10 способов сохранить бодрость после бессонной ночи

После бессонной ночи организму необходим полноценный завтрак – чем лучше вы поедите в начале дня, тем больше энергии сможете сохранить до вечера

Существует много причин провести ночь без сна: плачущий ребенок, шумные соседи, новый сезон любимого сериала, неожиданные посиделки с друзьями. Как бы то ни было, утренний поход на работу никто не отменял, потому следует запомнить, как сохранить бодрость в течение следующего дня, пишет likar.info.

1. Не откладывайте пробуждение

Фрагментарный сон и откладывание будильника "еще на пять минуточек" не сделает вас отдохнувшим и свежим. Это актуально для любого утра, поскольку организм начинает готовиться к пробуждению заранее, сон переходит в быструю фазу, а в мозг поступает дофамин, дающий вам заряд бодрости для подъема. Погружаясь в дрему, вы сбиваете мозг с толку, и он снова готовится нырнуть в глубокую фазу сна. В результате вы лишь почувствуете себя более уставшим и раздраженным, да и силу воли, которую сегодня нужно особенно беречь, потратите на бесполезную борьбу с уютной подушкой и одеялом.

2. Будьте осторожны с кофе

Второе искушение, с которым человек сталкивается после бессонной ночи – немедленно выпить литр крепкого кофе. И хотя суточная норма кофеина – 400 мг (около 4 чашек кофе), следует помнить, что бодрящий напиток может вызвать у вас головные боли, учащенное сердцебиение или даже приступ паники. Чтобы не навредить здоровью, попробуйте выпить одну чашку в 10-11 утра, вторую – после полудня, а после обеда переходите на кофе без кофеина или зеленый чай (он тоже бодрит). Также кофеин довольно долго выводится из организма, потому если этой ночью вы все-таки планируете отоспаться, не пейте кофе вечером.

3. Думайте позитивно

Нельзя недооценивать силу позитивного мышления. Да, вы не выспались. Нет, это не катастрофа, и вам не обязательно превращаться в плаксивого меланхолика. Сосредоточьтесь на повседневных задачах, старайтесь не думать об испорченном отдыхе и не вините себя за ошибки, которые совершите в течение дня. Самобичевание может привести к негативным ассоциациям, а уж им под силу испортить ваши рабочие дни после каждой бессонной ночи в будущем.

4. Сделайте самые важные дела утром

Думаете, что к обеду или вечеру вы все-таки раскачаетесь? Не обнадеживайте себя: запас энергии будет медленно, но уверенно иссякать. Ваше лучшее время – первые три часа после пробуждения. Постарайтесь уложиться в этот промежуток с важными служебными задачами, а остаток дня посвятите рутине.

5. Сядьте прямо

Удивительно, но гордая осанка действительно поможет сохранить бодрость в течение дня. В 2012 году американские ученые протестировали 110 студентов колледжа, заставив их немного походить ссутулив плечи и опустив голову. Оценив их состояние до и после эксперимента, психологи обнаружили снижение бодрости и уверенности в себе на несколько пунктов.

6. Держите телефон в сумке

Сейчас ваше внимание ослаблено и расфокусировано, а телефон – мощный отвлекающий фактор, который вытянет остатки энергии: вам кажется, что вы листали Инстаграм всего пару минут, а на деле прошло уже полчаса. Не хотите, чтобы производительность труда упала слишком низко? Уберите телефон с поля зрения и на время забудьте о его существовании.

7. Не пропускайте завтрак

Завтрак посылает в мозг мощный сигнал о том, что пора просыпаться, поскольку прием пищи неразрывно связан с нашими внутренними часами. Чем лучше вы поедите в начале дня, тем больше энергии сможете сохранить. На завтрак выбирайте белковую пищу и сложные углеводы, а вот от пончиков, картофеля фри и гамбургера лучше отказаться. Тяжелая пища сделает вас еще более вялым, поскольку жир и простые углеводы требуют больше энергии на переработку.

8. Прогуляйтесь на солнце

В одном исследовании 2012 года искусственный свет связали с ухудшением производительности труда, сонливостью и снижением когнитивных функций. И действительно, лампы холодного света в офисе заставляют нас терять чувство времени и раздражают. Но чем дольше вы находитесь на улице в солнечный день, тем слабее становится разрушительный эффект бессонной ночи. Благодарите за это витамин D, который вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей, стабилизирует уровень сахара в крови и нормализует настроение.

9. Заставьте себя немного подвигаться

Легкая разминка гораздо лучше справится с усталостью, чем вялое сидение в кресле – проверено тысячами поклонников здорового образа жизни, которые мужественно посещают тренажерный зал после работы. Мы не призываем поднимать тяжести или устраивать марафон, но зарядка улучшит кровообращение, внимание и настроение.

10. Вздремните

Если это не будет стоить вам работы, выделите 10-20 минут на обеденную сиесту. Вздремните на заднем сидении автомобиля, на диване или прямо за столом – вы и сами удивитесь, как быстро улучшатся ваши когнитивные способности. Но дремать нужно осторожно, не более 30 минут, иначе вы почувствуете себя еще хуже, чем до отдыха. Также откажитесь от короткого сна после работы: есть риск испортить долгожданный ночной отдых, который поможет вам переродиться фениксом на следующий день.