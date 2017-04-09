Кофе по-чемпионски: рецепт от победителей мировых и украинских соревнований

На днях в Киеве прошел Kyiv Coffee Festival 3.0, который объединил тысячи кофеманов, обжарщиков кофе, представителей кофеен, профессиональных бариста и сертифицированных судей. Мы побывали на мероприятии, и нам удалось узнать секреты вкусного кофе в джезве от чемпиона мира по его приготовлению, а также получить эксклюзивный рецепт от чемпионки Украины.

СОВЕТЫ ОТ ЛУЧШЕГО КОФЕВАРА В МИРЕ

Ставрос Лампринидис в этом году на украинском чемпионате был главным судьей. В 2014 году он одержал победу в Мировом чемпионате по завариванию кофе в джезве в рамках World of Coffee. Тогда он победил с рецептом кофе, который приготовил на воде, настоянной на лепестках роз, с добавлением лукума. Точные пропорции он держит в секрете, но вот советами, как варить кофе в турке, чтобы близкие вас называли кофейным чемпионом, он с "Сегодня" все-таки поделился.

ВОДА. Она должна быть мягкой, с минимальной минерализацией.

КОФЕ. Только свежеобжаренный, а на ощупь — как пыль. Ставрос пьет исключительно Speciality Coffee из Эфиопии и Панамы (он состоит только из отборных сортов зерен арабики, которые выращены на высоте более чем 1000 м).

ДЖЕЗВА. Очень важен материал, из которого она изготовлена. Для Ставроса идеальна турка из меди с толщиной стенок ≈ 1,5 мм. Этот металл имеет высокую теплопроводность, хорошо и быстро прогревается по всей площади. Поскольку окись меди растворяется в воде и может испортить не только вкус кофе, но и представляет собой угрозу для здоровья, внутренность джезвы должна быть покрыта тонким слоем пищевого олова. И, конечно, важен размер джезвы. Лучшей является та, которая рассчитана на одну чашку кофе: в маленькой джезве кофе получается наиболее ароматным и максимально вкусным. Ставрос советует использовать 7 г молотого кофе на 60 мл воды комнатной температуры.

Судья и победительница. Ставрос вместе с чемпионкой Украины

КОФЕ "ВКУС ПОБЕДЫ"

В этом году чемпионкой Украины по приготовлению кофе в джезве стала Анна Подоляк из Киева. Теперь девушке предстоит защищать честь Украины на мировом кофейном чемпионате в Будапеште с 13 по 15 июня. Она поделилась с нами рецептом кофе, который принес ей победу.

Ингредиенты (на 1 порцию):

Кофе 9 г

Какао 3 г

Вода 80 мл

Женьшень улун 5 г

Цветки османтуса 1 г

Сушеный цветок кофе 1 г

Нектар из одуванчиков 3 г

Приготовление (10 минут):

Сварите кофе в джезве с добавлением молотых какао бобов. Заварите чай на основе женьшеня улун, цветков османтуса и сушеного цветка кофе. И кофе, и чай охладите. На дно бокала налейте нектар из одуванчиков. Добавьте чай, потом кофе, предварительно отфильтрованный через аэропресс.

Анна Подоляк с призом