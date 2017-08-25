Храп увеличивает вероятность развития рака – ученые

Сегодня, 04:44

Специалисты считают, что к развитию онкологии приводит дефицит кислорода в тканях головного мозга и сердца

 

Апноэ во время сна увеличивает вероятность развития рака более чем в два раза. Фото: sleeplab.ru
Апноэ во время сна увеличивает вероятность развития рака более чем в два раза. Фото: sleeplab.ru

Американские ученые выяснили, что люди, страдающие храпом, имеют повышенный риск развития раковых опухолей.

Ученые проводили исследования с участием пяти тысяч добровольцев разных возрастов. На момент начала эксперимента все участники были здоровы. Подозрений на наличие онкологических заболеваний ни у кого выявлено не было, пишет newsyou.info. Испытуемые ответили на вопрос, имеются ли случаи храпа во сне, бывает ли апноэ.

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В течение длительного времени специалисты вели наблюдение за испытуемыми и анализировали полученную информацию. Результаты исследования показали, что те участники, которые страдали храпом и синдромом апноэ, имели повышенный риск развития онкологических заболеваний. Апноэ во время сна увеличивало вероятность развития рака более чем в два раза сравнительно с теми, кто спал без храпа и задержек дыхания.

Специалисты считают, что к развитию онкологии приводит дефицит кислорода в тканях головного мозга и сердца.
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