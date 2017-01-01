Образование за границей: в Египте ценят таланты

Получить образование в Египте сложно — причем не только нерезидентам, но и коренным жителям: здесь считается, что лучше иметь одного одаренного специалиста, чем много, но бездарных. Система образования в стране отличается высокой централизацией и подходом, который дает дорогу одаренным и старательным, а учеников со средними знаниями нацеливает на другую стезю. О том, как учатся в Египте, рассказала украинка Ольга Наварская, которая переехала туда 5 лет назад. Один сын женщины поступил в университет, другой же остановился на получении рабочей профессии, хотя и планировал следовать по стопам старшего брата. Сейчас сын, освоивший "профессию", содержит семью и продвигается по карьерной лестнице, а второй — только учится, на подработку и личную жизнь времени у него нет. Зато зарплата ему светит выше, если найдет работу по профилю.

РЕЗУЛЬТАТ ПО ЭКЗАМЕНУ

В школу в Арабской Республике Египет все дети с 6 до 12 лет ходят в обязательном порядке. После получения базовых знаний их путь определяет экзамен. Базовым считается образование в две ступени — это 1—6 класс. После этого можно посвятить школе еще 3—6 лет для получения общего или профтехобразования, но, чтобы продолжить обучение, ученику потребуется сдать сложные экзамены по выученным дисциплинам.

В 12 лет срез знаний определит то, чем будет заниматься ребенок

"Мы, к счастью, не сдавали эти экзамены, т. к. переехали сюда, когда дети уже по возрасту и учебе попадали под последние классы среднего образования, — рассказывает Ольга. — И им пришлось пережить только сложное собеседование для поступления в школу. Их "прогнали" по всем дисциплинам, которые идут в школьной программе. Соседи, с которыми я уже успела тогда познакомиться, нам очень завидовали: утверждали, что мы отделались легким испугом, так как дети Амизи (соседки) сдавали экзамены очень тяжело. Она рассказала, что поскольку учителя меняются в школе редко, они помнят, а иногда делают пометки, что дополнительно надиктовывали в каком классе, и отмечают, кто и что не сдал/сдал слабо или болел. Именно эти темы и будут спрашивать. Поэтому ученики перед экзаменом достают все-все свои записи с самого первого класса, и их повторяют".

Такие срезы знаний позволяют понять, есть ли у ученика способность к учебе, либо нет. При этом ребята, которые не сдают (их, по словам нашей землячки, приблизительно половина), переходят на трехлетнюю учебу, во время которой они будут получать профобразование. А те, кто сдает такое оценивание, получают возможность учиться дальше 6 лет, после чего могут поступать в университет. Правда, в реальности тех, кто идет получать высшее образование после школы, — мало..

В 13 ЛЕТ ВСЕ ЗНАЮТ, НА КОГО УЧИТЬСЯ

После экзамена школьная программа кардинально меняется: профиль в школе появляется у тех, кто выпустится через три года и пойдет работать, и у тех, кому предстоит учиться еще шесть лет. "Египтяне сурово беседуют со своими детьми — мне, например, такая манера показалась чересчур строгой. Но у них обычное дело у 12—13-летнего ребенка спросить, кем он будет. И ребенок точно ответит! Причем вряд ли у него что-то поменяется к окончанию школы". При всем желании тот, кто шесть последних лет в школе осваивал определенный профиль, уйти от него уже не сможет: во-первых, нагрузка в школе не позволит быть во всех областях знаний отличником, а во-вторых, школы и вузы тесно связаны между собой, и прием в вуз осуществляется с учетом профиля школьной подготовки.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Его в Египте дают около 150 вузов. Чтобы поступить, нужно либо предоставить в вуз свидетельство, где по важным для продолжения учебы дисциплинам оценки высокие, либо сдать экзамен по профилю. После поступления обучение будет состоять из трех этапов. На первом готовят бакалавров: в Египте это считается полноценным высшим образованием. После получения степени бакалавра студент может продолжить обучение: в магистратуре (еще 1—2 года), в докторантуре (еще плюс 2—3 года). "Гуманитарии учатся четыре года, инженеры — пять лет, медики — семь лет, — рассказала Ольга. — При этом учеба сложная. Гаджеты используются, но много студенты пишут и от руки. В лекциях, которые начитываются, в основном именно новая информация, которую лекторы готовят по происходящим событиям. Чтобы учиться отлично, нужно много наблюдать, читать и вникать самостоятельно, так как новая информация, которую даже преподаватель не включил в пару, приветствуется".

ВАРИАНТЫ: УЧЕБА ИЛИ ВЫЛЕТ

Образование в египетских университетах котируется и в других арабских странах, поэтому абитуриенты едут сюда учиться отовсюду. В государственных университетах обучение бесплатное, и поступают в основном египтяне. В частном вузе для "своих" учеба будет стоить $1500—2000/год, а для иностранцев — почти в два раза дороже ($2,5—4 тыс.). Каждый вуз — это отдельное государство со своим бюджетом. Отталкиваясь от этого, формируется и политика университета, возможности в плане исследовательской деятельности и участия в международных программах.

БЕЗ ПРОБЕЛОВ. Студенты не прогуливают, так как вылететь из университета очень легко. Но могут, в случае необходимости, взять себе выходные (в том числе в дни мусульманских или христианских праздников). "Отработать и доучить тему все равно придется: программа настолько грамотно построена, что полученные знания применяют не одну и даже не две пары. Как таковых пересдач, а тем более каких-то платных сдач нет — ты или учишься, или вылетаешь", — говорит Ольга Наварская. Важно также то, что университеты активно возрождают арабскую культуру и формируют национальную идентичность.