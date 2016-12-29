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Боли в плечах связаны с болезнями сердца – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7842/16_main.1483002903.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/16_tn.1483002903.jpg Здоровье Контроль за давлением и другими показателями поможет снизить дискомфорт в плечах

Боли в плечах связаны с болезнями сердца – ученые

Сегодня, 11:11

Контроль за давлением и другими показателями поможет снизить дискомфорт в плечах

Ученые рекомендуют обратить внимание на болезненность вращательной манжеты плеча. Фоо: AFP
Ученые рекомендуют обратить внимание на болезненность вращательной манжеты плеча. Фоо: AFP

Боль в плече может быть признаком повышенного риска развития болезней сердца. Об этом сообщили американские ученые, опубликовав исследование в журнале Journal of Occupational and Environmental Medicine.

По их данным, боли в плечах часто связывают с физической нагрузкой, однако они могут также быть косвенным признаком повышенного риска возникновения заболеваний сердца.

Ученые из Национального института охраны труда в США рекомендуют обратить внимание на болезненность вращательной манжеты плеча – мышц, расположенных в глубине вокруг плечевого сустава и служащих для стабилизации и вращения плечевой кости.

Во время исследования, специалисты обследовали более тысячи квалифицированных рабочих.

В результате выяснилось, что испытуемые с наиболее длинным списком факторов риска развития болезней сердца (высокое давление, повышенный холестерин, диабет и пр.) в 4,6 раза чаще сталкивались с болями в плечевых суставах. Также у них в 6 раз чаще развивалась тендинопатия вращательной манжеты.

Ученые считают, что контроль за давлением и другими показателями поможет снизить дискомфорт в плечах.
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Источник:

gazeta.ru

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