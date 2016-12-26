Советы очень занятым мужьям: как выбрать кастрюлю и сковородку в подарок

Накануне новогодних праздников пора задуматься о презенте для близких. Можно, конечно, подарить безделушку. Но лучше что-то практичное, чтобы вас долго вспоминали с благодарностью. Например, редкая хозяйка не обрадуется новой посуде, ведь от ее особенностей зависят и блюда, которые будут приготовлены. Сегодня украинцам доступен богатый выбор кухонной или, как ее еще называют, наплитной посуды — из различных материалов, различных цветов и брендов. Можно купить как комплект из нескольких предметов (стоит от 600 грн до нескольких тысяч), так и отдельный необходимый предмет — сковородку или кастрюлю. Сковороды обойдутся около 300—700 грн. А вот с кастрюлями мудреней, тут все зависит от объема: от 150 грн литровая и от 210 — большего объема. За хорошую кастрюлю известного европейского бренда можно выложить и до 1 тыс. грн, а вот будет ли она многим лучше, чем аналог украинского производства, мы попытались выяснить у профессионалов. О том, как выбрать кухонную посуду и на что обращать внимание, "Сегодня" рассказали повар первой категории Вероника Чернишенко и повар столичного ресторана Влад Старков.

КАСТРЮЛИ: выбираем по нуждам хозяйства, взвешиваем и отказываемся от "сэндвичей"

В хозяйстве должно быть минимум три кастрюли. Маленькая (до 1 л), для приготовления небольшого количества еды. Ее может заменить сотейник — емкость, похожая на кастрюлю, с заниженными по сравнению с кастрюлей бортами и одной ручкой, для приготовления соусов (отсюда и название). Еще одна кастрюля — до 3-х литров, для приготовления супов и бульонов, и одна совсем большая — 4—7 литров: для компотов, холодного и т.д.

Выбирая "тару", обратите внимание на вес: тяжелые кастрюли сделаны из сплавов металлов, в идеале — медицинской стали (сплав хрома и никеля). Легкая посуда из алюминия пригодна для кипячения молока и варки овощей. В эмалированных кастрюлях эмаль может скалываться, и тогда металл вступает в реакцию с готовящейся пищей, что вредно. В кастрюлях с керамическим покрытием хорошо тушить, но не варить супы — это занимает больше времени. Стеклянный вариант эстетичен, но на плите от перепадов температур стекло может треснуть.

Присмотритесь также ко дну — толстое, до 15 мм: оно хорошо передает и удерживает тепло. Дно может быть приваренным, для утяжеления. Но такой "сэндвич" со временем откалывается, выбирайте цельнолитую кастрюлю. Крышка должна плотно прилегать к корпусу: идеально, если она прозрачная и с отверстием для выхода пара. Ручки должны быть на заклепках, а не приварены: такие не отвалятся со временем. Полностью металлические нагреваются, пластиковые со временем плавятся, а деревянные могут загореться. Удобные ручки — с силиконовыми накладками: они подходят для духовки и к тому же термостойки — не нагреваются. Дополнительные опции в кастрюлях — мерные насечки на стенках, которые указывают объем жидкости.

ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ: чугун, стекло или глина

Чугунки и утятницы в духовке подвергаются полной термообработке. Выбирайте их с плотно прилегающей крышкой, без отверстий для пара. Ручки должны быть цельнолитыми с корпусом и из того же материала. Чугунная посуда — самая долговечная. К тому же благодаря отличной теплоемкости она долго сохраняет тепло, и блюдо хорошо пропекается.

Керамика — эстетична и экологична. Но чугунок некачественного обжига может треснуть. Осмотрите керамическую посуду: поверхность должна быть гладкой, без царапин и сколов.

Стекло эстетично и практично (легко моется). Но при высоких температурах может треснуть, а в связи с невысокой теплоемкостью — быстро остывает.

СКОВОРОДЫ: выбираем между медленными чугунными и капризными тефлоновыми

Как и кастрюль, их должно быть несколько. Ну как минимум — две. С низкими бортиками — блинная, в которой удобно жарить блины и оладьи. И классическая сковорода — для жарки котлет, мяса, картошки и т. д. Гурманы еще обзаводятся воком — глубокой сковородой с зауженным дном, в которой хорошо тушить овощи, постоянно перемешивая и подбрасывая.

Чугунные тяжелые сковородки привычны и удобны для жарки и последующего тушения: долго нагреваясь, они сохраняют тепло и еда в них доходит. Но оставлять в такой сквородке еду не стоит: она вступает в реакцию с чугуном, оставляя следы. В сковородах с тефлоновым покрытием блюдо не пригорает, но тефлон капризен в уходе: ему необходимы деревянные или пластиковые лопаточки, мытье только мягкой губкой. Менять посуду рекомендуется спустя три года: тефлон становится токсичен.

Керамическое покрытие кажется универсальным, но оно капризно, как и тефлон, и может скалываться. Сковородку со сколами на керамике придется выкинуть: еда начинет прилипать, и это уже не исправить. Покупайте сковороду сразу с крышкой, лучше прозрачной, с отверстием для пара. Хорошая сковорода должна быть тяжелой, цельнолитой. Съемная ручка удобна: компактна в хранении и можно поставить в духовку. Цельные ручки должны крепиться на заклепках к корпусу сковороды и быть из силикона или огнеупорного пластика. Деревянные ручки — небезопасны, особенно для газовых плит.

ДЛЯ ПЛИТ — РОВНОЕ ДНО

Для плит с индукционными конфорками подходит только посуда, дно у которой идеально ровное и обладает магнитными свойствами. Выбирая посуду для индукционной плиты, запаситесь магнитом: если он прилипает к ровному дну сковороды или кастрюли — покупайте. Стеклокерамическая конфорка, как и индукционная, требует ровной поверхности дна. На электрическом "блине" тоже лучше будет готовиться еда в посуде с ровным дном. Газовые плиты более универсальны — для них подходит любая посуда, но если это керамика или стекло, на конфорке необходим накладной рассекатель.