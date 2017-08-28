Тот, кто всегда погладит – как выбрать идеальный утюг

За одну минуту во всем многообразии, представляемом производителями, не разобраться. Как определить, какой утюг хорош для дома, а какой - нет?

Материал подошвы

В целом бытовые утюги мало чем отличаются внешне, поэтому на форму можно обращать внимание в последнюю очередь. Главное то, какой материал использован при изготовлении подошвы – грубо говоря, насколько она долговечна и какова при глажке.

Подошвы, выполненные из алюминия, очень непрактичны – они быстро окисляются под воздействием температуры и пара, их форма может деформироваться со временем, а антипригарные качества оставляют желать лучшего.

Немного лучше в качестве подошвы утюга нержавеющая сталь, покрытая тефлоном.

Специалисты же отмечают, что подошвы из металлокерамики лучше всего справляются со своей задачей, и выбирать для долгой эксплуатации следует именно их. Впрочем, навязывать их мнение мы не будем – выбирайте сами.

Стоимость

Именно модели с металлокерамикой в качестве подошвы стоят дороже алюминиевых и стальных аналогов. Однако, если приобретать утюг с помощью сервисов цен, то разница в стоимости разных моделей окажется не такой ощутимой. Например, если перейти по ссылке http://ek.ua/list/103/ на страницу популярного сервиса цен Е-каталог, можно убедиться, что разные торговые точки по-разному оценивают один и тот же товар. И нет необходимости платить больше.

Парит – и ладно?

Встретить утюги без функции отпаривания сегодня если и можно, то разве что изредка. Самые бюджетные модели оснащены функцией отпаривания – правда, ручной. Каждый раз необходимо выбирать момент, чтобы нажать заветную кнопку. В моделях подороже эта функция автоматическая и не требует от хозяйки ничего: просто гладь, а утюг поработает самостоятельно.

Нелишней выглядит и функция вертикального отпаривания, которой могут воспользоваться обладатели дорогих утюгов.

А вот встроенный парогенератор для дома – приобретение излишнее. Утюги подобного класса больше нужны профессионалам, которые гладят в промышленных объемах.

Забывайте на здоровье!

Вечный страх любой домохозяйки из прошлого – это забыть выключить утюг перед уходом из дома. Сколько походов в кино, в кафе и поездок на море испорчено из-за этого страха – не сосчитать! Но теперь утюги даже среднего класса оснащены функцией автоматического выключения в любом положении – хоть в горизонтальном, хоть и в вертикальном.