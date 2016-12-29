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Эксперты рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток http://www.segodnya.ua/img/article/7840/23_main.1482940398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/23_tn.1482940398.jpg Здоровье Головные боли для многих людей большая проблема, это один из тех видов боли, которые нельзя терпеть и приходится пить обезболивающие препараты

Эксперты рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток

Сегодня, 02:50

Головные боли для многих людей большая проблема, это один из тех видов боли, которые нельзя терпеть и приходится пить обезболивающие препараты

Likar.info
Likar.info

Но есть еще один путь – употреблять продукты, которые предотвращают появление таких неприятных ощущений, пишет "Ортодокс".

Во-первых, стоит обратить внимание на некоторые виды продуктов, один из которых брокколи. Также имбирь, который сам по себе обезболивающий продукт. Как ни странно, но это картофель (запеченный или отварной). Жирная рыба, в которой много полезных кислот, и не стоит забывать об орехах и семенах, богатых магнием.

Также можно назвать красный перец, бананы и авокадо. Но нужно не забыть упомянуть воду, нехватка которой может привести к болям.
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