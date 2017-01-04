Кабмин решил, кто получит академическую стипендию

Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты стипендий студентам, которым предусмотрена возможность получения академической стипендии 40-45% студентов высших учебных заведений.



Согласно постановлению №1050 от 28 декабря 2016 года, для решения вопросов о назначении и лишении академической или социальной стипендии, оказания материальной помощи учащимся, студентам, курсантам невоенных высших учебных заведений, клиническим ординаторам и аспирантам, поощрения лучших из них за успехи в учебе, участие в общественной, спортивной и научной деятельности приказом руководителя учебного заведения образуются стипендиальные комиссии. В состав комиссии входят руководитель учебного заведения, представители финансовых подразделений, деканы факультетов (директора институтов, заведующие отделениями), представители органов студенческого самоуправления (в том числе студенческих профсоюзов). При этом количество лиц, представляющих в комиссии органы студенческого самоуправления должно составлять не менее 50% всего состава комиссии.



В случае если стипендиат имеет право на назначение нескольких академических стипендий, выплачивается одна стипендия наибольшего размера, если другое не предусмотрено законодательством.



Вузы в пределах средств, предусмотренных для выплаты стипендий, назначают академические стипендии согласно рейтингу успеваемости, составленному на основании объективных и прозрачных характеристик, прямых измерений учебных достижений соискателей высшего образования по каждому учебному предмету и в который включаются все студенты, обучающихся на определенном факультете на дневной форме обучения на соответствующем курсе и специальности.



Составляющая успешности должна составлять не менее 90% рейтингового балла. Рейтинг публикуется на официальном сайте учебного заведения не позднее чем через три рабочих дня после принятия соответствующего решения стипендиальной комиссией.



Перед началом подведения итогов каждого семестрового контроля ученый совет определяет одинаковый для всех факультетов, курсов и специальностей лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам такого семестрового контроля. Этот показатель устанавливается в диапазоне 40-45% фактического количества студентов дневной формы обучения.