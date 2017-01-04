5 народных рецептов от кашля

Кашель, причиной которого является простуда или грипп, можно легко и вкусно вылечить с помощью простых, но очень эффективных народных рецептов

1. Отвар мать-и-мачехи.



Это средство обладает отхаркивающим эффектом и снимает боль в горле. Одну столовую ложку листьев залей стаканом кипятка, подержи на водной бане 5 минут, дай настояться 5 минут. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.

2. Чай из тимьяна.



Способствует отхождению мокроты. Одну чайную ложку травы залей 250 мл кипятка. Настаивай в течение 15 минут. В готовый чай добавь мед. Можно пить до пяти чашек в день.

3. Настой липового цвета.



Помогает при сухом кашле, обладает обволакивающим и смягчающим действием. Одну столовую ложку цветков залей стаканом кипятка, оставь на полчаса. Процеди – и можно принимать: по 1 стакану 3 раза в день.

4. Калина с медом.



Разотри ягоды калины с медом. Полученную смесь добавляй по несколько ложек в чай. Целебными свойствами, кстати, обладают не только плоды калины, но и веточки. Их также можно заваривать и пить.

5. Молоко с пряностями.



Это, пожалуй, самый вкусный рецепт от кашля. Если беспокоит сухой, изматывающий кашель, добавь в стакан теплого молока половинку чайной ложки куркумы и четвертинку молотого имбиря. При влажном, продуктивном кашле поможет подогретое молоко с 1 чайн. ложкой шалфея. Выведению мокроты поспособствует и мед с корицей.



Источник: Лиза