Почему в Украине закрывают школы и что будет дальше

Количество школ в стране с каждым годом становится все меньше и меньше. Нужно ли сокращать учебные заведения и как это повлияет на образование, разбирался сайт "Сегодня".

Школьников все больше

На этот учебный год в школу пойдет 408 тыс. первоклассников, что на 15 тыс. детей больше, чем в прошлом году. Но несмотря на это, количество общеобразовательных учебных заведений в Украине продолжает стремительно снижаться.

Согласно данным Государственной службы статистики, пиковое количество школ пришлось на конец 90-х: тогда на территории страны их функционировало больше 22 тыс. После этого ситуация изменилась: детей стало меньше и школы начали закрывать. Уже в 2016 г. в стране функционировало всего 16,9 тыс. школ. А вот в этом году их станет меньше еще на 162 заведения.

Пустующие школы и финансовые расходы

Обычно школы закрываются именно в сельской местности. Детей там не хватает, а в классах очень часто бывает всего по 5-7 учеников. По данным Министерства образования, на 2016 г. в Украине функционировало 613 школ І-ІІ ступеней (с 1 по 9 классы), в которых меньше 25 детей. Из-за этого на содержание одного ученика тратится намного больше средней нормы.

"Закрываются сельские школы и это абсолютно оправдано. Более того, темп закрытия гораздо медленнее, чем он должен быть. В Украине две трети школ – сельские. Средний размер сельской школы в Украине – это 100 детей, а в 40% сельских школ І-ІІІ ступеней менее 100 учеников", – объясняет Ирина Когут, эксперт образовательного направления в аналитическом центре "Cedos".

Эксперт заметила, что учеба в сельских школах довольно проблемная, там не хватает технического оснащения и специалистов-предметников. Учителя там преподают сразу несколько дисциплин, хотя и не всегда имеют должную подготовку по каждой из них.

В Министерстве образования уверены, что в сложившейся ситуации нельзя обеспечить равный доступ всех учеников к образованию. Поэтому маленькие школы закрывают, а вместо них создают опорные школы. Это базовые учебные заведения в районах, куда переводят учеников после 4 класса из отдаленных сел. На 1 августа этого года в стране работало 338 опорных школ и 744 их филиала.

Перспективы реорганизации школ

В современных реалиях сельским школам очень сложно выжить и дать ученикам качественное и конкурентное образование.

"Тенденция такая, что села, в которых настолько маленькие школы, будут и дальше уменьшаться. Потому что там попросту нет работы и люди уезжают, чтобы заработать денег. Соответственно детей дошкольного возраста там мало. Поэтому через каких-то 5-10 лет такие школы бы просто исчезли", – заметила Ирина Когут.

Чтобы решить эту проблемы и начали создаваться опорные школы, куда детей доставляют на автобусах. Программа "Школьный автобус" существует уже больше 10 лет и до сих пор финансируется государством. В 2016 г. было выделено 600 млн грн на закупку школьных автобусов, еще столько же должны были дать из местных бюджетов.

Несмотря на то, что детям придется добираться в школу намного дольше, эксперты уверены, что эти неудобства оправданы. Потому что опорные школы смогут обеспечить учеников необходимой социализацией, доступом к различным кружкам по интересам и качественным образованием. По результатам ВНО можно заметить, что ученики из сельских школ сдают тесты намного хуже, чем ученики из городских школ.

"На самом деле, эти маленькие сельские школы должны исчезнуть как класс. Это позитивно повлияет на качество образования и даст возможности и деньги, которые сейчас тратят на содержание полупустых школьных помещений. Такие школы должны реорганизовать: оставить начальное образование и садик в одном помещении. Чтобы маленьким детям не пришлось куда-то ездить, а детей с пятого класса отправлять на учебу в опорные школы", – говорит Ирина Когут.

Как Министерство образования, так и эксперты считают, что количество маленьких сельских школ все еще должно сокращаться. Их стоит реорганизовывать и заменять опорными школами, для улучшения уровня образования в стране.