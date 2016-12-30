Встречаем год Петуха вкусно: рецепты необычных блюд из пшенки

Биточки и блинчики из пшена, а также запеканка с черносливом

Пшено – не только одна из самых дешевых каш в данный момент, но и очень полезный продукт. Однако, в чистом виде пшенная каша не сможет впечатлить вкусом. Вот 4 способа подать пшонку так, чтобы добавки попросил даже самый балованный едок.

СУП С ОБЖАРЕННЫМ ПШЕНОМ

Ингридиенты:

4 литра куриного/бараньего бульона

1 курица или её части

по 1 луковице и моркови, лавровому листу

1 зубчик чеснока

пшено

картофель

молотая паприка

зира

зелень.

Курицу отварить заранее. Лучше всего – разделать и отварить. Получившийся бульон может стать основой супа. Пшено обжарить на сухой сковороде, слегка подрумянив, всыпать в кипящий бульон. Готовую курицу мелко нарезать. Лук с морковью обжарить. Добавить нарезанный брусочками картофель, обжарить и его. Положить в суп и довести его до кипения. Добавить лавр, зиру и молотую паприку, на слабом огне потомить. Перед подачей заправить суп зеленью и чесноком.

ПШЕННЫЕ БИТОЧКИ

Ингридиенты:

5 стаканов воды/молока,

2 стакана пшена

2 яйца

0,5 стакана толченых сухарей

2-3 столовых ложки сливочного масла

1 столовая ложка сахара

1 чайная ложка соли соли.

Налитьв кастрюлю воду или молоко и довести до кипения, добавить сахар и соль. Промытое пшено опустить в кипящую воду и 15-20 минут проварить, помешивая. После этого накрыть крышкой и, выключив огонь, оставить на полчаса. Остывшую кашу смешать с сырыми яйцами, мокрыми руками сформовать биточки, запанировать их в муке или сухарях, обжарить на сковороде с маслом. Стоит использовать именно сливочное имасло, ведь им кашу не испортишь.

Также можно делать биточки с начинкой из обжареных грибов или фарша.

ПШЕННАЯ ЗАПЕКАНКА С ЧЕРНОСЛИВОМ

Ингридиенты:

1,8 литра молока

1 литр воды

320 грамм пшена

250 грамм чернослива

80 грамм сливочного масла

корица

сахар

соль.

Пшено промыть, ошпарить 2 раза кипятком, слить воду. В 1 литре воды отварить пшено, добавив также горячее молоко, сахар и масло, подсолив. Слегка остудить и перемешать с вымоченным в воде черносливом и корицей. Выложить смесь в форму, накрыть ее крышкой и запекать 45 минут. Потом убрать крышку, чтобы запеканка подрумянилась. Подается такая запеканка как десерт со сметаной или топингом

ПШЕНИЧНЫЕ БЛИНЧИКИ

Ингридиенты:

200 грамм сливочного масла

25 грамм дрожжей

6 стаканов молока

5 яиц

2 стакана пшеничной муки

2 стакана пшена

сахар

соль.

В кастрюлю влить 2 стакана теплого молока, всыпать дрожжи, затем всю просеянную муку, вымесить тесто, накрыть его полотенцем и в тепле оставить на 1-1,5 часа. Пшено промыть, сварить в оставшемся молоке. После того, как оно остынет, ввести желтки яиц, растертые с солью и сахаром, тщательно перемешать. Соединить тесто и приготовленную пшенную кашу, дать тесту снова подойти. Яичные белки взбить в крепкую пену, ввести в тесто. Оставить тесто на 15-20 минут, затем испечь блинчики на сковороде с маслом с двух сторон.