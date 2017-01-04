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5 способов освежить кожу на лице после праздничного загула http://www.segodnya.ua/img/article/7854/34_main.1483463208.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/34_tn.1483463208.jpg Здоровье Картофельная или огуречная маска поможет сделать кожу мягче и вернуть здоровый цвет

5 способов освежить кожу на лице после праздничного загула

Сегодня, 01:36

Картофельная или огуречная маска поможет сделать кожу мягче и вернуть здоровый цвет

Маска для лица. Фото: nebolet.com
Маска для лица. Фото: nebolet.com

1. Железная маска

Точнее, алюминиевая. Вырежи из обычной фольги 10 овалов, примерно по размеру своего лица. Сделай отверстия для глаз. И положи в морозильник.

С утра доставай маски по одной, плотно прижимай к лицу и заменяй по мере нагревания. Эффект тебя порадует!

2. Мандариновая маска

Отложи пару мандаринов, утром они тебе пригодятся. Положи их в блендер вместе с кожурой и добавь немного сахара. Взбей до однородной массы и нанеси на кожу. Витамин С поможет активизировать обменные процессы, кожа станет более упругой, сияющей и свежей.

3. Ромашковая маска

Завари ромашку кипятком, а когда остынет, отправляй в холодильник. Утром смочишь в отваре ватные диски и положишь на глаза — веки поднимутся!

4. Картофельная маска

Натри на терке свежую картофелину и нанеси кашицу на лицо. Через 20 минут покраснения уйдут, а отечность существенно уменьшится — крахмал сделает свое дело.

5. Огуречная маска

Классика жанра, но актуальности не утрачивает! Обезвоженная кожа с благодарностью впитает огуречный сок и станет более гладкой и однородной, покраснения уменьшатся или даже исчезнут совсем.



Источник: cosmo.ru
лицо, маска, рецепт

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