Рабочие тетради: нужны ли они школьникам и имеют ли право учителя требовать их наличия

Накануне нового учебного года многие родители, получившие добровольно-принудительные рекомендации на покупку рабочих тетрадей по разным предметам, начинают посматривать в сторону прилавков с первосентябрьскими ярмарками и прицениваться к таким дополнительным материалам.

Мнения по поводу их приобретения часто не совпадают у участников процесса. Одни считают, что без них невозможно продуктивно работать: для первоклассников это возможность раскрашивать, вырезать и заполнять, пока не сформировался навык письма, а детям постарше они заменяют отсутствие прикладной составляющей на уроке. Другие же считают их зря потраченными деньгами, ссылаясь на то, что дома лежат такие тетради с прошлых лет, исписано из которых несколько страниц.

"Сегодня" узнала у родителей, учителей и издателей, какой они видят работу с такими пособиями, чтобы они приносила пользу и не были только схемой сбора денег.

ЗНАНИЯ, ИЛИ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Родители и учителя, как правильно, недовольны, если тетради рекомендуют покупать слишком настоятельно, ведь это влетает в копеечку. Тем более что целесообразность такой покупки часто "хромает": иногда за год в ней исписана всего пара страниц, а иногда дети перегружены, и заполнение тетрадей задают на дом.

"Тетрадь по основам здоровья для 7-го класса покупали по цене около 20 грн, в рамках подготовки к учебному году. Выбросили полностью чистую! И это уже не в первый раз", — говорит мама и учитель киевской школы Татьяна Литвиненко.

"Когда у тебя тетрадь по ОБЖ, географии, химии, английскому/французскому, биологии — и все это на один день, а еще конспект, контурные карты, прочитать параграф и ответить на вопросы, а еще — спортивные кружки, дополнительные занятия по английскому, я предпочитаю дать ребенку хоть час отдохнуть. И заполняю тетради сама", — говорит киевлянка Алена Парфенова.

ЦЕНА ВОПРОСА. В основном, по словам родителей, покупать рекомендуют от 5 до 10 тетрадей. На них уходит от 200 до 1500 грн. "На обычные тетради ушло 300—400 грн, на english flyhigh — около 500 грн. Мы покупали полный комплект, а исписали в каждой тетради 50—80%", — рассказывает отец 6-классницы одной из киевских школ Максим Качаев.

Другая мама, Юлия Манятовская (Киев), рассказала, что отдала за рабочие тетради 1300 грн, а Зинаида Винниченко (также Киев) — уложилась в 300 грн. При этом особые эмоции родители выражают по поводу рабочей тетради по чтению/литературе.

"Смеялся, когда узнал, что такую тетрадь надо купить. Для меня тетрадь по чтению равна тетради по физкультуре, и так же бессмысленна. Но нас убедили их купить — аргументируя тем, что эти тетради являются своеобразной подготовкой к ВНО", — говорит отец днепровской школьницы Игорь Божченко.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ.Вызывает вопросы и оплата дополнительного материала. "Как мать, я не против покупки рабочих тетрадей. Но как плательщик налогов я имею право услышать, насколько целесообразно такое использование моих денег. Только один учитель моих детей, а их у меня трое, по собственной инициативе пытался объяснять родителям на собрании пользу от тетрадей", — говорит Наталья Слободянюк из Житомира.

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ПОСОБИЕ ВМЕСТО УЧЕБНИКА?

Учителя говорят, что некоторые тетради — хорошее подспорье для получения дополнительных знаний, особенно если учебники оставляют желать лучшего. "На уроках английского без тетради работать очень трудно, потому что в стационарных учебниках почти все задачи — для устной работы. В прошлом году мои ученики исписали ее полностью", — рассказывает учитель ОШ №2 г. Александрии Людмила Орел. Хвалят учителя также лабораторные/практические тетради по химии, физике, географии и т. д.

ДЛЯ СЕБЯ. Есть преподаватели, которые стараются обогащать урок, не провоцируя опустошение карманов родителей: они сначала покупают экземпляр себе, для ознакомления. "Я интересуюсь рабочими тетрадями, иногда покупаю себе один экземпляр. Отношусь к этому, как к творческой работе коллег. Не вижу необходимости в постоянном их использовании на уроках", — считает директор ОШ №5 Печерского р-на Киева Светлана Олексюк.

Ольга Мирошникова рассказала, что тоже часто покупает рабочие тетради только себе: "Тетрадь позволяет сформировать определенные навыки, задания для которых в учебниках отсутствуют. Иногда тетрадь печатная составлена более толково, чем учебник. Ведь учителя не имеют возможности выбрать учебник: какой прислали, с таким и работаем".

ДРУГИЕ СПОСОБЫ. Некоторые специалисты считают, что и без этих пособий есть способы отработать материал. "К примеру, есть многоразовые карточки с заданиями и принтер на худой конец, — объясняет свою точку зрения Виктория Лев из Донецкой области. — Кроме того, уровень у всех разный: многим нужно сложнее задания дать, а на доске только три задания можно одновременно решать. Скудная методичка и однобокий шаблон не на пользу, гибкий и разносторонний подход с этими тетрадями невозможен".

С таким мнением многие эксперты не согласны — есть тетради с разноуровневыми заданиями, и детям нравится в них работать. К тому же карточки можно использовать эпизодично, а вот о материалах, отпечатанных на принтере, отзывы и вовсе плохие. "Где взять принтер и бумагу? Кто будет заправлять и ремонтировать его? А время на это! Распечатка 1 листа стоит 1—2 грн. Поэтому рабочая тетрадь даже выгоднее с точки зрения экономии", — говорят в администрациях школ.

ПУТЬ: ОТ ИЗДАТЕЛЯ ДО РЮКЗАКА

Методические рекомендации к обновленным программам (приказ МОН №1009 от 19.08.2016 года) запрещают перегружать детей (особенно 1—4 классов) работой в тетрадях с печатной основой. Поэтому покупать их или не покупать — исключительное право родителей. Но если решили, что нужно, лучше делать заказы самостоятельно: искать точки или кооперироваться и покупать непосредственно у издательства. "Мы заказали тетради сами, с доставкой. Разница с ценой в школе составила 80 грн на человека. И — это даже не производитель, а Петровка (книжный рынок в Киеве. — Ред.)", — рассказывает киевлянка Татьяна Волошина.

В издательствах же говорят, что они заинтересованы в качестве. "Мы работаем с наиболее интересными и востребованными авторами, стараемся каждый год обновлять продукцию, — говорит генеральный директор харьковского издательства "Ранок" Виктор Круглов. — В основном 1 экземпляр рабочей тетради стоит 10—30 грн. Самые большие тиражи у нас по математике и английскому, самые маленькие — узконаправленные, например, рабочие тетради для левшей".

Кооперация. Заказы не через школу часто обходятся дешевле. Фото: Fb/Т. Волошина