Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Советы очень занятым мужьям: как выбрать кастрюлю и сковородку в подарок http://www.segodnya.ua/img/article/7829/87_main.1482702856.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/87_tn.1482702856.jpg Покупки Выбираем практичную — тяжелую, с плотной крышкой, ручками на заклепках и из литого металла

Советы очень занятым мужьям: как выбрать кастрюлю и сковородку в подарок

Сегодня, 14:00

Выбираем практичную — тяжелую, с плотной крышкой, ручками на заклепках и из литого металла

С хорошей кухонной утварью и готовить приятнее.
С хорошей кухонной утварью и готовить приятнее.

Накануне новогодних праздников пора задуматься о презенте для близких. Можно, конечно, подарить безделушку. Но лучше что-то практичное, чтобы вас долго вспоминали с благодарностью. Например, редкая хозяйка не обрадуется новой посуде, ведь от ее особенностей зависят и блюда, которые будут приготовлены. Сегодня украинцам доступен богатый выбор кухонной или, как ее еще называют, наплитной посуды — из различных материалов, различных цветов и брендов. Можно купить как комплект из нескольких предметов (стоит от 600 грн до нескольких тысяч), так и отдельный необходимый предмет — сковородку или кастрюлю. Сковороды обойдутся около 300—700 грн. А вот с кастрюлями мудреней, тут все зависит от объема: от 150 грн литровая и от 210 — большего объема. За хорошую кастрюлю известного европейского бренда можно выложить и до 1 тыс. грн, а вот будет ли она многим лучше, чем аналог украинского производства, мы попытались выяснить у профессионалов. О том, как выбрать кухонную посуду и на что обращать внимание, "Сегодня" рассказали повар первой категории Вероника Чернишенко и повар столичного ресторана Влад Старков.

КАСТРЮЛИ: выбираем по нуждам хозяйства, взвешиваем и отказываемся от "сэндвичей"

В хозяйстве должно быть минимум три кастрюли. Маленькая (до 1 л), для приготовления небольшого количества еды. Ее может заменить сотейник — емкость, похожая на кастрюлю, с заниженными по сравнению с кастрюлей бортами и одной ручкой, для приготовления соусов (отсюда и название). Еще одна кастрюля — до 3-х литров, для приготовления супов и бульонов, и одна совсем большая — 4—7 литров: для компотов, холодного и т.д.

Выбирая "тару", обратите внимание на вес: тяжелые кастрюли сделаны из сплавов металлов, в идеале — медицинской стали (сплав хрома и никеля). Легкая посуда из алюминия пригодна для кипячения молока и варки овощей. В эмалированных кастрюлях эмаль может скалываться, и тогда металл вступает в реакцию с готовящейся пищей, что вредно. В кастрюлях с керамическим покрытием хорошо тушить, но не варить супы — это занимает больше времени. Стеклянный вариант эстетичен, но на плите от перепадов температур стекло может треснуть.

Присмотритесь также ко дну — толстое, до 15 мм: оно хорошо передает и удерживает тепло. Дно может быть приваренным, для утяжеления. Но такой "сэндвич" со временем откалывается, выбирайте цельнолитую кастрюлю. Крышка должна плотно прилегать к корпусу: идеально, если она прозрачная и с отверстием для выхода пара. Ручки должны быть на заклепках, а не приварены: такие не отвалятся со временем. Полностью металлические нагреваются, пластиковые со временем плавятся, а деревянные могут загореться. Удобные ручки — с силиконовыми накладками: они подходят для духовки и к тому же термостойки — не нагреваются. Дополнительные опции в кастрюлях — мерные насечки на стенках, которые указывают объем жидкости.

tableware-1222872__340

ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ: чугун, стекло или глина

Чугунки и утятницы в духовке подвергаются полной термообработке. Выбирайте их с плотно прилегающей крышкой, без отверстий для пара. Ручки должны быть цельнолитыми с корпусом и из того же материала. Чугунная посуда — самая долговечная. К тому же благодаря отличной теплоемкости она долго сохраняет тепло, и блюдо хорошо пропекается.
Керамика — эстетична и экологична. Но чугунок некачественного обжига может треснуть. Осмотрите керамическую посуду: поверхность должна быть гладкой, без царапин и сколов.

Стекло эстетично и практично (легко моется). Но при высоких температурах может треснуть, а в связи с невысокой теплоемкостью — быстро остывает.

palace-of-the-fans-1195363__340

СКОВОРОДЫ: выбираем между медленными чугунными и капризными тефлоновыми

Как и кастрюль, их должно быть несколько. Ну как минимум — две. С низкими бортиками — блинная, в которой удобно жарить блины и оладьи. И классическая сковорода — для жарки котлет, мяса, картошки и т. д. Гурманы еще обзаводятся воком — глубокой сковородой с зауженным дном, в которой хорошо тушить овощи, постоянно перемешивая и подбрасывая.
Чугунные тяжелые сковородки привычны и удобны для жарки и последующего тушения: долго нагреваясь, они сохраняют тепло и еда в них доходит. Но оставлять в такой сквородке еду не стоит: она вступает в реакцию с чугуном, оставляя следы. В сковородах с тефлоновым покрытием блюдо не пригорает, но тефлон капризен в уходе: ему необходимы деревянные или пластиковые лопаточки, мытье только мягкой губкой. Менять посуду рекомендуется спустя три года: тефлон становится токсичен.

Керамическое покрытие кажется универсальным, но оно капризно, как и тефлон, и может скалываться. Сковородку со сколами на керамике придется выкинуть: еда начинет прилипать, и это уже не исправить. Покупайте сковороду сразу с крышкой, лучше прозрачной, с отверстием для пара. Хорошая сковорода должна быть тяжелой, цельнолитой. Съемная ручка удобна: компактна в хранении и можно поставить в духовку. Цельные ручки должны крепиться на заклепках к корпусу сковороды и быть из силикона или огнеупорного пластика. Деревянные ручки — небезопасны, особенно для газовых плит.

ДЛЯ ПЛИТ — РОВНОЕ ДНО

Для плит с индукционными конфорками подходит только посуда, дно у которой идеально ровное и обладает магнитными свойствами. Выбирая посуду для индукционной плиты, запаситесь магнитом: если он прилипает к ровному дну сковороды или кастрюли — покупайте. Стеклокерамическая конфорка, как и индукционная, требует ровной поверхности дна. На электрическом "блине" тоже лучше будет готовиться еда в посуде с ровным дном. Газовые плиты более универсальны — для них подходит любая посуда, но если это керамика или стекло, на конфорке необходим накладной рассекатель.
подарки, керамика, подарок, стекло, сковорода, кастрюли, посуда, как выбрать, кастрюля

Вы сейчас просматриваете новость "Советы очень занятым мужьям: как выбрать кастрюлю и сковородку в подарок". Другие Покупки смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Шагинян Татьяна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Монастыри Украины

Лучший подарок к Новому году: книга «Тайны монастырей» от газеты «Сегодня». Фото: "Сегодня"

Лучший подарок к Новому году: книга "Тайны монастырей" от газеты "Сегодня"

19 Декабря, 13:16

Книгу создавали несколько лет, она является результатом путешествия по духовным центрам православия - от величественных храмов и старинных монастырей до дальних скитов

Экономика

Покупая подарки, украинцы хотят отдохнуть от кризиса.

Рейтинг подарков на Новый год 2017: в лидерах — техника, а оригинальные и бесполезные не актуальны

21 Декабря, 10:01

Средний чек подарка прибавил от 100 до 800 гривен

Люди

Новогодние игрушки - не просто красивые изделия, а символ самых любимых семейных праздников. Фото: AFP

ТОП лучших новогодних подарков, сделанных в Украине

21 Декабря, 17:10

Скетч-бук от Kyiv Style создан для рисования любыми инструментами и в любых условиях

Наука и Технологии

Интересные факты: сверхпрочное стекло, которое ни разбить, ни взорвать, ни поцарапать

29 Ноября, 06:06

Обзор самых непробиваемых в мире стекол

Здоровье

Фото: кадр из видео

Как правильно выбирать безопасные цитрусовые

29 Ноября, 17:59

Чтобы купить любимые сезонные фрукты и не навредить себе, нужно знать несколько простых правил

Общество

Лимоном можно отбеливать вещи. Фото: instagram.com/v.gure

Чем заменить вредную бытовую химию: ТОП-5 домашних средств

16 Декабря, 08:40

Лимон, уксус и эфирные масла помогут держать дом в порядке, чистоте и с хорошим запахом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.