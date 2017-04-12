Чем полезна молодая редиска

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В качестве профилактики простудных заболеваний используют сок молодого редиса

 

Редиска играет далеко не последнюю роль в предупреждении ишемической болезни сердца. Фото: podvor.com
Редиска играет далеко не последнюю роль в предупреждении ишемической болезни сердца. Фото: podvor.com

Молодую редиску, как и молодую зелень многие ждут с нетерпением. Так и хочется ощутить вкус свеженького, только выращенного продукта и пополнить запас витаминов. Какие особенности о молодой да ранней надо знать?

Оказывается, в состав редиса входят фитонциды (натуральные антибиотики), которые справляются не только с авитаминозом и упадком сил, но и помогаю в лечении больных бронхитом и бронхиальной астмой. Как правило, в качестве профилактики простудных заболеваний используют сок молодого редиса, он стимулирует обменные процессы, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и улучшает кровообращение, пишет liza.ua.

Для укрепления иммунитета врачи советуют выпивать свежевыжатый сок редиса, смешанный с соком моркови в соотношении 1:2.

Помогает при анемии

Недавние исследования ученых показали — в редисе содержится пектин, который играет огромную роль в процессе очистки организма от вредных веществ, токсинов и шлаков. Редис, выращенный без применения химии, полезен при анемии. Он способен повысить уровень гемоглобина в крови. А горьковатый вкус, который обусловлен содержанием горчичного масла, помогает не только улучшить аппетит, но и ускорить метаболизм и окажет желчегонное действие. Диетологи рекомендуют включать редис в меню тех, кто хочет похудеть. Он также поможет справиться с отеками, наладить перистальтику кишечника и нормализовать уровень сахар а в крови.

Лечит головную боль

Еще с древности сок этого корнеплода использовали в качестве обезболивающего при головной боли. Нужно просто разрезать редиску пополам, выдавить из долек несколько капель сока и смазать ним область переносицы и височные доли. Вот увидишь, боль пройдет!

Полезна для сердца

Редиска играет далеко не последнюю роль в предупреждении ишемической болезни сердца, инфаркта, тромбофлебита. Вещества, входящие в состав этого овоща, разжижают кровь, выводят вредный холестерин и улучшают кроветворение, что позволяет значительно снизить риск возникновения заболеваний сосудов и сердца. Улучшается работоспособность и общее самочувствие.

Предотвращает онкологию

Согласно исследованиям ученых редис способен предупредить появление раковых клеток в толстом кишечнике. Ученые предполагают, что это все благодаря красителю антоциану, который содержится в корнеплоде в огромном количестве.

Косметические свойства

Любители салатов, в состав которых входит редис, могут похвастаться красивым и равномерным оттенком кожи лица. А если протереть овощ и смешать полученную кашицу с крахмалом и оливковым маслом, то получится хорошая витаминная маска.

Но это еще не все! Редис богат веществами, способными восстанавливать уровень сахара в крови, поэтому он просто обязан присутствовать в рационе диабетиков. Правда, имеются и противопоказания. Например, нельзя редис тем, у кого есть заболевание желудка, проблема в работе щитовидной железы, колиты, болезни почек и печени, метеоризм.
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