получать академическую стипендию. Фото: Хвиля

Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты стипендий студентам, которым предусмотрена возможность получения академической стипендии 40-45% студентов высших учебных заведений.

Согласно постановлению №1050 от 28 декабря 2016 года, для решения вопросов о назначении и лишении академической или социальной стипендии, оказания материальной помощи учащимся, студентам, курсантам невоенных высших учебных заведений, клиническим ординаторам и аспирантам, поощрения лучших из них за успехи в учебе, участие в общественной, спортивной и научной деятельности приказом руководителя учебного заведения образуются стипендиальные комиссии. В состав комиссии входят руководитель учебного заведения, представители финансовых подразделений, деканы факультетов (директора институтов, заведующие отделениями), представители органов студенческого самоуправления (в том числе студенческих профсоюзов). При этом количество лиц, представляющих в комиссии органы студенческого самоуправления должно составлять не менее 50% всего состава комиссии.

В случае если стипендиат имеет право на назначение нескольких академических стипендий, выплачивается одна стипендия наибольшего размера, если другое не предусмотрено законодательством.

Вузы в пределах средств, предусмотренных для выплаты стипендий, назначают академические стипендии согласно рейтингу успеваемости, составленному на основании объективных и прозрачных характеристик, прямых измерений учебных достижений соискателей высшего образования по каждому учебному предмету и в который включаются все студенты, обучающихся на определенном факультете на дневной форме обучения на соответствующем курсе и специальности.

Составляющая успешности должна составлять не менее 90% рейтингового балла. Рейтинг публикуется на официальном сайте учебного заведения не позднее чем через три рабочих дня после принятия соответствующего решения стипендиальной комиссией.

Перед началом подведения итогов каждого семестрового контроля ученый совет определяет одинаковый для всех факультетов, курсов и специальностей лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам такого семестрового контроля. Этот показатель устанавливается в диапазоне 40-45% фактического количества студентов дневной формы обучения.
кабмин, Украина, студенты, стипендия, вузы

Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин решил, кто получит академическую стипендию". Другие Новости образования смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Гройсман встретился со студентами КПИ. Фото: Facebook

Гройсман - студентам: Ваш диплом ни вам, ни мне не нужен

23 Декабря 2016, 14:56

Премьер объяснил, почему стипендии должны получать не все

Экономика

В Украине изменится система выплат стипендий студентам. Фото: OGO.ua

Стипендий в Украине станет меньше, но суммы вырастут (инфографика)

13 Декабря 2016, 12:12

Все студенческие выплаты хотят разделить на два вида — академические и социальные

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Гройсман объяснил, каким студентам в Украине повысят стипендии

14 Декабря 2016, 16:33

Социальные выплаты останутся, но отличники у правительства в приоритете

Экономика

Что будет с зарплатами, пенсиями, субсидиями и стипендиями: семь главных изменений в законе "5130"

9 Декабря 2016, 08:14

В законе нет минималки, а изменения, по словам авторов, призваны наполнить бюджет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.