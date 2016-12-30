Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Рестораны
Встречаем год Петуха вкусно: рецепты необычных блюд из пшенки http://www.segodnya.ua/img/article/7808/78_main.1482166134.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7808/78_tn.1482166134.jpg Рестораны Биточки и блинчики из пшена, а также запеканка с черносливом

Встречаем год Петуха вкусно: рецепты необычных блюд из пшенки

Сегодня, 19:40

Биточки и блинчики из пшена, а также запеканка с черносливом

Пшено или пшенная крупа – это очищенные от наружной оболочки семена проса.
Пшено или пшенная крупа – это очищенные от наружной оболочки семена проса.

Пшено – не только одна из самых дешевых каш в данный момент, но и очень полезный продукт. Однако, в чистом виде пшенная каша не сможет впечатлить вкусом. Вот 4 способа подать пшонку так, чтобы добавки попросил даже самый балованный едок.

СУП С ОБЖАРЕННЫМ ПШЕНОМ

hyjn

Ингридиенты:

  • 4 литра куриного/бараньего бульона
  • 1 курица или её части
  • по 1 луковице и моркови, лавровому листу
  • 1 зубчик чеснока
  • пшено
  • картофель
  • молотая паприка
  • зира
  • зелень.

Курицу отварить заранее. Лучше всего – разделать и отварить. Получившийся бульон может стать основой супа. Пшено обжарить на сухой сковороде, слегка подрумянив, всыпать в кипящий бульон. Готовую курицу мелко нарезать. Лук с морковью обжарить. Добавить нарезанный брусочками картофель, обжарить и его. Положить в суп и довести его до кипения. Добавить лавр, зиру и молотую паприку, на слабом огне потомить. Перед подачей заправить суп зеленью и чесноком.

ПШЕННЫЕ БИТОЧКИ

vwrb

Ингридиенты:

  • 5 стаканов воды/молока,
  • 2 стакана пшена
  • 2 яйца
  • 0,5 стакана толченых сухарей
  • 2-3 столовых ложки сливочного масла
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 чайная ложка соли соли.

Налитьв кастрюлю воду или молоко и довести до кипения, добавить сахар и соль. Промытое пшено опустить в кипящую воду и 15-20 минут проварить, помешивая. После этого накрыть крышкой и, выключив огонь, оставить на полчаса. Остывшую кашу смешать с сырыми яйцами, мокрыми руками сформовать биточки, запанировать их в муке или сухарях, обжарить на сковороде с маслом. Стоит использовать именно сливочное имасло, ведь им кашу не испортишь.

Также можно делать биточки с начинкой из обжареных грибов или фарша.

ПШЕННАЯ ЗАПЕКАНКА С ЧЕРНОСЛИВОМ

czoo

Ингридиенты:

  • 1,8 литра молока
  • 1 литр воды
  • 320 грамм пшена
  • 250 грамм чернослива
  • 80 грамм сливочного масла
  • корица
  • сахар
  • соль.

Пшено промыть, ошпарить 2 раза кипятком, слить воду. В 1 литре воды отварить пшено, добавив также горячее молоко, сахар и масло, подсолив. Слегка остудить и перемешать с вымоченным в воде черносливом и корицей. Выложить смесь в форму, накрыть ее крышкой и запекать 45 минут. Потом убрать крышку, чтобы запеканка подрумянилась. Подается такая запеканка как десерт со сметаной или топингом

ПШЕНИЧНЫЕ БЛИНЧИКИ

1v1s

Ингридиенты:

  • 200 грамм сливочного масла
  • 25 грамм дрожжей
  • 6 стаканов молока
  • 5 яиц
  • 2 стакана пшеничной муки
  • 2 стакана пшена
  • сахар
  • соль.

В кастрюлю влить 2 стакана теплого молока, всыпать дрожжи, затем всю просеянную муку, вымесить тесто, накрыть его полотенцем и в тепле оставить на 1-1,5 часа. Пшено промыть, сварить в оставшемся молоке. После того, как оно остынет, ввести желтки яиц, растертые с солью и сахаром, тщательно перемешать. Соединить тесто и приготовленную пшенную кашу, дать тесту снова подойти. Яичные белки взбить в крепкую пену, ввести в тесто. Оставить тесто на 15-20 минут, затем испечь блинчики на сковороде с маслом с двух сторон.
рецепты, пшено, каша, десерт, рецепт, год Петуха

Вы сейчас просматриваете новость "Встречаем год Петуха вкусно: рецепты необычных блюд из пшенки". Другие Рестораны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Рагу готовится просто и быстро

Рагу из курицы с черносливом и карри: простой и вкусный рецепт

16 Декабря, 12:44

Слово "рагу" имеет французские корни и переводится как "возбуждать аппетит"

Общество

Немецкий маковый пирог "Зебра": простой рецепт вкусного десерта

6 Декабря, 17:19

Пирог-зебру готовить очень просто, а выглядит он оригинально и необычно

Здоровье

Фото: liveinternet.ru/

Диетологи назвали самый полезный десерт

4 Декабря, 02:52

Для тех, кто любит полакомиться сладеньким перед сном, диетологи советуют есть всего лишь один продукт

Здоровье

Фото: nashpilkah.com.ua

Все о пунше: история напитка, польза и рецепты

4 Ноября, 01:21

Горячий напиток согреет в холода

Общество

Как правильно выбирать и готовить мясо: наглядное пособие

27 Октября, 14:03

Рецепты маринада на графиках представлены из расчета на 1 кг мяса

Украина

Каша с мясом и шоколад: В Минобороны представили новые пайки для армейцев

6 Октября, 17:38

Рацион солдат обогатили 

Диеты и фитнес

Оставаться стройной совсем несложно. Фото: www.bugaga.ru

Как поддерживать фигуру в форме

3 Октября, 07:21

Запомните пять важных правил  

Здоровье

Сердце остро реагирует на все, что происходит в нашем организме.

Что нужно делать,чтобы ваше сердце осталось в порядке

2 Октября, 13:00

Сердечные недуги убивают сотни тысяч и предупреждаются диетой

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.