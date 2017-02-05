Как подружиться с учителями и помочь детям полюбить уроки — советы психологов и педагогов

Еще на этапе выбора учебного заведения для ребенка многие родители придерживаются правила "ищите не школу, а учителя". Но иногда отношения учащегося с классным руководителем или учителями-предметниками так и не складываются. А родители вместо того, чтобы искать вариант плодотворного сотрудничества, выбирают иные линии поведения. Причем линии эти кардинально отличаются, и с крайности "пусть сам разбирается" или "всех порву за ребенка" начинают заискивать перед учителем. В первом случае родители стараются по минимуму контактировать с учителем/классом, а во втором — навязать ребенку особое внимание (что может повлечь дополнительные проблемы в классе). О том, как правильно строить отношения с учителем, нам рассказали психолог Дарина Покальчук и Светлана Парщикова, а также учителя столичных школ Ольга Доценко и Татьяна Семенчук.

ЗАПОВЕДИ: НЕ КРИТИКУЙТЕ И НЕ ОТТАЛКИВАЙТЕ ПОМОЩЬ

Первый совет, который дают психологи и сами учителя родителям, — постараться подружиться с учителем и интересоваться им как человеком.

"Даже элементраный искренний интерес к преподавателю, доброжелательное отношение и предложение помощи оставит о вас, как о родителе, приятное впечатление, — говорит психолог Светлана Парщикова. — При этом, естественно, учитель сразу же не нагрузит вас всем, что у него накопилось. Но, возможно, когда-то и обратится. Можно также узнать, чем учитель интересуется. Очень важно: не критикуйте его и не обсуждайте — ни при детях, ни при других родителях".

У родителей, впрочем, разные взгляды на такой совет — так, некоторые считают, что такой способ дружить уж больно смахивает на подхалимаж.

"Не понимаю, почему я должна проявлять излишнюю услужливость. На мой взгляд, достаточно спокойных и ровных деловых отношений", — говорит мама киевского школьника Оксана Лысенко.

Стоит ходить на собрания и поддерживать контакт с учителем.

КОМИТЕТ. Некоторые родители считают, что лучший способ наладить отношения — быть в родительском комитете. Но учителя с таким подходом не согласны.

"Много раз были обиды от родителей из комитета, что к ребенку нет особого отношения, — говорит учитель из Киева Татьяна Семенчук. — Приходится объяснять суть участия в родительском комитете: оно предусматривает покупку тетрадей, пластилина, заказ экскурсий и т.д., а не особое отношение".

А вот родительские собрания — дело другое, и психологи рекомендуют не пренебрегать ими с самого первого класса.

"Вы будете в курсе происходящего, сразу сможете обсудить проблему, если она появилась. А учитель будет видеть, что вы не безразличны к жизни школы и ребенка в ней, — говорит Дарина Покальчук. — Но главное не оценивать или обвинять учителя, а обмениваться мнениями относительно интересов ребенка. Если ваш малыш "заслуженный сорванец класса" — умейте пресечь попытки остальных родителей выразить отрицательное мнение на его счет".

Но и на этот совет у многих родителей нашлась своя трактовка: по их словам, большая часть времени на собраниях посвящена финансовым вопросам.

"Но о деньгах вам все равно расскажут и сто раз напомнят. А вот установить контакт с учителем других способов, кроме как собраний, не так и много", — говорит Татьяна Семенчук.

РУКА НА ПУЛЬСЕ УРОКА

Несмотря на то, что слово "подстраиваться" многими воспринимается негативно, без этого порой не обойтись, ведь учеников в классе много, а учитель — один. А значит, надо находить компромисс — особенно если речь о том, как вести себя на занятиях.

"Родитель может по типу темперамента учителя объяснить ребенку, как ему отвечать на уроках, — говорят психологи. — Если учитель педант, то все должно быть упорядочено: ответ по плану (может быть, даже прописанному), четкий, с минимумом рассуждений, а темы в тетрадях — разбиты на подтемы, абзацы т.д. Если учитель сам по себе быстрый — ему важно умение отвечать быстро и по сути. Если ученик не может этого делать, нужно сразу начать говорить "сейчас я сформулирую" — иначе есть вероятность, что учитель усадит с двойкой. Проще всего с эмоциональными и творческими учителями — ответ может быть не столь четким и быстрым, а вводные слова и раздумья будут только плюсом".

Есть у психологов еще один совет относительно грамотного сотрудничества, когда ребенок имеет гипо- или гипердинамичный синдром (слишком медлительный или слишком живой). "Две сорвиголовы на класс выдержать сложно, а когда их перебор — есть вероятность, что именно ваш непоседа окажется тем, чей перевод в другую школу/класс учитель будет лоббировать. Чтобы этого не случилось, нужно быть в контакте с преподавателем.

"Я бы посоветовала прийти к учителю, объяснить ситуацию, попросить совета и уверить, что вы будете выполнять его советы (желательно, впрочем, их действительно выполнять), — говорит Дарина Покальчук. — Спустя неделю-две нужно прийти снова и поинтересоваться, есть ли подвижки, и снова попросить рекомендаций, потом снова. Скорей всего, учитель несознательно начнет лучше относиться к ребенку. Это может изменить отношение ученика к школе, и учитель поверит в свой успех как эксперта".

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К УЧИТЕЛЮ. "К сожалению, бывают ситуации, когда с учеником справиться в школе действительно не могут, — говорит киевскиий учитель Ольга Доценко. — Учитель и завуч хором утверждают, что у ребенка есть проблемы. Родители в это время остро реагируют на критику и все отрицают. Но стоит прислушиваться к таким звоночкам и сводить ученика хотя бы к школьному психологу. Возможно, ребенок и не гипердинамичный — ему всего лишь нужна помощь специалиста".