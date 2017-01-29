Секреты и хитрости ландшафтного дизайна: как продумать эстетику своего участка и где этому научиться

Совсем скоро дачники и владельцы частных домов вооружатся лопатами/граблями и семенами/клубнями, чтобы в очередной раз попытаться превратить свой участок в произведение искусства. При этом специалисты по ландшафтному дизайну Ислан Нудбеков и Наталья Громова утверждают: даже высадка целого "леса" на участке не гарантия, что из этого вырастет аккуратный сад. Наоборот, цветник может разочаровать своим хаосом и уж точно не является эталоном ландшафтного дизайна. Специалисты рассказали, как продумать "эстетику" своего участка и где этому научиться.

СТОРОНЫ-БЛИЗНЕЦЫ. По словам дизайнеров, есть несколько нерушимых правил создания красоты. И первое, несмотря на кажущуюся простоту, — это составление плана насаждений. "В плане нужно, исходя из своего двора/дачи/сада, прикинуть, симметричное будет оформление или нет, — объясняет Наталья Громова. — Подсказка обычно в тропинке: если она разделяет участок почти пополам, то правильнее сделать его симметричным. Это даст ощущение порядка. Размещение объектов должно быть обоснованным и не приводить к мешанине. Еще одно важное правило — плавность линий: линия стены дома или ограждения должна гармонично совмещаться с линией растений. Минус симметрии в том, что за садом/двором нужен постоянный уход, так как даже небольшое несоответствие (если какое-то растение разрастется за пределы ряда или увянет слишком рано) нарушит восприятие всего участка".

В асимметрии также придется соблюдать ряд правил — чтобы лужайка не выглядела джунглями или нагромождением всего, что было под рукой.

"Например, только кажется, что в японском саду все хаотично, — объясняет Ислан Нудбеков. — На самом же деле там все очень продумано. Именно поэтому создается впечатление, что эти элементы находились там годами. Если присмотреться, вы увидите: равновесие приобретается через периодическое повторение некоторых элементов. Плюс лучше выбрать плавные линии: они приятнее глазу, и дизайн не будет смотреться грубо".

Нестандартный участок можно "исправить" формами и декором.

ВСЕ ПО ПЛАНУ. Составить план участка несложно, главное — начать. "Возьмите цветные карандаши и очертите примерную форму участка, — говорит Ислан. — После этого сделайте наброски (в цвете), что и где собираетесь высадить, и посмотрите, насколько гармонируют цвета. Хотя это делается скорей для успокоения совести, так как в саду такого понятия, как непоходящие цвета, практически нет. Это в одежде могут быть табу на совместимость каких-либо цветов, а в саду такие "противоречия" цветов смягчает зеленая листва. Помните, что ближе к вам/тропинке и входу должны быть низкорослые растения и цветы (тут важно изучить их высоту во взрослом состоянии, а также капризы растения относительно почвы и влажности/освещенности грядки). Дальше желательно, чтобы они плавно переходили в более высокие (учитывайте форму, ширину и высоту). Одновременно нужно прикинуть, будут цвести растения или нет, когда и какие отцветут и насколько гармонично это будет — чтобы они не образовали проплешину в общей картине".

Его коллега добавляет еще одно важное условие. "Смотрите на то, насколько одинаковые условия у растений, — говорит Наталья. — Солнечность на одной стороне участка и затененность другой могут дать плохой результат: красивую усадьбу с одной стороны и несчастные "лысые" веточки и цветы, у которых не хватит сил даже зацвести — с другой. Поэтому, если есть более темная сторона участка, выберите для нее растения, хорошо переносящие тень".

План. Поможет расположить зоны и насаждения на участке.

РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ. У садовых зон обязательно должны быть границы. Имеются в виду не только заборы, ширмы и прочие виды ограждений, которые отделяют ваш участок от других участков, но и зоны внутри. "Если участок небольшой, лучше не утяжелять его сплошными и массивными объектами типа ширм или заборов, а предпочесть ажурные объекты или кустарники", — объясняют специалисты. Есть у ландшафтных специалистов несколько приемов, чтобы смягчить неудобства сада/дачного участка. "Если вам постоянно говорят, что сад или двор очень маленький, раздвинуть границы поможет "мозаика" из множества разноцветных цветов примерно одной высоты. Это всегда зрительно увеличивает площадь. А сам владелец может гордо сказать, что у него в саду растет несколько десятков цветов", — говорит дизайнер.

УБРАТЬ АКЦЕНТ. Если вам необходимо убрать акцент с нежелательного или слишком яркого элемента, например слишком массивного забора, нужно "переполовинить" его. "Для этого нужно посадить под забором цветы или растения двух-трех видов, из которых хотя бы одно совпадает по цвету или оттенку с забором, — рассказывает Наталья Громова. — Желательно, чтобы они густо чередовались между собой и были высотой не менее трети, а лучше — доставали до середины ограждения. Так визуально будет не так заметно, что забор слишком яркий и высокий — обзор будет более плавный. А замаскировать зоны, которые хотелось бы скрыть вообще, такие как хозпостройки, компостные кучи и т. п., помогут плетущиеся растения".

Симметрию. Можно обеспечить, четко спланировав посадку.

СЛИШКОМ. Если у вас не совсем стандартный участок (слишком широкий и короткий относительно входа или слишком узкий и длинный), мастера советуют уравновешивать их "неправильными" элементами. "Например, в последнем случае отвести внимание от излишней узости помогут не прямые формы, а, к примеру, волнистые — извилистые дорожки или клумбы вдоль ограждения. В прямоугольном участке гармонично смотрится угловая планировка, которая несколько округляет участок. И он уже не будет восприниматься как кардинально прямоугольный", — объясняет Наталья.

САД В ЛЮБОМ ФОРМАТЕ И С РАСПЕЧАТКОЙ

Тем, кто каждую весну думает-гадает, как преобразить свой двор/сад/участок, есть смысл подумать над тем, чтобы пройти курс по ландшафтному дизайну. Их можно найти и в формате краткосрочных (от 500 грн), и онлайн — в виде учебных вебинаров. Для любителей также есть программы в интернете, которые помогают спроектировать свой сад. Из них Garden Planner, X-Desinger — планировщик садового участка, 3D Home Architect Design Suite Delux, Наш Сад и т. д.

"Программы можно скачать в интернете бесплатно, — рассказывает садовник со стажем Ульяна Брадулова. — Большинство позволяет легко смоделировать дизайн участка, причем в арсенале "создателя" практически в каждой из программ достаточное количество инструментов для полноты картины. Вы можете и похожий дом найти, и с формой участка, исходя из своего размера, поиграть. А заодно можно посмотреть, как будет выглядеть на лужайке беседка или другой какой-либо объект, какие цветы будут смотреться лучше и какой высоты они вырастут. Некоторые программы в 2D, а некоторые — в пространственном 3D-формате. Есть также сайты, которые предоставляют программы планирования и возможность распечатать план будущего сада. А приступить к воплощению задумки можно, на них же покупая выбранные семена/клубни/луковицы".