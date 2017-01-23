Как добиться здоровой работы кишечника

Кишечник – очень сложный орган. Его длина составляет несколько метров и у него есть своя нервная система. Работе всех органов кишечника помогают сфинктеры, сокращающиеся мышцы, которые передвигают пищу по отделам, пишет storinka.com.ua.

Сфинктеры задают тон работы всему кишечнику. Если происходит сбой в этой работе, то у человека может возникнуть запор, вздутие, понос или какие-либо другие отклонения. Регулируют эту деятельность нервные окончания, которые получают указания от головного мозга. Функциональные сбои работы кишечника могут иметь разные причины.

Причины плохой работы кишечника

Главная причина – это неправильная процедура питания. Нужно отказаться от быстрого заглатывания пищи, от привычки кушать много и без разбора. Пища не успевает подготавливаться в тонком кишечнике и попадает в толстый кишечник, вызывая его раздражение. Слабость, головокружение, депрессия, боли — это только несколько симптомов неблагополучия в этом органе. Для постановки диагноза врач должен назначить рентген или фиброколоноскопию, чтобы исключить возможность наличия опухолей, язв и полипов. Затем необходимо сдать посев на флору, чтобы исключить дисбактериоз. Возможно, врач порекомендует сделать УЗИ или фиброгастроскопию.

Если причина расстройства связана с позвоночником, больному придется пройти через исследования, связанные с компьютерной томографией. Если боли не прекращаются и в наличии выделения крови и слизи, постоянная невысокая температура, то возможен рак толстой кишки, который стал последнее время очень распространен. Врач-гастроэнтеролог или врач-проктолог должны исследовать всю толстую кишку, чтобы правильно поставить диагноз.

Что нужно для здорового кишечника

Чтобы избежать всех этих проблем с кишечником, нужно придерживаться нескольких правил. Так как сон регулирует наличие в кишечнике гормонов, отвечающих за чувство голода, спать нужно полноценных восемь часов. Утром натощак необходимо выпить стакан кипяченой воды для того, чтобы включить работу кишечника. Позавтракать надо через 15 минут. В рационе большая часть пищи должна быть из фруктов и овощей, так как именно в них находится клетчатка.

Не заглатывайте пищу и тщательно ее пережевывайте, это обеспечит обработку еды еще в ротовой полости.

Если у вас нет времени на медленный прием пищи, выберите ту, которая быстро переваривается. Это могут быть бульоны, салаты из свежих овощей, фрукты.

Не запивайте еду сразу компотами или соками, которые разбавляют желудочный сок и мешают перевариванию пищи. Гормоны стресса также мешают правильному перевариванию пищи, поэтому откажитесь от нее, если вы раздражены или сильно расстроены. Старайтесь принимать белковую пищу теплую. Холодные продукты не задерживаются в желудке и попадают в тонкий кишечник, когда они еще плохо подготовлены. Бактерии мяса в тонком кишечнике быстро размножаются, что может привести к вздутию или запорам. Один раз в день обязательно принимайте еду, в которой есть живые бактерии. Это может быть кефир, йогурт. Больше двигайтесь, применяйте упражнения для спины и живота. Этими упражнениями усиливается перистальтика кишечника, и он быстрее освобождается.