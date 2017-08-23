Что грозит врачу за нарушение права на бесплатную медицину

За требование оплаты медпомощи в государственных и коммунальных больницах грозит штраф и даже арест. Такие санкции предусмотрены в статье 184 Уголовного Кодекса Украины.

Незаконное требование оплаты медпомощи карается штрафом от 170 гривен до ареста на полгода. А сокращение сети государственных и коммунальных больниц наказывается штрафом от 17000 гривен или исправительными работами до двух лет.

"Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь может проявляться в отказе от принятия в лечебное учреждение, в требовании оплаты лечения, лекарств или других медицинских услуг. Преступление признается оконченным с момента отказа в бесплатном лечении (ч. 1 ст. 184 УК) или с момента принятия решения о сокращении сети государственных или коммунальных учреждений здравоохранения, т.е. закрытия или аннулирования хотя бы одного из них (ч. 2 ст. 184 УК)", – говорится в Криминальном Кодексе.

По закону, ответственные за нарушение права на бесплатную медпомощь – врачи, главврачи, завотделениями и другие медработники коммунальных и государственных медучреждений.

Право на бесплатную медицину в Украине гарантируется Конституцией. Однако украинцам приходится неофициально платить за медицину через благотворительные фонды больниц или на руки врачам.

"Государство обещает гражданам бесплатную медицину. Это прописано в 49 статье Конституции. Еще есть статья 95 Конституции. Она говорит, что медицина финансируется в рамках существующего бюджета. При этом дает заработную плату медикам в 3200 гривен и перебрасывает на них свои обещания. Что должен делать врач? Он может лечить и надеется, что ему воздастся, или медик выставит счет за свои услуги", – поясняет руководитель группы "Здравоохранение" Реанимационного пакета Реформ Александр Ябчанка.

Изменить ситуацию должен законопроект №6327. По проекту, государство будет платить больницам за конкретно оказанные ими медуслуги пациентам. Для этого Минздрав разработает тариф на каждую медуслугу, которая будет единой для всей страны. Платить больницам будет Национальная служба здоровья. Заработать реформа должна в 2019 году.

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