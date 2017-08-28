Тот, кто всегда погладит – как выбрать идеальный утюг
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За одну минуту во всем многообразии, представляемом производителями, не разобраться. Как определить, какой утюг хорош для дома, а какой - нет?
Материал подошвы
В целом бытовые утюги мало чем отличаются внешне, поэтому на форму можно обращать внимание в последнюю очередь. Главное то, какой материал использован при изготовлении подошвы – грубо говоря, насколько она долговечна и какова при глажке.
Подошвы, выполненные из алюминия, очень непрактичны – они быстро окисляются под воздействием температуры и пара, их форма может деформироваться со временем, а антипригарные качества оставляют желать лучшего.
Немного лучше в качестве подошвы утюга нержавеющая сталь, покрытая тефлоном.
Специалисты же отмечают, что подошвы из металлокерамики лучше всего справляются со своей задачей, и выбирать для долгой эксплуатации следует именно их. Впрочем, навязывать их мнение мы не будем – выбирайте сами.
Стоимость
Именно модели с металлокерамикой в качестве подошвы стоят дороже алюминиевых и стальных аналогов. Однако, если приобретать утюг с помощью сервисов цен, то разница в стоимости разных моделей окажется не такой ощутимой. Например, если перейти по ссылке http://ek.ua/list/103/ на страницу популярного сервиса цен Е-каталог, можно убедиться, что разные торговые точки по-разному оценивают один и тот же товар. И нет необходимости платить больше.
Парит – и ладно?
Встретить утюги без функции отпаривания сегодня если и можно, то разве что изредка. Самые бюджетные модели оснащены функцией отпаривания – правда, ручной. Каждый раз необходимо выбирать момент, чтобы нажать заветную кнопку. В моделях подороже эта функция автоматическая и не требует от хозяйки ничего: просто гладь, а утюг поработает самостоятельно.
Нелишней выглядит и функция вертикального отпаривания, которой могут воспользоваться обладатели дорогих утюгов.
А вот встроенный парогенератор для дома – приобретение излишнее. Утюги подобного класса больше нужны профессионалам, которые гладят в промышленных объемах.
Забывайте на здоровье!
Вечный страх любой домохозяйки из прошлого – это забыть выключить утюг перед уходом из дома. Сколько походов в кино, в кафе и поездок на море испорчено из-за этого страха – не сосчитать! Но теперь утюги даже среднего класса оснащены функцией автоматического выключения в любом положении – хоть в горизонтальном, хоть и в вертикальном.
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