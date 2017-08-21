Как заставить продавца заменить "подвисающий" смартфон

Сегодня, 06:45

Неподошедший товар должны заменить на другой или вернуть деньги

По закону. За неподошедший товар можно вернуть деньги
По закону. За неподошедший товар можно вернуть деньги

"Дочь на совершеннолетие сама пошла покупать смартфон, и ей фактически навязали покупку — продали не то, что она хотела, да еще и раскрутили на деньги — она оплатила и страховку, и гарантию на максимально возможные 2 года. Более того, с первого же дня гаджет "зави­сает", а нам отказываются вернуть деньги. Что можно сделать?" — Евгения Баранова, г. Киев.

Василий Сегин, юрист в сфере защиты прав граждан:

"Прежде всего следует знать, что продавцам запрещается совершать любые действия, которые могут ввести потребителя в заблуждение (например, необходимость получения дополнительных платных услуг). Подробнее об этом можно прочитать в ст. 19 Закона Украины "О защите прав потребителей" (далее Закон). Но учтите: подобные факты доказывать достаточно сложно, особенно постфактум.

Также в ст. 9 Закона речь идет об обмене не подошедшего товара в 14-дневный срок. Здесь следует помнить, что обмену подлежит только товар надлежащего качества, который не был в использовании. Если вы хотите вернуть средства, уплаченные за товар, в заявлении на возврат следует указать следующее: "В связи с отсутствием у продавца аналогичного товара, который удовлетворил бы мои потребности, прошу вернуть уплаченные за товар деньги".

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Стоит помнить: продавец может отказать в обмене товара, если в нем будет обнаружено недостаток, поэтому будьте внимательны при покупке новых товаров и старайтесь проверить, все ли функционирует должным образом. Если все же вы обнаружили недостаток в товаре и уверены, что товар был вам продан с этим недостатком, а продавец отказывается его менять, предлагая сдать товар на ремонт — вы можете обратиться в ГП "Укрметртестстандарт" или, руководствуясь ч. 4 ст. 17 Закона, обратиться к продавцу, чтобы он обеспечил проведение экспертизы. Если экспертиза подтвердит, что продавец продал товар ненадлежащего качества, ваш товар обменяют, а на продавца может быть наложен штраф, поскольку он обязан передать потребителю продукцию надлежащего качества (ч. 1 ст. 6 Закона)".
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Автор:

Юлия Полехина

Источник:

"Сегодня"

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