Эксперты рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток

Головные боли для многих людей большая проблема, это один из тех видов боли, которые нельзя терпеть и приходится пить обезболивающие препараты

Но есть еще один путь – употреблять продукты, которые предотвращают появление таких неприятных ощущений, пишет "Ортодокс".

Во-первых, стоит обратить внимание на некоторые виды продуктов, один из которых брокколи. Также имбирь, который сам по себе обезболивающий продукт. Как ни странно, но это картофель (запеченный или отварной). Жирная рыба, в которой много полезных кислот, и не стоит забывать об орехах и семенах, богатых магнием.

Также можно назвать красный перец, бананы и авокадо. Но нужно не забыть упомянуть воду, нехватка которой может привести к болям.