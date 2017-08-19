Cheese! Бюджетный и простой рецепт идеального летнего сыра "Филадельфия"

Вчера, 13:52

Для летнего меню хороши нежные сыры с мягкой текстурой, которые сочетаются с сезонными ягодами, легкими десертами, фруктами и овощами. И, конечно, с вином! 

Этот нежный сыр вы сможете приготовить за считанные минуты. Фото: Lifehacker.
Этот нежный сыр вы сможете приготовить за считанные минуты. Фото: Lifehacker.

Сыр можно приготовить в домашних условиях, и это не так трудно, как кажется на первый взгляд. Преимущества домашнего сыра в том, что он не только очень вкусный, но и полезный, поскольку в процессе приготовления используется только качественные натуральные продукты без консервантов и прочей химии.

Сегодня мы поделимся с вами бюджетным рецептом крем-сыра "Филадельфия", который идеально подойдет для завтраков, разнообразных блюд и уютных посиделок с кофе или даже вина.

Для приготовления вам понадобится:

сметана 25-30% жирности – 350 г
йогурт классический – 280 г
лимонный сок – 0.5 чайной ложки, в зависимости от кислоты лимона
соль – 1 чайная ложка

Все тщательно смешиваем, сливаем на марлю (лучше сложить ее в 2-3 слоя) и ставим в холодильник под гнет на 6-8 часов.

Кажется, все слишком просто? А ведь так и есть!
Теперь вы знаете, как приготовить свежий, а главное – натуральный сыр "Филадельфия", за который в магазине пришлось бы отдать 85 гривен (и это маленькая упаковка 175 г.). Как же есть эту вкусноту? Нежный крем-сыр – главный ингредиент для целого ряда легких в приготовлении блюд – торты без выпекания, бутерброды, лаваш с начинкой, салаты и т.д.
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