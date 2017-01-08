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Будущее без шрамов: ученые раскрыли секрет полного заживления ран http://www.segodnya.ua/img/article/7864/8_main.1483899442.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/8_tn.1483899442.jpg Здоровье Ученые из университета Пенсильвании и университета Калифорнии нашли способ заживлять раны без образования рубцовой ткани

Будущее без шрамов: ученые раскрыли секрет полного заживления ран

Сегодня, 20:16

Ученые из университета Пенсильвании и университета Калифорнии нашли способ заживлять раны без образования рубцовой ткани

Эти результаты могут оказать огромное воздействие на будущее медицины. Фото: tofeelwell.ru
Эти результаты могут оказать огромное воздействие на будущее медицины. Фото: tofeelwell.ru

Шрамы всегда были проблемой для людей, пострадавших от ран или хирургических операций. Но это скоро изменится. Ученые из университета Пенсильвании и университета Калифорнии нашли способ заживлять раны без образования рубцовой ткани, – передает "Популярная Механика".

Рубцовая ткань состоит из клеток, которые отличаются от клеток обыкновенной кожи. В ней больше всего миофибробластов, и они помогают формированию рубцовой ткани. В ней нет жировых клеток или волосяных фолликул, и поэтому она так отличается от нормальной кожи.

Ученые уже знали, как стимулировать рост волосяных фолликул в рубцовой ткани, и с успехом осуществили такую операцию на мышах. Но новое исследование показало нечто удивительное — наличие волосяных фолликул вызвало появление в коже костных морфогенетических белков, с помощью которого миофибробласты могут превратиться в адипоциты, жировые клетки, которые присутствуют в нормальной коже. Это значит, что и у мышей, и у выращенной в лабораторных условиях человеческой кожи рубцовая ткань просто не развивается. Еще недавно ученые полагали, что миофибробласты не могут превращаться в другие типы клеток.

"Секрет в том, чтобы сначала восстановить волосяные фолликулы", — говорит автор исследования, доктор Джордж Коцареллис. — "После этого жир сам регенерирует в ответ на сигналы от них".

Эти результаты могут оказать огромное воздействие на будущее медицины, возможно, нас даже ждет терапия, при которой о шрамах можно будет забыть в принципе.
ученые, раны, ткань, шрамы

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