В МОН решили бороться с навязанным репетиторством

8 Апреля 2017, 11:00

Уроки за свой счет пытаются победить доносами и имиджем

Тонкая грань. Только родители должны решать, нужны ли дополнительные занятия их ребенку
Тонкая грань. Только родители должны решать, нужны ли дополнительные занятия их ребенку. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В МОН Украины решили бороться с так называемым навязанным репетиторством — когда учителя подтягивают своих учеников вне уроков за отдельную плату. Проблема назревала давно и многочисленные жалобы родителей заставили чиновников обратить на это внимание. Но как определить грань, когда родители нанимают тренера для отстающего чада — и когда учитель сам себя навязывает, аргументируя, что на уроке из-за уважительных причин (шумного класса, многих отстающих и т.д.) не успел выложить весь материал?

"Сегодня" разбиралась, насколько остро назрел этот вопрос и как на него реагируют участники образовательного процесса.

БОРЬБА: ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА И ДОНОСЫ

В МОН видят несколько способов борьбы с таким явлением: тесное сотрудничество с родителями, которые должны "трубить" о подобных фактах, и повышение социального статуса учителя. Но эту инициативу встретили неоднозначно и те, и другие. В основном против репетиторства родители школьников, которые столкнулись с такой проблемой. "В школе моих детей "навязанное репетиторство" работает не постоянно, а когда у учителя, предполагаю, какие-то семейные торжества или непредвиденные траты. Мой ребенок посещал 4 или 5 таких уроков.

"Скидывались" всем классом по 10 грн (в классе — 25 человек). Насколько знаю, это еще очень щадяще",  — рассказывает Галина Терехова, мама 8-классника Алексея из Киева.

Многие учителя и некоторые эксперты в сфере образования считают, что проблема раздута и нет смысла "бороться с ветряными мельницами" с помощью доносов.

"Строится государство 1933—1937 гг. Нам начальник управления тоже сказал, что если вы (учителя) знаете о нарушениях в школе, то должны ему донести. И вместо реальных изменений и внедрения прозрачных правил мы откатываемся назад",  — говорит учитель ОШ №22 г. Хмельницкого Ирина Фют.

Но многие учителя подчинились приказам администрации.

"В нашей школе репетиторство запрещено приказом", — рассказывает учитель из Херсонской области Наталия Олюч.

"ОБИДНО ЗА ЧЕСТЬ УЧИТЕЛЯ"

Многие эксперты в сфере образования восприняли такую борьбу как личную обиду.

"Учителями больше никто не мечтает стать — даже с учетом того, что в пединституты установили для поступающих самые низкие вступительные баллы. Преподаватели потеряли авторитет: их не уважают ученики и родители, их гнобят все вышестоящие. Теперь вот снова грядет гнет по надуманной проблеме",— считает учитель киевской школы Любовь Васильева.

Похожую мысль высказал экс-директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук, который считает новшество проявлением отчаяния.

"Об учителях, которые репетиторствуют, руководство школ прекрасно знает, но бороться почему-то не спешит. Не догадываетесь почему? — говорит он. — Но я ни разу от руководителей МОН не слышал и не читал в официальных документах, что на самом деле настоящим тормозом реформ являются местные органы управления образованием и т.д, о чем говорят простые учителя". Он считает, что из-за отсутствия реальных реформ в сфере образования чиновникам нужно искать врагов. Их находят среди бесправных, бессловесных, измученных учителей.

"Я не говорю, что проблемы нет. Просто подход к ней нужен другой. А министерство метод для борьбы выбрало не самый правильный: учителя (за небольшим исключением)  — плохие, родители должны на учителей доносить, а чиновники будут выполнять роль инквизиторов, — считает Ликарчук. — Первый раз подобный метод опробовали около года назад — когда начались "реформы" в начальной школе. Тогда МОН полуофициально обратился к родителям с просьбой "стучать", если учителя будут выписывать оценки красным, а не зеленым цветом чернил".

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Ликарчук: "Не ищите врагов"

В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ

Еще одна цель МОН на ближайшее время — повышение социального статуса учителей.

"Изменение на два тарифных разряда статуса учителя, а также общее повышение зарплаты на 50% — это и есть тот шаг навстречу. Мы рассчитываем, что от учителей будет шаг навстречу реформе",  — сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Тем не менее уверенности, что репетиторство перейдет в законную плоскость, пока нет.

"Казалось бы, оформи СПД — и работай спокойно. Но так делают единицы. И от репетиторства после уроков по программе школы вряд ли кто откажется — это живые деньги, сколько бы в школе не платили. Кстати, сомнительно, что зарплата будет нормальной, — говорит репетитор английского языка из Киева Виктория Таран. — Отсюда же растут ноги незаконного использования родительских взносов". С последним в МОН также намерены бороться "прозрачностью".

"Чтобы деньги, которые выделяются школам, и родительские взносы не исчезали непонятно куда, в проекте закона об образовании, который принят в первом чтении, заложена норма: школы должны будут обнародовать отчет о доходах как из бюджетных источников, так и от родителей, и расходах на своих интернет-страницах", — сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
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Автор:

Юлия Полехина

Источник:

"Сегодня"

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