5 способов освежить кожу на лице после праздничного загула
Картофельная или огуречная маска поможет сделать кожу мягче и вернуть здоровый цвет
1. Железная маска
Точнее, алюминиевая. Вырежи из обычной фольги 10 овалов, примерно по размеру своего лица. Сделай отверстия для глаз. И положи в морозильник.
С утра доставай маски по одной, плотно прижимай к лицу и заменяй по мере нагревания. Эффект тебя порадует!
2. Мандариновая маска
Отложи пару мандаринов, утром они тебе пригодятся. Положи их в блендер вместе с кожурой и добавь немного сахара. Взбей до однородной массы и нанеси на кожу. Витамин С поможет активизировать обменные процессы, кожа станет более упругой, сияющей и свежей.
3. Ромашковая маска
Завари ромашку кипятком, а когда остынет, отправляй в холодильник. Утром смочишь в отваре ватные диски и положишь на глаза — веки поднимутся!
4. Картофельная маска
Натри на терке свежую картофелину и нанеси кашицу на лицо. Через 20 минут покраснения уйдут, а отечность существенно уменьшится — крахмал сделает свое дело.
5. Огуречная маска
Классика жанра, но актуальности не утрачивает! Обезвоженная кожа с благодарностью впитает огуречный сок и станет более гладкой и однородной, покраснения уменьшатся или даже исчезнут совсем.
Источник: cosmo.ru
Вы сейчас просматриваете новость "5 способов освежить кожу на лице после праздничного загула ". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии