Мастер-класс от известного шеф-повара: медовые креветки по-балийски (фото)

Остров Бали с юга омывается Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана, а потому здешняя кухня славится своими морепродуктами. Как правило, их подают с различными пикантными соусами. На местном мастер-классе по приготовлению креветок под остро-сладким соусом удалось побывать "Сегодня". Показывал его шеф-повар известного балийского ресторана "Дом креветок" Виджана.

Ингредиенты (на 3 порции):

Перец чили, чеснок по вкусу

Соевый соус 2 ст. л.

Устричный соус 2 ст. л.

Мед 2 ст. л.

Сахар 2 ст. л.

Соль по вкусу

Белый душистый перец по вкусу

Крупные креветки 9 шт.

Лайм 2 шт.

Кокосовое или оливковое масло 300 г

Приготовление (50 минут):

Шаг 1: Готовим соус

Очищаем перец, взбиваем его в блендере вместе с чесноком. Полученную массу выливаем на сковородку. Добавляем мед, соевый и устричный соус, соль, перец и томим на маленьком огне, помешивая, 15 минут.

Шаг 2: Маринуем креветки

Выкладываем креветки, нанизанные на длинные деревянные шпажки, в глубокую миску, поливаем их соком лайма или лимона, немного солим, добавляем белый душистый перец. Все хорошо перемешиваем, даем постоять 10 минут.

Шаг 3: Обжариваем креветки во фритюре

Доводим до кипения масло, выкладываем туда креветки и обжариваем их, переворачивая, в течение 3 минут. Затем выкладываем их на бумажное полотенце (на Бали их выкладывают на банановый листок).

Шаг 4: Готовим на гриле

Обжаренные креветки выкладываем на решетку, 1 минуту жарим на гриле, после этого щедро смазываем соусом и держим еще 5 минут на гриле с одной стороны, а потом 5 минут — с другой.

Готовые креветки собираем "домиком", соединив шпажки кольцом перца или луковым пером. Подаем на стол с зеленью и соусом. Приятного аппетита!