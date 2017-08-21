Как избавиться от постоянного беспокойства и страха

В ходе эволюционного развития чувство страха необходимо для выживания. Животным оно помогает убежать, чтобы обезопасить себя от ситуаций, угрожающих здоровью или жизни. Современному жителю приходится избавляться от беспокойства и страха, когда ему кажется неясная опасность. Данное состояние мешает жить настоящим, силы и внимание отвлечены негативными воспоминаниями, поиском признаков, оправдывающих мнимые тревоги, сообщает silazdorovya.ru.

Какими бывают страхи

Считается, что страхи обитают в участке головного мозга под названием гиппокамп (hippocampus). Механизм его работы до конца не изучен, но известно, что он удерживает важную текущую информацию, отвечает за пространственную память, необходим для фокусировки внимания при определении направленности поведения. Поэтому идея, опубликованная в ряде научно-популярных журналов – удалять гиппокамп, чтобы избавиться от страха – всего лишь шутка.

Некоторые врачи используют следующую классификацию того, чего боится большинство:

боязнь умереть,

беспокойство о своем здоровье;

возможность оказаться втянутыми в конфликты, неприятные ситуации с другими людьми; оказаться не на высоте в сфере сексуальных отношений.

Чтобы победить страх, важно уметь отличать его от тревоги:

Естественная боязнь всегда связана с существующей в действительности неблагоприятной ситуацией или обстоятельствами. Тревога, или невротический страх, беспокоит в случае предположения о возможном неблагоприятном исходе.

Способы избавления от страха

Простые шаги, с которых стоит начать, чтобы победить чувство беспокойства:

займитесь физкультурными упражнениями, аутогенной тренировкой, йогой;

приучить себя концентрироваться на объективной информации, поступающей в мозг, а не на вымышленных ужасных картинах своего будущего;

научиться контролировать ход мыслей, верно понимать и оценивать суть происходящего вокруг.

Чтобы избавиться от страха, успокоиться, психологи советуют выполнить следующие шаги:

Шаг 1.

Осознать и признаться самому себе, что страх есть, он поселился в подсознании и мешает в повседневной жизни. Попытаться представить его в виде картины или образа. Нужно понять, какие мысли больше всего пугают, почему они вызывают напряжение в мышцах и стеснение дыхания.

Шаг 2.

Разобраться в негативном образе, который вызывает столько тревог и волнений. Попытаться узнать, что именно пугает, что именно вынуждает бояться.

Шаг 3.

Понять, что страх зачем-то остался в подсознании, что он чему-то учит, на что-то указывает. Возможно, в чем-то удастся разобраться, чтобы перестать идти к цели через проблемы, порожденные вами.

На данном шаге необходимо вступить в диалог со страхом, поговорить с ним, дать ему имя, поблагодарить за его появление, поскольку он таким образом о чем-то предупреждает.

Еще один способ устранить беспокойство – представить его нарисованным акварелью на стекле. Затем влажной тряпкой стереть рисунок, сделав стекло чистым и прозрачным.

Третий способ победить страх – удалить созданную картину или образ, сделать ее маленькой, чтобы она превратилась в точку.

После выполнения данных шагов чувство беспокойства отступает.