Тараканы на тарелке: как украинцы экспериментируют с едой

Сегодня, 12:05

Диетологи не советуют полностью менять рацион, но любители необычной еды с ними не согласны


Заморить червячка, зная, что он только что ползал на тарелке. Дмитрий Вовк и Александра Иванова не боятся экспериментов в еде. Главный ингредиент в блюдах – насекомые.  

На аперитив у них личинка восковой моли – старинное казацкое средство против чахотки. На закуску – таракан. К нему Дмитрий добавляет зоофобусов и тщательно жарит.

На основное блюдо настоящий деликатес – скорпион. "Хитин очень полезен, он очищает, имеет абсорбирующее действие", – рассказывает Дмитрий. К скорпиону Александра добавляет пчелиный подмор и сверчков. 

Правда, диетолог Борис Скачко советует все же отделять мух от котлет. "Боюсь, что организм славян и не адаптируется к такой системе питания. Все-таки украинцы достаточно работоспособны и могут вырастить для себя рыбу в ставке, птицу в подсобном хозяйстве", – рассуждает специалист.

Но ценители особой кухни от насекомых в тарелке отказываться не собираются. Уверяют, следует просто уметь их готовить.
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