Что делать если ребенок проглотил или засунул себе в нос предмет

Индустрия игрушек с каждым годом набирает обороты, разрабатывая и выпуская новинки. При этом далеко не каждый родитель, покупая очередной детский каприз, задумывается, насколько покупка безопасна.

История игрушек знает немало примеров, когда разработчики допускали серьезные ошибки при проектировании нового развлечения, что в итоге приводило к печальным последствиям. Так, компания Mattel, которую мы знаем благодаря кукле Барби, в конце прошлого века "порадовала" детишек милым пупсом Кэббидж Пэтч. Фишка заключалась в том, что кукла могла жевать: пупс двигал челюстями и с аппетитом поглощал пластиковые овощи, которые шли в комплекте. Но когда они заканчивались, не брезговал пальцами и волосами детишек. В итоге производитель был вынужден снять куклу с производства и вернуть покупателям деньги.

Это не единичный пример, когда в процессе эксплуатации выяснялось, что игрушка несет угрозу жизни и здоровью ребенка. Добросовестный производитель в таких случаях всегда изымает игрушку из магазинов. Но есть и такие дельцы, которые сознательно выпускают опасные развлечения. Чаще всего такие горе-производители работают подпольно, не имеют своего бренда, а значит — и не дорожат репутацией. Именно их рук дело — токсичные игрушки.

Поэтому, покупая в переходе игрушку сомнительного качества, нужно понимать, что вместе с ней вы можете ребенку "подарить": формальдегид (раздражает слизистые, провоцирует рак), толуол (вызывает атрофию коры головного мозга), фенол (может спровоцировать паралич мускулатуры, остановку дыхания или сердца), свинец и пр. Поэтому приобретайте игрушки только у дистрибьюторов, которые могут предоставить сертификат качества на продукцию. Не поленитесь их пощупать и понюхать: игрушка не должна иметь неприятный запах, а все ее детали должны быть надежно закреплены.

ВНИМАНИЕ: БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ ОТ МАЛЕНЬКИХ ИГРУШЕК

Но даже если вы на 100% уверены в качестве купленных игрушек, это еще не повод расслабиться. "В моей практике приходилось извлекать из носов пупсиков, машинки, матрешки, — рассказывает Татьяна Запорожец, врач-отоларинголог высшей категории, к. м. н., клиника "Медиком". — Но чаще всего, конечно, там оказываются мелкие детали от конструкторов".

Если вы заметили, что ребенок засунул в нос инородный предмет, не пытайтесь его вынуть с помощью пинцета и тем более пальцами: так можно протолкнуть его глубже. Если инородное тело находится неглубоко, а ребенок уже может сознательно подуть носом, пусть попробует выдуть помеху. Получилось — отлично, не получилось — вызывайте неотложку или самостоятельно едьте к отоларингологу. "Вас в любом случае направят к лору: только у узкого специалиста есть соответствующие знания и инструменты", — объясняет Артем Курило, детский отоларинголог клиники "Добробут".

Бывают случаи, когда взрослые не заметили, что ребенок затолкал что-то в нос. Тогда на это укажут симптомы. "При наличии инородного тела в носу мы можем наблюдать одностороннее нарушение дыхания, возможен насморк или болевой синдром", — говорит Артем Курило. "В моей практике бывали случаи, когда родители лечили длительный насморк, но облегчение не наступало. А в ходе осмотра у отоларинголога обнаруживалось, что в носу попросту что-то застряло", — комментирует Татьяна Запорожец.

Если ваш ребенок играет с мелкими предметами, будьте рядом с ним.

В УХЕ. Не менее часто врачам приходится извлекать предметы из ушного прохода. Фавориты по заталкиванию в уши — бобовые и другие крупы. Извлекать что-либо из уха самостоятельно нельзя: "Бывают случаи, когда родители пытаются вымыть предмет из уха или же, подозревая серную пробку, пробуют ее размягчить перекисью водорода. В результате можно только усугубить ситуацию, особенно если в ушко попала фасоль или кукуруза: от воды они начинают разбухать, сдавливать мягкие ткани, боль усиливается и может возникнуть воспаление", — предупреждает Артем Курило. Врач извлечет посторонний предмет и при необходимости назначит соответствующее лечение.

В ПИЩЕВОДЕ. В нем есть три сужения, второе — самое узкое. Именно там чаще всего застревают проглоченные игрушки и пр. Если удалось миновать этот участок, то предмет упадет в желудок и есть шанс, что он выйдет естественным путем. Но даже при условии, что инородное тело с успехом преодолело все сужения пищевода и оказалось в желудке, степень опасности для здоровья зависит от того, что именно проглотил ребенок. Пластиковые детали конструктора или деревянные шарики, скорее всего, не доставят особых хлопот. Но если ребенок решил "полакомиться" батарейкой, тут вариант один — немедленная госпитализация. "Даже промедление в сутки может привести к необратимым последствиям, ведь при контакте со слизистой включается химическая реакция. В моей практике был случай, когда ребенок проглотил небольшую круглую батарейку. На момент поступления к нам у него образовалось отверстие из пищевода в плевральную полость. Естественно, в таких случаях после удаления инородного тела требуется длительное лечение в хирургическом отделении", — комментирует Евгений Симонец, торакальный хирург, заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением сети клиник "Доктор Сэм".

Если же предмет застрял где-то в пищеводе, его необходимо удалять независимо от того, батарейка это или деталь конструктора. В условиях стационара врачи проведут диагностику. С помощью рентгена определят размер и положение предмета. Если же инородное тело неконтрастное, то есть не определяется на рентгене, потребуется использование контраста. После удаления предмета врачи обязательно должны провести повторную процедуру эзофагоскопии. "В моей практике были случаи, когда при контрольном осмотре обнаруживалось еще одно инородное тело", — говорит Евгений Симонец. Данную процедуру детям выполняют только под общим наркозом.

В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ. "Если вы заметили, что ребенок резко закашлялся, у него затруднено дыхание — вызывайте скорую и параллельно оказывайте первую помощь. Переверните ребенка лицом вниз, сделайте несколько постукивающих движений в межлопаточной области спины. Даже если у вас не получится полностью освободить дыхательные пути, сможете хотя бы сместить инородное тело, — рекомендует Евгений Симонец. — Если удастся "подвинуть" его в левый или правый главный бронх, вы выиграете драгоценные минуты, которые позволят доставить ребенка до больницы". При вызове скорой достаточно сказать: инородное тело в дыхательных путях, реакция должна быть мгновенной. Врачи скорой обязаны сразу же определить, в какое лечебное учреждение доставить ребенка, поскольку далеко не каждая больница может оказать необходимую помощь. Затрудняет задачу тот факт, что чаще всего вдыхаются неконтрастные тела, то есть те, которые не видны на рентгене, и определить их можно только по косвенным признакам. "Можно выслушать фонендоскопом или же обнаружить при фибробронхоскопии", — поясняет Евгений Симонец. В условиях стационара с применением общего наркоза проводится удаление инородного тела, при необходимости назначается последующее лечение.

Игры с крупами. Чаще всего гречку или фасоль извлекают из ушей