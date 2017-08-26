Что нужно класть в ланч-бокс школьнику

До физкультуры — каша и йогурт, а мясо и яблоко в один присест — табу

От того, что и когда съест ученик, зависит его способность к обучению, уровень физических сил, эмоциональное состояние и вообще желание выползать из постели каждое раннее утро, чтобы посещать школу. Мы разобрались, какими продуктами и почему именно ими школьник должен подкрепиться, чтобы бодро грызть гранит науки.

ДО СПОРТА: КАША И ЙОГУРТ

Дети расходуют энергию в пять раз интенсивнее взрослых. А каши — источник медленных углеводов, дающих ее, притом крупы легче в переваривании, чем мясо. Значит, у школьника не будет тяжести в желудке, что особенно важно на уроке физкультуры. Удобен в перекусе йогурт: он тоже более легок в переваривании и обеспечит животными белками.

ТАБУ НА МИКС ЛАНЧА И ФРУКТОВ

Овощи в меню — обязательны: они помогают пищеварению. Фрукты же усваиваются в кишечнике, а не в желудке, как, скажем, стейк. И если после мяса ребенок съест яблоко, полноценного усвоения полезных веществ из обоих продуктов не будет. Часть овощей необходимо съедать в пареном, запеченном или вареном виде: ряд полезностей лучше усваиваются после термообработки (например, витамин А — помощник зрению). К тому же сырые овощи для поджелудочной железы — нагрузка даже для взрослого.

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НУЖНЫ МЯСО И ЯЙЦА

А также рыба, сливочное и растительные масла, творог, сметана. Хорош для ланч-бокса йогурт — его удобно взять с собой для перекуса, да и съест его ребенок с удовольствием, что немаловажно.

Лецитин, содержащийся в этих продуктах, доставляет питательные вещества к клеткам (в том числе — головного мозга) и помогает работе нервной системы. Из лецитина на 50% состоят стенки клеток печени, а от ее функций (пищеварение, детоксикация) зависит тонус организма.

НЕ ЕСТЬ РАЗНЫЕ БЕЛКИ

Ферменты для переваривания мяса и кефира, яиц и твердого сыра отличаются, как и время их переваривания. Одновременное употребление таких тандемов вызовет вялость, которая ухудшит обучаемость.

ЗАВТРАК — ГОЛОВЕ "ГОЛОВА"

Чтобы ребенок не отказывался от завтрака, ужинать он должен не позже 18:00, белковыми продуктами и овощами. В 20:00—21:00 ему стоит дать стакан кефира или йогурта. Завтрак должен быть не ранее чем через 20—25 минут после того, как ребенок проснется: до этого он должен сделать зарядку и принять душ, лучше — контрастный. Даже если вы впихнете в ребенка еду, он съест меньше, чем ему объективно необходимо, а потом быстро проголодается, будет вялым и невнимательным.

Завтрак должен состоять из блюд из кисломолочных продуктов или каш с фруктами (свежими, печеными или сушеными). Необходимо чередовать: сегодня — завтрак преимущественно углеводный (каша), завтра — преимущественно белковый (яичница). Ведь за переваривание различных веществ отвечают различные реагенты, и время усвоения белков и углеводов разное.

Необходимость завтрака для школьника неоспорима: отсутствие еды вызовет снижение уровня глюкозы в крови (а значит, быструю утомляемость) и повышение уровня адреналина: в избытке этот гормон также вызывает быстрый упадок сил.

Так что если завтрак отсутствует в режиме питания ребенка постоянно или часто, то может возникнуть еще несколько проблем: он будет рассеянным, возбужденным и тревожным, а также станет подолгу засыпать ночью. А сон меньше необходимых школьнику девяти, а ученикам младших классов — 10 часов вызовет ряд нарушений в работе нервной системы и может привести к стойкой бессоннице.

ПЕРЕКУС — НЕ ПОЗЖЕ 4 ЧАСОВ ПОСЛЕ ЗАВТРАКА

Иначе обеспечены застой желчи и все вытекающие из этого нарушения и болезни желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, большой перерыв между приемами пищи ведет к скачкообразному повышению уровня глюкозы в крови, что является причиной вялости и плохого настроения.