Как выбрать идеальную школьную форму

Первое сентября неумолимо приближается, и в семьях школьников морально готовятся не только менять график жизни, но и распахнуть кошельки для покупки всего необходимого, включая форму. К счастью, в большинстве школ требования к ней носят рекомендательный характер, хотя все же предполагается, что для мальчиков это будут костюмы, а для девочек — платья, сарафаны, юбки и блузы. О том, что приготовили украинские торговые сети и как выбрать школьную одежду, нам рассказали дизайнер швейной фабрики "Юность" Светлана Лузан и продавец киевского вещевого рынка Наталья Руденко.

ТКАНЬ: КОМКАЕМ И ИЗУЧАЕМ ЭТИКЕТКУ

Так как школьная форма будет основной одеждой большую часть года, убедитесь, что она не только качественная по пошиву, но и сделана из натуральных тканей. К счастью, ушли в прошлое дешевые "стеклянные" костюмы, которым не было износа, но которые плохо держали форму, топорщились и не давали телу дышать. Правда, сейчас "химически-текстильная" промышленность шагнула так далеко, что понять, из каких материалов сделана ткань, очень сложно, так как синтетика может имитировать все. В зависимости от видов переплетения волокон и толщины нитей можно получить разные фактуры материала, которые будут напоминать лен, шерсть и даже шелк. Самый простой тест — скомкайте материю: чем проще и легче она принимает первоначальную форму, тем больше в ней синтетики.

Но надо сказать, что полностью натуральный костюм вы вряд ли найдете. Но, в принципе, это и не особо нужно: практичнее носить одежду из смесовых тканей, в которых процент шерсти или хлопка не меньше 50%.

Неплохой материал для школьной формы — поливискоза (смесь полиэстра с вискозой), в нее могут примешивать еще шерсть или эластан. Она держит форму и очень износостойкая. По качеству напоминает хлопок, но при этом эластичная, не деформируется со временем и не растягивается. Важна и подкладка, которая контактирует непосредственно с кожей ребенка. Выбирайте из вискозы. А полиэстр — самый дешевый и наихудший вариант: электризуется и не пропускает воздух.

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ДЕТАЛИ: КРОЙ И ШТАНЫ "С ПОДКАТАМИ"

В школьной форме важно все: и дизайн, и материал. И есть детали, на которые стоит обратить внимание, чтобы купить качественную форму, которая прослужит весь год, а может, даже перейдет по наследству. Для этого обращайте внимание на следующие особенности:

качество пошива: ровные строчки, хороший крой, обработку краев и качество фурнитуры. Например, укрепленные тесьмой карманы предотвратят деформацию пиджака, а ярлычок, вшитый непосредственно в шов, означает, что это фабричное, а не кустарное изделие;

проверьте, как проклеены лацканы и какие подплечники у пиджака: чем "нежнее" дублерин и меньше "подушечки" на плечах, тем комфортнее вещь;

при покупке брюк для младшеклассника обратите внимание на модель с широкой мягкой резинкой и регулирующим шнурком внутри. Во-первых, они намного комфортнее сидят, а во-вторых, первые дни в школе — огромный стресс, и не стоит его усугублять тем, что в туалете придется бороться с молнией и пуговицами на брюках;

дети быстро растут. Чтобы сэкономить, обращайте внимание на модели, в которых позаботились про "запас" — добросовестный производитель может оставить на рукавах до 4 см, а в юбках, сарафанах и брюках даже 6—8 см, которые можно удлинять несколько раз. Спасибо моде — можно сразу покупать штаны "с подкатами". Когда ребенок подрастет, достаточно их развернуть, и брюки снова будут по размеру;

важный и удобный нюанс — уже простроченные стрелки на штанах. Так ребенок не только выглядит аккуратно весь день, но и у мамы убавляется хлопот — не нужно их наглаживать;

глядя на обилие сарафанов, многие забывают, что есть еще и школьные платья — самодостаточная и очень красивая вещь, которая нравится многим девочкам и удобна в носке. Обратите внимание на юбку: чем младше ваша девочка, тем свободнее и комфортнее она должна быть. Например, сейчас в моде строгие юбки-карандаши, которые очень красивые и стильные, но неудобны для активных первоклашек;

при покупке убедитесь, что форму можно стирать, а не только сдавать в химчистку.

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МОДНЫЕ ВЕЯНИЯ: СКРОМНО И СТИЛЬНО

Продавцы говорят, что в этом году форма подорожала на 10—20% по сравнению с прошлым. Но возможности для экономии есть: прошлогодние коллекции продают со скидками. Например, если "попадешь" в размер, которых осталось не так и много (в магазине может быть 3—4 модели), то пиджак на старшеклассника можно купить всего за 99—199 грн. Такой же, но из новой коллекции будет стоить от 400 грн. Костюм-тройка для первоклашки обойдется в 900—1600 грн. Сарафаны — от 350 грн, блузки и рубашки — от 250, юбки — от 200, брюки — от 300 грн, пиджаки — от 400 грн. А вот костюм для старшеклассника стартует от 1200 грн.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ. В этом году дизайнеры видят школьников скромными, похожими на гимназистов прошлого века или, наоборот, бизнесменов. Например, почти в каждом детском магазине есть костюмы для младших школьников, которые копируют стиль миллионеров на отдыхе — двубортные, с шелковым воротником и яркими пуговицами. В остальном мальчикам предлагают простую классику. Из декора — латки на локтях, яркая подкладка или блестящие пуговицы.

Форма для девочек более разнообразна. В одном магазине можно найти как узкие сарафаны с баской по талии, так и простые платья с белым отложным воротником, похожие на школьную форму советских учениц. Популярными остаются юбки в складку. Хотя популярность сорочек-вышиванок идет на спад, но вышивка стала актуальным самостоятельным декором.

"Мы — за удобство и практичность, ведь школа не место для демонстрации ультрамодных нарядов, — говорит Светлана Лузан. — Внешне наша форма в этом году особо не изменилась — мы остаемся приверженцами классики. Правда, можем добавить кантики на кармашки, сделать ярче подкладку, добавить небольшой декор для девочек (в этом году — металлические бабочки)".