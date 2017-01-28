Мастер-класс от известного шеф-повара: медовые креветки по-балийски (фото)
Готовим креветки в пикантном соусе на гриле
Остров Бали с юга омывается Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана, а потому здешняя кухня славится своими морепродуктами. Как правило, их подают с различными пикантными соусами. На местном мастер-классе по приготовлению креветок под остро-сладким соусом удалось побывать "Сегодня". Показывал его шеф-повар известного балийского ресторана "Дом креветок" Виджана.
Ингредиенты (на 3 порции):
- Перец чили, чеснок по вкусу
- Соевый соус 2 ст. л.
- Устричный соус 2 ст. л.
- Мед 2 ст. л.
- Сахар 2 ст. л.
- Соль по вкусу
- Белый душистый перец по вкусу
- Крупные креветки 9 шт.
- Лайм 2 шт.
- Кокосовое или оливковое масло 300 г
Приготовление (50 минут):
Шаг 1: Готовим соус
Очищаем перец, взбиваем его в блендере вместе с чесноком. Полученную массу выливаем на сковородку. Добавляем мед, соевый и устричный соус, соль, перец и томим на маленьком огне, помешивая, 15 минут.
Шаг 2: Маринуем креветки
Выкладываем креветки, нанизанные на длинные деревянные шпажки, в глубокую миску, поливаем их соком лайма или лимона, немного солим, добавляем белый душистый перец. Все хорошо перемешиваем, даем постоять 10 минут.
Шаг 3: Обжариваем креветки во фритюре
Доводим до кипения масло, выкладываем туда креветки и обжариваем их, переворачивая, в течение 3 минут. Затем выкладываем их на бумажное полотенце (на Бали их выкладывают на банановый листок).
Шаг 4: Готовим на гриле
Обжаренные креветки выкладываем на решетку, 1 минуту жарим на гриле, после этого щедро смазываем соусом и держим еще 5 минут на гриле с одной стороны, а потом 5 минут — с другой.
Готовые креветки собираем "домиком", соединив шпажки кольцом перца или луковым пером. Подаем на стол с зеленью и соусом. Приятного аппетита!
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