Как заставить продавца заменить "подвисающий" смартфон

"Дочь на совершеннолетие сама пошла покупать смартфон, и ей фактически навязали покупку — продали не то, что она хотела, да еще и раскрутили на деньги — она оплатила и страховку, и гарантию на максимально возможные 2 года. Более того, с первого же дня гаджет "зави­сает", а нам отказываются вернуть деньги. Что можно сделать?" — Евгения Баранова, г. Киев.

Василий Сегин, юрист в сфере защиты прав граждан:

"Прежде всего следует знать, что продавцам запрещается совершать любые действия, которые могут ввести потребителя в заблуждение (например, необходимость получения дополнительных платных услуг). Подробнее об этом можно прочитать в ст. 19 Закона Украины "О защите прав потребителей" (далее Закон). Но учтите: подобные факты доказывать достаточно сложно, особенно постфактум.

Также в ст. 9 Закона речь идет об обмене не подошедшего товара в 14-дневный срок. Здесь следует помнить, что обмену подлежит только товар надлежащего качества, который не был в использовании. Если вы хотите вернуть средства, уплаченные за товар, в заявлении на возврат следует указать следующее: "В связи с отсутствием у продавца аналогичного товара, который удовлетворил бы мои потребности, прошу вернуть уплаченные за товар деньги".

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Стоит помнить: продавец может отказать в обмене товара, если в нем будет обнаружено недостаток, поэтому будьте внимательны при покупке новых товаров и старайтесь проверить, все ли функционирует должным образом. Если все же вы обнаружили недостаток в товаре и уверены, что товар был вам продан с этим недостатком, а продавец отказывается его менять, предлагая сдать товар на ремонт — вы можете обратиться в ГП "Укрметртестстандарт" или, руководствуясь ч. 4 ст. 17 Закона, обратиться к продавцу, чтобы он обеспечил проведение экспертизы. Если экспертиза подтвердит, что продавец продал товар ненадлежащего качества, ваш товар обменяют, а на продавца может быть наложен штраф, поскольку он обязан передать потребителю продукцию надлежащего качества (ч. 1 ст. 6 Закона)".