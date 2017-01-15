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Образование за границей: в Южной Корее много учат наизусть и боятся прогуливать http://www.segodnya.ua/img/article/7873/42_main.1484148587.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/42_tn.1484148587.jpg Образование В стране зубрил взрослыми дети становятся при поступлении в школу, а студенты обязаны публиковаться

Образование за границей: в Южной Корее много учат наизусть и боятся прогуливать

Сегодня, 12:00

В стране зубрил взрослыми дети становятся при поступлении в школу, а студенты обязаны публиковаться

Корейские работодатели. Смотрят на то, чего добился соискатель, будучи студентом, поэтому молодежь выкладывается по полной.
Корейские работодатели. Смотрят на то, чего добился соискатель, будучи студентом, поэтому молодежь выкладывается по полной.

Южная Корея во многих рейтингах значится, как страна с одной из самых продвинутых систем образования. Наши же соотечественники характеризуют ее, как четкую и прозрачную, но черствую и безоговорочную: корейцы учат молодежь, в некоторых случаях пресекая их личное мнение и видение, а ближе к окончанию школы требуют особенного креатива и рвения вперед. "Сегодня" узнала у украинцев, проживающих в Корее, как учатся в здешних школах и с каким багажом знаний выпускается ученик, а также, как ему поступить в вуз и какие правила он должен неукоснительно соблюдать при обучении.

Корея — страна школьников-зубрил: ученики много заучивают наизусть. Абитуриент может не поступить в вуз даже из-за непосещения школы без уважительной причины, а будучи студентом, должен продвигать свои публикации без "кумовства".

ШКОЛЬНЫЙ ОПЫТ — НАВСЕГДА

Как только подходит время поступления в школу, все воспитание, которое было до этого (мягкое и с потаканиями), сменяется жесткостью и суровостью. Причем происходит это как-то в один момент. "Поведение родителей меняется резко и кардинально, хотя еще с детства ребенка об этом предупреждают словами "вот пойдешь в школу, тогда…" — рассказывает Наталья Семенчук, которая два года проживала в Корее. — Буквально с первого дня в школе создается впечатление, что детям ничего нельзя, и начинается "армейская дисциплина". Я была очень удивлена, но мои друзья-корейцы объясняют, что так только кажется со стороны". В это же время у родителей появляется еще одна обязанность: воспитание у чада правильного отношения к труду, уважения к старшим и взаимопомощи. И это не простые слова: "Дети безоговорочно принимают на себя роль взрослых: они должны и в школе учиться, и домашние задания выполнить, и часть дел по дому сделать", — объясняет Наталья.

ЗАУЧИВАНИЕ. Уроки в школах очень напряженные: отвечают практически все ученики. Во многих школах есть группы продленного дня, где дети заучивают наизусть тексты, стихи, формулы, а те, кто не понял, получают консультации. "Много учат наизусть, и в случае больничного обязаны догнать пропущенное (в том числе наизусть), — говорит украинка. — Причем учить нужно на совесть: обычная практика в школе, что заученное спросят через 3—10 или даже 20 уроков. Понятие у них такое, что если материал усвоен и подкреплен заученным текстом, то это забыть невозможно".

В школе учатся 12 лет, несколько раз в год составляется рейтинг лучших учеников. Особенно важно быть в первых рядах ближе к окончанию школы: это почти гарантия поступления в вуз. Родители следят за рейтингом, и если их беспокоит успеваемость, отдают детей в специальные учебные заведения — "хавконы", где они подтягивают знания.

Важной особенностью школ Южной Кореи, по сравнению, например, с украинскими, является то, что девочки и мальчики учатся в разных заведениях, а классы насчитывают до полусотни детей. "Для меня загадка, как поддерживают дисциплину в таких классах. Но корейские семьи не видят проблемы. По их словам, авторитет учителя неоспорим, а детей серьезно наказывают", — говорит Наталья.

КУДА ПОЙДУТ УЧИТЬСЯ, ЗНАЮТ ЗАРАНЕЕ

Вузы в Корее есть государственные (бесплатные) и частные (платные). Чтобы поступить после школы в университет, промышленный, профессиональный, технический, педагогический колледж или колледж дистанционного обучения, корейские абитуриенты должны обязательно не только сдать требуемые учебным заведением экзамены, но и предоставить запрашиваемую информацию о предыдущей учебе. "В одном вузе могут попросить личное дело, во внимание берутся все достижения бывшего школьника. Таковыми могут быть постоянные первые места в школьных рейтингах, особые заслуги по городу (типа наших олимпиад) и спортивные достижения, — говорит Наталья Семенчук. — Каждый вуз имеет разные требования, в зависимости от формы собственности. Есть такие, где нужны результаты госэкзамена по математике или требуется сдать экзамен с написанием изложения".

Каждый вуз выдвигает свои требования к поступающему.

Поступить в государственный вуз довольно сложно. Но обычно к 7—8 классу и ученик, и его семья знают, куда будет поступать ребенок, и у них есть время накопить оплату за год обучения (от $2 до $6 тыс. за семестр, дешtвле всего — гуманитарный факультет, дороже — медицинский)". Платить могут не так много семей: имея двоих-троих детей, не просто давать всем образование при средней зарплате примерно $2500—3500.

В самой учебе студенты вольностей себе не позволяют. Во-первых, от этого зависит, захочет в будущем иметь с ними дело работодатель, а во-вторых, одним из самых больших позоров считается, если студента отчисляют или если он не может сказать, что он один из лучших.

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Рассаживают по одному. Списывать на занятиях нельзя.

УСПЕХ: СТАВКА НА ЗАГРАНИЦУ

В процессе учебы в вузе большое внимание уделяется тому, насколько целеустремленный студент. Признание должно быть на очень высоком уровне: он просто не может быть отличником, если не занимается разработками или другой научной деятельностью, и не вышел за рамки учебного заведения, города и страны. "Студент должен добиться публикаций как минимум в международных изданиях, — говорит Наталья. — Достижения ниже не котируются. Все из-за того, что в стране есть "кумовство" из серии: "Я твоему сыну статью опубликую, а ты моему племяннику контракт на поставку таких-то материалов подпишешь". А международный уровень это пресекает".

Работодатели заранее присматриваются к вузам, которые "куют кадры" по их специальности. В некоторых случаях корпорации готовы даже оплачивать учебу выбранным студентам, а те подписывают контракт, обязуясь после окончания вуза отработать в этой компании оговоренный срок без права уволиться (зарплату такому работнику платят).
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Автор:

Юлия Полехина

Источник:

"Сегодня"

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