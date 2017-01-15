Болезнь гениев: чем люди с синдромом Аспергера отличаются от остальных и как с этим особенностями жить

Главный герой сериала "Теория большого взрыва" доктор Шелдон Купер — человек с блестящим интеллектом и гений. Но при этом у него сложности с общением, ему важна стабильность и рутина, он внимателен к деталям и иногда ведет себя довольно странно. Конечно, создатели утверждают, что у Шелдона нет никаких заболеваний, и они просто так выписали его характер. Но психологи, общественное мнение и даже сам исполнитель этой роли, актер Джим Парсонс, уверены, что в фильме показан человек с синдромом Аспергера. Считается, что он был у признанных гениев, например Стива Джобса. Сразу оговоримся, речь идет не о болезни. Этот синдром — врожденная особенность нервной системы, с которой придется считаться окружающим. О том, чем отличаются "аспергеры" от других людей и как с этой особенностью жить, нам рассказала Екатерина Диброва, практикующий детский психолог и гештальт-терапевт.

НЕ ПАТОЛОГИЯ. Синдром Аспергера входит в список РАС (расстройства аутического спектра). Это означает, что человек, в принципе, ведет обычную жизнь, но с небольшими особенностями. Как правило, люди с таким синдромом — высокофункциональные, с отличным уровнем IQ, благодаря чему отлично разбираются в точных науках — математике, физике. При этом их мышление отличается от мышления обычных людей. Они думают немного иначе: наблюдают ситуацию и видят только одну ее часть, зачастую не замечая другую, которая совсем рядом.

Люди, которые не знают об этом синдроме, думают, что "аспергеры" какие-то странные. Но на самом деле они даже более "нормальные", чем мы. Они четко соблюдают очередность в действиях, в них меньше экспрессии. Часто это гении, которые достигают невероятных вершин в какой-то области науки. Это происходит потому, что их интеллект узконаправленный: они испытывают интерес к какому-то одному предмету и становятся настоящими экспертами в этой области. Например, ребенок в пять лет может разбираться в паровозах, как машинист, или в динозаврах — как палеонтолог, просто потому, что ему это очень интересно.

"Аспергеры" — довольно чувствительные натуры, открытые миру. А то, что иногда они кажутся закрытыми и отрешенными — просто попытка уберечь себя. Дело в том, что их мозг переваривает огромное количество поступающей информации (например, глядя в окно, они сразу же анализируют, сколько листьев на ветке, какие оттенки коры дерева, в какой последовательности голубь клюет зерно и т. д.). И когда ее поступает слишком много, пытаются закрыться. Иначе от информационного перенасыщения может случиться нервный срыв. Его, кстати, могут вызвать и очень эмоциональная речь, слишком громкие звуки или яркие, быстро сменяющиеся картинки.

ТРУДНОСТИ ОБЩЕНИЯ. Из-за таких особенностей восприятия информации человеку с таким синдромом довольно сложно общаться. Но иногда они в этом просто не нуждаются: многие слышали о случаях, когда ребенок долго молчал, и окружающие были уверены, что это глубокий аутист, который просто не способен на общение, и тут он начинает говорить. Причем сразу же сложными оборотами, намного лучше, чем сверстники. Это пример того, что он просто не испытывал необходимости в разговорах.

Во время разговора человек с синдромом Аспергера может не смотреть в лицо собеседнику. Как правило, это связано с тем, что он хочет максимально понять услышанное. Если же он начнет смотреть, то будет рассматривать его черты и может потерять суть сказанного.

Также такие люди не понимают намеков, не могут определить по выражению лиц и интонациям, в каком настроении собеседник и чего он хочет. Они очень буквальны, поэтому у них могут быть трудности с пониманием аллегорий, шуток и сарказма. Им сложно понять, как начать разговор и как его завершить. Также у них могут быть проблемы с выполнением неписаных социальных норм. Например, люди с синдромом Аспергера могут стать очень близко к собеседнику, задавать ему нетактичные вопросы. Или наоборот — вести себя отчужденно и безразлично.

МАКСИ-КОНСЕРВАТОРЫ. Такие люди ценят стабильность и не любят перемен, поэтому могут годами носить одно и то же. Яркий пример — Стив Джобс, который десятилетиями носил белые кроссовки, синие джинсы и черный гольф. То же касается и еды: "аспергеры" предпочитают питаться только знакомой едой, причем в ограниченном количестве. Они строго выбирают пищу определенных марок, одной формы и вкуса. Проблема может возникнуть даже в случае, если, например, производитель изменил дизайн упаковки: еда уже "не такая", и человек отказывается ее есть.

КАК С ЭТИМ ЖИТЬ. Как правило, никакого особенного лечения не нужно, ведь синдром Аспергера — это не патология. Тем, кто находится рядом с таким человеком, просто достаточно понимать, что с ним происходит, и действовать соответственно этому. Так, если вы замечаете за ребенком проявления этого синдрома, не нужно заставлять его, к примеру, каждый день надевать разные вещи. Купите ему на смену несколько одинаковых рубашек и брюк — и он будет счастлив. Также таких детей нельзя наказывать, важно поддерживать распорядок дня и не устраивать сюрпризы. Помощь психологов может понадобиться, чтобы улучшить коммуникативные навыки или, например, чтобы разнообразить рацион питания (согласитесь, тяжело переносить, когда ребенок изо дня в день ест одну картошку с сосисками определенной марки. К тому же это вредно для его здоровья).

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ "АСПЕРГЕРОВ"

ПЛЮСЫ

очень одарены в какой-то одной области

внимательны к деталям и нюансам

прямолинейные, честные и верные

не обращают внимание на то, что о них думают другие люди

очень логичны и последовательны

МИНУСЫ

не "считывают" чужие эмоции

с трудом воспринимают общую информацию

не понимают неписанные правила общения

не видят "общей картины"

не умеют выражать сочувствие

испытывают трудности с общением

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Ирина Петрова, мама 15-летнего Данилы:

"Задумываться, что с моим сыном что-то не так, я начала, когда ему был год: в песочнице он сидел в гордом одиночестве. Сейчас, в школе, он тоже держится особняком. Да, ему необходимо общение, но только на темы, которые ему интересны. Даниле нравится пользоваться одними и теми же вещами. Ко всем изменениям, например к поездке на море, я готовлю его заранее. Ему нужно дать план на день, и тогда он все выполнит быстро и без проблем. Сын очень буквально все воспринимает: так, в детстве на мое "закругляйся" он плакал и говорил: "Мам, я не могу стать круглым". Поэтому я общаюсь с ним максимально прямо и конкретно. То, что ему интересно, он моментально "схватывает". Самостоятельно выучил английский, сейчас ведет на нем блог про стратегическую игру, которой увлечен. О том, что у него, предположительно, синдром Аспергера, нам сказала школьный психолог. Потом это подтвердилось в психологическом центре после тестов."