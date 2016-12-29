Боли в плечах связаны с болезнями сердца – ученые

Контроль за давлением и другими показателями поможет снизить дискомфорт в плечах

Боль в плече может быть признаком повышенного риска развития болезней сердца. Об этом сообщили американские ученые, опубликовав исследование в журнале Journal of Occupational and Environmental Medicine.

По их данным, боли в плечах часто связывают с физической нагрузкой, однако они могут также быть косвенным признаком повышенного риска возникновения заболеваний сердца.

Ученые из Национального института охраны труда в США рекомендуют обратить внимание на болезненность вращательной манжеты плеча – мышц, расположенных в глубине вокруг плечевого сустава и служащих для стабилизации и вращения плечевой кости.

Во время исследования, специалисты обследовали более тысячи квалифицированных рабочих.

В результате выяснилось, что испытуемые с наиболее длинным списком факторов риска развития болезней сердца (высокое давление, повышенный холестерин, диабет и пр.) в 4,6 раза чаще сталкивались с болями в плечевых суставах. Также у них в 6 раз чаще развивалась тендинопатия вращательной манжеты.

Ученые считают, что контроль за давлением и другими показателями поможет снизить дискомфорт в плечах.