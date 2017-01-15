Образование за границей: в Южной Корее много учат наизусть и боятся прогуливать

Южная Корея во многих рейтингах значится, как страна с одной из самых продвинутых систем образования. Наши же соотечественники характеризуют ее, как четкую и прозрачную, но черствую и безоговорочную: корейцы учат молодежь, в некоторых случаях пресекая их личное мнение и видение, а ближе к окончанию школы требуют особенного креатива и рвения вперед. "Сегодня" узнала у украинцев, проживающих в Корее, как учатся в здешних школах и с каким багажом знаний выпускается ученик, а также, как ему поступить в вуз и какие правила он должен неукоснительно соблюдать при обучении.

Корея — страна школьников-зубрил: ученики много заучивают наизусть. Абитуриент может не поступить в вуз даже из-за непосещения школы без уважительной причины, а будучи студентом, должен продвигать свои публикации без "кумовства".

ШКОЛЬНЫЙ ОПЫТ — НАВСЕГДА

Как только подходит время поступления в школу, все воспитание, которое было до этого (мягкое и с потаканиями), сменяется жесткостью и суровостью. Причем происходит это как-то в один момент. "Поведение родителей меняется резко и кардинально, хотя еще с детства ребенка об этом предупреждают словами "вот пойдешь в школу, тогда…" — рассказывает Наталья Семенчук, которая два года проживала в Корее. — Буквально с первого дня в школе создается впечатление, что детям ничего нельзя, и начинается "армейская дисциплина". Я была очень удивлена, но мои друзья-корейцы объясняют, что так только кажется со стороны". В это же время у родителей появляется еще одна обязанность: воспитание у чада правильного отношения к труду, уважения к старшим и взаимопомощи. И это не простые слова: "Дети безоговорочно принимают на себя роль взрослых: они должны и в школе учиться, и домашние задания выполнить, и часть дел по дому сделать", — объясняет Наталья.

ЗАУЧИВАНИЕ. Уроки в школах очень напряженные: отвечают практически все ученики. Во многих школах есть группы продленного дня, где дети заучивают наизусть тексты, стихи, формулы, а те, кто не понял, получают консультации. "Много учат наизусть, и в случае больничного обязаны догнать пропущенное (в том числе наизусть), — говорит украинка. — Причем учить нужно на совесть: обычная практика в школе, что заученное спросят через 3—10 или даже 20 уроков. Понятие у них такое, что если материал усвоен и подкреплен заученным текстом, то это забыть невозможно".

В школе учатся 12 лет, несколько раз в год составляется рейтинг лучших учеников. Особенно важно быть в первых рядах ближе к окончанию школы: это почти гарантия поступления в вуз. Родители следят за рейтингом, и если их беспокоит успеваемость, отдают детей в специальные учебные заведения — "хавконы", где они подтягивают знания.

Важной особенностью школ Южной Кореи, по сравнению, например, с украинскими, является то, что девочки и мальчики учатся в разных заведениях, а классы насчитывают до полусотни детей. "Для меня загадка, как поддерживают дисциплину в таких классах. Но корейские семьи не видят проблемы. По их словам, авторитет учителя неоспорим, а детей серьезно наказывают", — говорит Наталья.

КУДА ПОЙДУТ УЧИТЬСЯ, ЗНАЮТ ЗАРАНЕЕ

Вузы в Корее есть государственные (бесплатные) и частные (платные). Чтобы поступить после школы в университет, промышленный, профессиональный, технический, педагогический колледж или колледж дистанционного обучения, корейские абитуриенты должны обязательно не только сдать требуемые учебным заведением экзамены, но и предоставить запрашиваемую информацию о предыдущей учебе. "В одном вузе могут попросить личное дело, во внимание берутся все достижения бывшего школьника. Таковыми могут быть постоянные первые места в школьных рейтингах, особые заслуги по городу (типа наших олимпиад) и спортивные достижения, — говорит Наталья Семенчук. — Каждый вуз имеет разные требования, в зависимости от формы собственности. Есть такие, где нужны результаты госэкзамена по математике или требуется сдать экзамен с написанием изложения".

Каждый вуз выдвигает свои требования к поступающему.

Поступить в государственный вуз довольно сложно. Но обычно к 7—8 классу и ученик, и его семья знают, куда будет поступать ребенок, и у них есть время накопить оплату за год обучения (от $2 до $6 тыс. за семестр, дешtвле всего — гуманитарный факультет, дороже — медицинский)". Платить могут не так много семей: имея двоих-троих детей, не просто давать всем образование при средней зарплате примерно $2500—3500.

В самой учебе студенты вольностей себе не позволяют. Во-первых, от этого зависит, захочет в будущем иметь с ними дело работодатель, а во-вторых, одним из самых больших позоров считается, если студента отчисляют или если он не может сказать, что он один из лучших.

Рассаживают по одному. Списывать на занятиях нельзя.

УСПЕХ: СТАВКА НА ЗАГРАНИЦУ

В процессе учебы в вузе большое внимание уделяется тому, насколько целеустремленный студент. Признание должно быть на очень высоком уровне: он просто не может быть отличником, если не занимается разработками или другой научной деятельностью, и не вышел за рамки учебного заведения, города и страны. "Студент должен добиться публикаций как минимум в международных изданиях, — говорит Наталья. — Достижения ниже не котируются. Все из-за того, что в стране есть "кумовство" из серии: "Я твоему сыну статью опубликую, а ты моему племяннику контракт на поставку таких-то материалов подпишешь". А международный уровень это пресекает".

Работодатели заранее присматриваются к вузам, которые "куют кадры" по их специальности. В некоторых случаях корпорации готовы даже оплачивать учебу выбранным студентам, а те подписывают контракт, обязуясь после окончания вуза отработать в этой компании оговоренный срок без права уволиться (зарплату такому работнику платят).