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Дыхание имеет большое влияние на память и страх – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7838/88_main.1482922950.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/88_tn.1482922950.jpg Здоровье Во время дыхания задействованы три области мозга: обонятельная кора, гиппокамп и миндалина

Дыхание имеет большое влияние на память и страх – ученые

Сегодня, 13:00

Во время дыхания задействованы три области мозга: обонятельная кора, гиппокамп и миндалина

Dдохи носом положительно влияли на способность запоминать объекты. Фото: AFP
Dдохи носом положительно влияли на способность запоминать объекты. Фото: AFP

Ученые из Северо-Западного университета в США выяснили, как дыхание влияет на память и чувство страха.

Об этом они рассказали в журнале The Journal of Neuroscience.

По их данным, ритмы дыхания создают в мозге электрическую активность. Этот эффект различается в зависимости от того, ртом или носом осуществляется дыхание и с какой скоростью производятся вдохи и выдохи.

В результате электроэнцефалограмма семерых испытуемых, больных эпилепсией, и 70 здоровых показала, что во время дыхания задействованы три области мозга: обонятельная кора, ответственная за обработку запахов, гиппокамп, контролирующий память, и миндалина, связанная с эмоциональными процессами.

Отмечается, что участники быстрее распознавали страшные лица, когда вдыхали через нос, также вдохи носом положительно влияли на способность запоминать объекты.

Как показали предыдущие исследования, частота дыхания человека в спокойном состоянии составляет 12–18 вдохов и выдохов в минуту, а при волнении возрастает до 20.

"Когда вы паникуете, ваша частота дыхания возрастает. В результате вы вдыхаете чаще, чем когда спокойны. Таким образом, врожденная реакция нашего организма на страх, повышающая частоту дыхания, оказывает положительное воздействие на функции мозга и, в результате, в сокращении времени реагирования на опасные раздражители", – отмечают ученые.
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Источник:

gazeta.ru

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