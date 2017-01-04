5 способов освежить кожу на лице после праздничного загула

1. Железная маска



Точнее, алюминиевая. Вырежи из обычной фольги 10 овалов, примерно по размеру своего лица. Сделай отверстия для глаз. И положи в морозильник.



С утра доставай маски по одной, плотно прижимай к лицу и заменяй по мере нагревания. Эффект тебя порадует!



2. Мандариновая маска



Отложи пару мандаринов, утром они тебе пригодятся. Положи их в блендер вместе с кожурой и добавь немного сахара. Взбей до однородной массы и нанеси на кожу. Витамин С поможет активизировать обменные процессы, кожа станет более упругой, сияющей и свежей.



3. Ромашковая маска



Завари ромашку кипятком, а когда остынет, отправляй в холодильник. Утром смочишь в отваре ватные диски и положишь на глаза — веки поднимутся!



4. Картофельная маска



Натри на терке свежую картофелину и нанеси кашицу на лицо. Через 20 минут покраснения уйдут, а отечность существенно уменьшится — крахмал сделает свое дело.



5. Огуречная маска



Классика жанра, но актуальности не утрачивает! Обезвоженная кожа с благодарностью впитает огуречный сок и станет более гладкой и однородной, покраснения уменьшатся или даже исчезнут совсем.





Источник: cosmo.ru