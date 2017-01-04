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5 народных рецептов от кашля http://www.segodnya.ua/img/article/7854/39_main.1483465676.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/39_tn.1483465676.jpg Здоровье Кашель, причиной которого является простуда или грипп, можно легко и вкусно вылечить с помощью простых, но очень эффективных народных рецептов

5 народных рецептов от кашля

Сегодня, 03:13

Кашель, причиной которого является простуда или грипп, можно легко и вкусно вылечить с помощью простых, но очень эффективных народных рецептов

Народные средства помогают от кашля. Фото: Likar.info
Народные средства помогают от кашля. Фото: Likar.info

1. Отвар мать-и-мачехи.

Это средство обладает отхаркивающим эффектом и снимает боль в горле. Одну столовую ложку листьев залей стаканом кипятка, подержи на водной бане 5 минут, дай настояться 5 минут. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.

2. Чай из тимьяна.

Способствует отхождению мокроты. Одну чайную ложку травы залей 250 мл кипятка. Настаивай в течение 15 минут. В готовый чай добавь мед. Можно пить до пяти чашек в день.

3. Настой липового цвета.

Помогает при сухом кашле, обладает обволакивающим и смягчающим действием. Одну столовую ложку цветков залей стаканом кипятка, оставь на полчаса. Процеди – и можно принимать: по 1 стакану 3 раза в день.

4. Калина с медом.

Разотри ягоды калины с медом. Полученную смесь добавляй по несколько ложек в чай. Целебными свойствами, кстати, обладают не только плоды калины, но и веточки. Их также можно заваривать и пить.

5. Молоко с пряностями.

Это, пожалуй, самый вкусный рецепт от кашля. Если беспокоит сухой, изматывающий кашель, добавь в стакан теплого молока половинку чайной ложки куркумы и четвертинку молотого имбиря. При влажном, продуктивном кашле поможет подогретое молоко с 1 чайн. ложкой шалфея. Выведению мокроты поспособствует и мед с корицей.

Источник: Лиза
здоровье, рецепты, кашель

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