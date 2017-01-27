Бокал вина перед сном помогает похудеть – ученые

Бокал вина перед сном может заменить диету. Ученые США целых 20 лет потратили на то, чтобы доказать – вино сжигает лишние калории, пишет Cosmopolitan.

По статистике, которую вели ученые, любительницы вина всегда стройнее трезвенниц. Всего 50 г сухого вина после ужина успешно защищает женскую фигуру от лишнего веса.

Поклонницы фитнеса, которые любят выпить бокальчик-другой вина перед сном, практически никогда не набирают лишний вес. Ученые объясняют этот факт присутствием в хмельном напитке ресвератола. Это вещество действует на жировые клетки в организме и предотвращает их появление.

Существует много вариаций диет, которые включают в свое меню вино. Самые подходящие из них – белковая, низкоуглеводная, сырная и рыбная. В комплексе с вином, эти диеты показывают быстрые результаты.