Встречаем год Петуха вкусно: рецепты необычных блюд из пшенки
Биточки и блинчики из пшена, а также запеканка с черносливом
Пшено – не только одна из самых дешевых каш в данный момент, но и очень полезный продукт. Однако, в чистом виде пшенная каша не сможет впечатлить вкусом. Вот 4 способа подать пшонку так, чтобы добавки попросил даже самый балованный едок.
СУП С ОБЖАРЕННЫМ ПШЕНОМ
Ингридиенты:
- 4 литра куриного/бараньего бульона
- 1 курица или её части
- по 1 луковице и моркови, лавровому листу
- 1 зубчик чеснока
- пшено
- картофель
- молотая паприка
- зира
- зелень.
Курицу отварить заранее. Лучше всего – разделать и отварить. Получившийся бульон может стать основой супа. Пшено обжарить на сухой сковороде, слегка подрумянив, всыпать в кипящий бульон. Готовую курицу мелко нарезать. Лук с морковью обжарить. Добавить нарезанный брусочками картофель, обжарить и его. Положить в суп и довести его до кипения. Добавить лавр, зиру и молотую паприку, на слабом огне потомить. Перед подачей заправить суп зеленью и чесноком.
ПШЕННЫЕ БИТОЧКИ
Ингридиенты:
- 5 стаканов воды/молока,
- 2 стакана пшена
- 2 яйца
- 0,5 стакана толченых сухарей
- 2-3 столовых ложки сливочного масла
- 1 столовая ложка сахара
- 1 чайная ложка соли соли.
Налитьв кастрюлю воду или молоко и довести до кипения, добавить сахар и соль. Промытое пшено опустить в кипящую воду и 15-20 минут проварить, помешивая. После этого накрыть крышкой и, выключив огонь, оставить на полчаса. Остывшую кашу смешать с сырыми яйцами, мокрыми руками сформовать биточки, запанировать их в муке или сухарях, обжарить на сковороде с маслом. Стоит использовать именно сливочное имасло, ведь им кашу не испортишь.
Также можно делать биточки с начинкой из обжареных грибов или фарша.
ПШЕННАЯ ЗАПЕКАНКА С ЧЕРНОСЛИВОМ
Ингридиенты:
- 1,8 литра молока
- 1 литр воды
- 320 грамм пшена
- 250 грамм чернослива
- 80 грамм сливочного масла
- корица
- сахар
- соль.
Пшено промыть, ошпарить 2 раза кипятком, слить воду. В 1 литре воды отварить пшено, добавив также горячее молоко, сахар и масло, подсолив. Слегка остудить и перемешать с вымоченным в воде черносливом и корицей. Выложить смесь в форму, накрыть ее крышкой и запекать 45 минут. Потом убрать крышку, чтобы запеканка подрумянилась. Подается такая запеканка как десерт со сметаной или топингом
ПШЕНИЧНЫЕ БЛИНЧИКИ
Ингридиенты:
- 200 грамм сливочного масла
- 25 грамм дрожжей
- 6 стаканов молока
- 5 яиц
- 2 стакана пшеничной муки
- 2 стакана пшена
- сахар
- соль.
В кастрюлю влить 2 стакана теплого молока, всыпать дрожжи, затем всю просеянную муку, вымесить тесто, накрыть его полотенцем и в тепле оставить на 1-1,5 часа. Пшено промыть, сварить в оставшемся молоке. После того, как оно остынет, ввести желтки яиц, растертые с солью и сахаром, тщательно перемешать. Соединить тесто и приготовленную пшенную кашу, дать тесту снова подойти. Яичные белки взбить в крепкую пену, ввести в тесто. Оставить тесто на 15-20 минут, затем испечь блинчики на сковороде с маслом с двух сторон.
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