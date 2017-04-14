Семь рецептов пасхальных деликатесов от звездных поваров

Алексей Суханов советует приготовить на праздник каравай с бужениной и брынзой и карпа с овощами, а Ольга Сумская — творожную запеканку, которая тает во рту

Сегодня Страстная пятница — день, когда православные скорбят о распятии Христа. Даже если вы не придерживались Великого поста, стоит хотя бы в такой момент воздержаться от чревоугодия и походов в рестораны. А если вы найдете в себе силы посетить ночную церковную службу в ночь с субботы на воскресенье, то поверьте — встречать Пасху вы будете действительно в радостном и приподнятом настроении.

Кроме пищи духовной, конечно, стоит позаботиться и о хлебе насущном — блюдах, которыми вы будете угощать своих близких и друзей в день Светлого Христова Воскресения. Надеемся, что рецепты от наших экспертов — украинских ведущих, помогут выполнить вам эту задачу с блеском. И Пасху в этом году вы отметите действительно со вкусом!

РЕЦЕПТЫ ОТ АЛЕКСЕЯ СУХАНОВА, ВЕДУЩЕГО ТОК-ШОУ "ГОВОРИТЬ УКРАЇНА", КУЛИНАРНОЙ АКАДЕМИИ НА КАНАЛЕ "УКРАИНА"

СОЧНАЯ БУЖЕНИНА С ЧЕСНОКОМ И МОРКОВЬЮ

Ингредиенты (на 6 порций):

Корейка свиная 1кг

Морковь 1 шт.

Репчатый лук 1 шт.

Чеснок 3 зубчика

Соль,перец по вкусу

Петрушка 1 пучок

Лимон 1 шт.

Лавровый лист по вкусу

Паприка сладкая молотая 1 уп.

Приготовление (2 часа):

Моем мясо. Аккуратно срезаем все жилки. Чистим морковь и чеснок. Морковку режем на конусообразные кусочки, чтобы они легко входили в мясо. На нем делаем надрезы на расстоянии 3—5 см под углом, чтобы кусочки овощей не выпадали. Следим, чтобы они не были слишком большие, иначе при жарке из мяса вытечет вся жидкость и оно получится сухим. Нашпиговываем кусок чесноком и морковкой, солим со всех сторон, перчим.

Нарезаем морковь и лук кольцами. Измельчаем укроп и петрушку. Стелем двойной слой фольги, укладываем мясо на подстилку из зелени и овощей. Сверху также посыпаем зеленью, раскрошенными лавровыми листьями и сворачиваем фольгу, чтобы соки не вытекали при запекании. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на час-полтора. Проверяем готовность, надрезав кусок острым ножом. Буженину подаем с хреном и горчицей.

КАРП С ОВОЩАМИ В МАРИНАДЕ

Ингредиенты (на 4 порции):

Карп 1—1,5 кг

Соевый соус 50 г

Репчатый лук 1 шт.

Оливковое масло 100 мл

Соль, перец по вкусу

Прованские травы по вкусу

Гранулированный чеснок 1 уп.

Мука 100 г

Белое сухое вино 150 мл

Морковь 2 шт.

Свекла 2 шт.

Сахар 2—3 ст. л.

Вода, уксус 50 мл

Приготовление (50 мин):

Рыбу внутри смазываем соусом, специями, начиняем полукольцами лука, посыпаем смесью из 100 г муки, перца, соли, чеснока (по 1 ч. л.). Обжариваем под крышкой 10 мин. Наливаем на дно вино. Накрываем крышкой и жарим еще 10 мин. с другой стороны. В разных кастрюлях варим слайсы из овощей, добавив сахар и уксус.

МАКОВО-ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ "ЗЕБРА"

Ингредиенты (на 6 порций):

Для теста:

Пшеничная мука 2 ст.

Сливочное масло 100 г

Соль щепотка

Вода 2 ст. л.

Для начинки:

Молоко 2,5% 3 стак.

Сахар 1 стак.

Сливочное масло 100 г

Творог 9% 250 г

Яйцо 1 шт.

Молотый мак 1 стак.

Манная крупа 1 стак.

Приготовление (2 часа):

Натираем масло, добавляем муку, соль, воду. Замешиваем тесто, заворачиваем его в пленку и кладем в холодильник на 10 минут. В кастрюлю наливаем молоко, добавляем 150 г сахара, масло, ставим на огонь. Как только закипит, вводим мак с манкой, размешивая. Снимаем с огня, даем настояться 10 мин. Тесто раскатываем между слоями пергамента, выкладываем в форму. В блендере перебиваем творог с яйцом. Треть массы откладываем, остальное вводим в молоко с маком. В центр теста — сначала смесь с маком, сверху — творог. И так выкладываем всю начинку. Встряхиваем форму, чтобы она разошлась. Ставим пирог в разогретую до 180 °С духовку на час.

ПАСХАЛЬНЫЙ КАРАВАЙ С БРЫНЗОЙ И МЯСНЫМИ ДЕЛИКАТЕСАМИ

Ингредиенты (на 8 порций):

Для теста:

Молоко 600 мл

Дрожжи сухие 5 г

Мука 600 г

Смалец (свиной жир) 120 г

Соль 8 г

Сахар 7 г

Перец молотый черный по вкусу

Для начинки:

Яйца (с коричневой скорлупой) 5 шт.

Сыр брынза 100 г

Колбаса сырокопченая или салями 100 г

Буженина 100 г

Семена льна, тыквенные или конопляные семечки по вкусу

Приготовление (3 часа):

Смешиваем в миске муку и смалец. Перетираем руками. Добавляем дрожжи. Снова перетираем.

Нагреваем молоко до комнатной температуры. Не более 35 градусов. Растворяем соль в молоке.

Никогда не перемешивайте вместе соль и дрожжи, иначе тесто не поднимется!

Добавляем молоко, если необходимо, еще немного муки. Вымешиваем тесто. Оно должно получиться нерыхлым, однородным и не липнуть к рукам. Берем и растягиваем его: если оно не рвется и тянется равномерно по всей длине, значит, оно хорошо вымешано.

Смазываем миску растительным маслом, формируем из теста шарик. Верх теста тоже смазываем маслом. Накрываем пищевой пленкой и оставляем подниматься при комнатной температуре 1—1,5 часа. За это время тесто должно увеличиться в два раза.

Нарезаем кубиками мясную начинку и брынзу. Вы можете использовать любые другие ингредиенты, которые придутся вам по душе. Раскатываем тесто в прямоугольный слой толщиной 0,5—1 см. Кладем на середину начинку. Закручиваем в рулет. Кладем его в круглую форму для кексов, предварительно смазав ее растительным маслом. Соединяем края.

Сверху выкладываем сырые мытые яйца, немного вдавливая их в тесто.

Смазываем молоком или водой яйца и тесто. Посыпаем семенами льна, тыквенными или конопляными семечками. Оставляем подниматься каравай на 40 минут. Выпекаем при 200 градусах 45—50 минут.

РЕЦЕПТ ОТ ОЛЬГИ СУМСКОЙ, АКТРИСЫ, ВЕДУЩЕЙ

ЗАПЕКАНКА "НЕЖНЕЙШЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ"

Ингредиенты (на 4 порции):

Жирный домашний творог 800 г

Сахарный песок 3—4 ст. л.

Домашние яйца 5—6 шт.

Изюм 50 г

Ванильный сахар 1 п.

Сливочное (или оливковое) масло 2—3 ст. л.

Густые сливки 0,5 стак.

Приготовление (1 час):

В творог вбиваем яйца и всыпаем ванильный сахар. Все тщательно перемешиваем. Затем добавляем сахарный песок и кладем изюм. Хорошо вымешиваем. Стеклянную форму смазываем сливочным или оливковым маслом. Выкладываем получившуюся массу в форму и накрываем крышкой. Ставим на 30—40 минут в духовку, предварительно разогрев ее до температуры 150 °С. За 5—10 минут до готовности открываем крышку. Смазываем запеканку густыми сливками, присыпаем сверху сахаром и снова ставим в духовку. Но при этом не накрываем крышкой, чтобы образовалась румяная корочка. Вынимаем и снова закрываем крышкой — это важно, чтобы запеканка пустила сок. Она получается невероятно вкусной и может стать центром пасхального стола!

РЕЦЕПТ ОТ АННЫ ПАНОВОЙ, ВЕДУЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "СЕГОДНЯ" НА КАНАЛЕ "УКРАИНА"

МОРКОВНЫЙ КЕКС С ЛИМОННЫМ КРЕМОМ

Ингредиенты (на 4 порции):

Для теста:

Яйца 2 шт.

Сахар 0,5 стак.

Морковь 2 шт.

Грецкие орехи большая горсть

Мука 1 стак.

Разрыхлитель 1 ч. л.

Оливковое масло 2—3 ст. л.

Для крема:

Сметана 200 г

Сахар 0,5 стак.

Лимон половина

Приготовление (1 час):

Хорошо взбиваем яйца с сахаром (половиной стакана). На мелкой терке натираем две крупные морковки. Измельчаем (ломаем на небольшие кусочки) грецкие орехи (предварительно обжариваем). Затем все эти ингредиенты осторожно перемешиваем. После добавляем муку (просеиваем ее через сито, чтобы тесто было более воздушным) и разрыхлитель. Вливаем в тесто оливковое масло и еще раз перемешиваем. Выпекаем 40 минут в духовке при 180 градусах.

Тем временем готовим крем. Для этого взбиваем сметану и сахар (полстакана). Измельчаем в блендере половину лимона и добавляем в смесь. Когда кекс будет готов, разрезаем его пополам и щедро пропитываем кремом.

РЕЦЕПТ ФАРШИРОВАННОЙ УТКИ ОТ СВЕТЛАНЫ КАТРЕНКО, ВЕДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ "РАНОК З УКРАЇНОЮ" НА КАНАЛЕ "УКРАИНА"

УТКА, ФАРШИРОВАННАЯ ФРУКТОВЫМ АССОРТИ

Ингредиенты (на 6 порций):

Утка 1 тушка

Соль, перец по вкусу

Горчица 2—3 ст. л.

Лимонный сок 1 ст. л.

Начинка (яблоки, апельсины и т. д.) по вкусу

Приготовление (4 часа):

Перед запеканием утку нужно замариновать. Для этого хорошенько ее промываем под водой, а затем убираем лишнюю влагу, например обычными салфетками. Так ее будет проще натереть специями, и маринад впитается намного лучше. В небольшой мисочке смешиваем соль, перец и немного горчицы с лимонным соком. Полученную смесь равномерно наносим специальной кисточкой или руками на утку и оставляем ее мариноваться в холодильнике на 30 минут — 1 час.

Тем временем готовим начинку из яблок, апельсинов. На апельсинах лучше срезать белую шкурку — она горчит. Яблоки очищаем, нарезаем солью, посыпаем специями по вкусу — и начинка готова.

По истечении времени начиняем утку, укутываем ее фольгой и отправляем в хорошо нагретую духовку томиться на 1,5—2 часа (зависит от размера). Когда время выйдет, снимаем фольгу и оставляем нашу птицу в духовке еще на 30 минут, до образования красивой золотистой корочки. Для этого лучше периодически поливать ее собственным соком, которого в процессе запекания будет очень много.

В приготовлении этого блюда главная задача — не спешить, тогда уточка получится мягкой и нежной. Подавать ее можно с овощами, фруктами или любым другим гарниром.