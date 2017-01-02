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5 рецептов вкусных и бюджетных салатов для периода между праздниками http://www.segodnya.ua/img/article/7841/32_main.1482974459.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/32_tn.1482974459.jpg Рестораны Для сытности добавляем фасоль, а для красоты — яркие овощи

5 рецептов вкусных и бюджетных салатов для периода между праздниками

Сегодня, 06:52

Для сытности добавляем фасоль, а для красоты — яркие овощи

5 рецептов вкусных и бюджетных салатов для периода между праздниками

ТЕПЛЫЙ ФАСОЛЕВЫЙ САЛАТ

23 грн

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Ингредиенты (на 2 порции):

  • Фасоль 1 ст.
  • Печень куриная 300 г
  • Луковица 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Растительное масло 2 ст. л.
  • Сливочное масло 0,5 ст. л.
  • Сахар 1 ч. л.
  • Соль, перец молотый, мускатный орех, имбирь по вкусу
  • Томатный соус для соуса (по желанию)

Приготовление (около 30 минут):

Фасоль залейте холодной водой на ночь. Затем отварите до готовности, слейте отвар (немного оставьте для соуса). Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте нарезанную соломкой морковь, соль, 1/2 ч. л. сахара и на среднем огне жарьте еще 1 мин. Влейте в сковороду немного растительного масла, добавьте 0,5 ст. л. сливочного масла, а когда оно растает и начнет пузыриться, выложите печень — обжарьте на среднем огне по 1—3 мин. с обеих сторон (она должна быть очень свежая, иначе жарить надо дольше). В конце жарки посолите, поперчите. Смешайте фасоль, лук с морковью, куриной печенью и дайте немного настояться.

Для соуса возьмите оставшуюся после варки фасоли воду и немного фасоли (1:3). Измельчите блендером и добавьте специи. Второй вариант — разбавьте томатный соус фасолевым отваром до нужной консистенции.

САЛАТ ИЗ КУРИНЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ, ЯИЦ И ШАМПИНЬОНОВ

55 грн

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Ингредиенты (на 6 порций):

  • Желудки куриные 600 г 
  • Шампиньоны 150 г
  • Яйца, сваренные вкрутую 5 шт.
  • Майонез 150 г
  • Луковица 1 шт.
  • Соль, перец (горошек), лавровый лист по вкусу
  • Уксус столовый 1 ч. л.

Приготовление (около 1 часа 20 минут):

Желудочки предварительно надо подготовить, сняв внутреннюю пленку и жир. Затем тщательно вымыть и отварить в подсоленной воде с добавлением специй (подойдут лавровый лист, перец горошком) до готовности. Молодые свежие желудочки варятся 20—40 минут, но чтобы точно определить степень готовности, проткните их вилкой: если она легко входит в мякоть, можно снимать. Слейте воду и отставьте желудочки остывать, затем нарежьте их небольшими кубиками или соломкой.

Маленькие шампиньоны (большие разрежьте на несколько частей) обжарьте в растительном масле или отварите в подсоленной воде приблизительно 5—7 минут. Воду слейте, а когда остынут — нарежьте кубиками, добавьте к желудочкам и тщательно перемешайте.

Теперь приступаем к маринованию лука (тогда он получится без резкого запаха и горечи). Репчатый лук мелко нарежьте, сложите в емкость и залейте кипящей водой на 1 минуту. Затем слейте горячую воду и промойте лук под струей холодной. Теперь воду полностью слейте, добавьте к луку 1—2 столовые ложки уксуса и дайте настояться ему 5—10 минут (не передержите, иначе лук не будет хрустящим). Слейте всю образовавшуюся жидкость и добавьте лук в салат. Теперь нарезаем вареные яйца кубиками и также добавляем в салат. Заправить можно майонезом и зеленью.

Майонез можно заменить различными соусами — например, сметаной с горчицей, соевым соусом с лимонным соком. Или, например, творожным с зеленью. Для этого возьмите около 200 г творога любой жирности, добавьте 1/4 стакана молока или кефира, зелень (можно пару стеблей свежей петрушки или сушеную, например, укроп, кинзу), пюрируйте все ингредиенты блендером до однородной массы (консистенцию можно изменять по желанию большим или меньшим количеством молока).

ПЕРУАНСКИЙ САЛАТ: ПРОСТОЙ, ЯРКИЙ И СЫТНЫЙ

20 грн

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Ингредиенты (на 2 порции):

  • Морковь 1 шт.
  • Свекла 1 шт.
  • Картофель 2 шт.
  • Кукуруза консервированная 200 г
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Растительное масло 50 мл
  • Уксус 9% 1/3 ч. л.
  • Зелень петрушки 20 г
  • Соль по вкусу

Приготовление (около 50 минут):

Картофель, морковь и свеклу тщательно вымыть и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем дать овощам остыть, почистить их и порезать: картофель и морковь — кубиками, а свеклу потереть на крупной терке. Репчатый лук очистить и мелко порезать, добавить измельченную зелень и специи. Положить консервированную кукурузу и тщательно все перемешать. Заправить растительным маслом и уксусом, или соусом из сметаны, соленого огурца, зелени, соли и чеснока (смешать все ингредиенты в блендере).

КРАБОВЫЙ С КУКУРУЗОЙ И АПЕЛЬСИНАМИ

65 грн

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Ингредиенты (на 4 порции):

  • Крабовые палочки 200 г
  • Апельсины 2 штуки
  • Консервированная кукуруза 1 банка
  • Яйцо куриное 3 штуки
  • Чеснок 1 зубчик
  • Майонез по вкусу

Приготовление (около 20 минут):

Крабовые палочки мелко нарезать, добавить отварные, также мелко порезанные, яйца и кукурузу. Апельсины очистить от кожуры, разделить на дольки и нарезать (аккуратно, чтобы они держали форму). Все перемешать, добавить тертый чеснок и заправить майонезом.

ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА С СУХАРЯМИ

32 грн

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Ингредиенты (на 4 порции):

  • Консервированная кукуруза 1 банка
  • Фасоль 200 г
  • Сухарики по вкусу
  • Майонез 100 г
  • Пекинская капуста 250 г

Приготовление (около 20 минут):

Фасоль замочить на ночь, затем отварить. Дать остыть и добавить консервированную кукурузу. Нарезать пекинскую капусту и тоже добавить в салат. Сверху посыпать сухариками (для этого подсушиваем в духовке порезанный кубиками хлеб, предварительно посыпав его специями). Заправить майонезом и сушеным чесноком.
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Автор:

Оксана Половина

Источник:

"Сегодня"

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