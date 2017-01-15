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Как ходить в гололед, чтобы не упасть http://www.segodnya.ua/img/article/7880/7_main.1484312749.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/7_tn.1484312749.jpg Здоровье Ходим, как лыжники и канатоходцы, нагрузившись сумками

Как ходить в гололед, чтобы не упасть

Сегодня, 15:00

Ходим, как лыжники и канатоходцы, нагрузившись сумками

Решение для оригиналов. В гололед можно запросто передвигаться на коньках
Решение для оригиналов. В гололед можно запросто передвигаться на коньках. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Зима. Снег. Гололед. В травматологии аншлаг, а у врачей — работы выше крыши. Главные пациенты — женщины в обуви на каблуках и громоздких шубах, люди "под градусом", старички и ротозеи. Врач ортопед-травматолог Киевской городской клинической больницы №1 Станислав Лисунов дал дельные советы нашим читателям, чтобы они избежали ситуации, как в известном советском фильме: "Поскользнулся, упал, очнулся — гипс". 

КАК НА ЛЫЖАХ. Первым делом необходимо освоить правила грамотного передвижения в гололед. "Шаг должен быть мелким и частым, опора на всю стопу, а колени — чуть согнуты. Держите корпус тела при ходьбе чуть наклоненным вперед, как будто вы идете на лыжах. Ни в коем случае не торопитесь, не бегите за уезжающим автобусом. Лучше немного опоздать на работу, чем на месяц уйти на больничный с переломом руки или ноги", — предупреждает эксперт.

ПРИМЕР С КАНАТОХОДЦА. С ногами понятно. Теперь — руки: тот, кто вышел из дома, засунув их в карманы, с большей вероятностью упадет уже через пару шагов. Минимально рискует упасть человек с сумками в каждой руке. А все потому, что он, словно канатоходец, балансирует и крепче стоит на ногах. Отсутствуют сумки — не беда: на особо скользких участках просто разведите руки в стороны.

МАСТЕРСТВО ПАДЕНИЯ. Если же оно неизбежно, научитесь делать это правильно, чтобы потом не было мучительно больно. "При падении мускулы не должны быть сильно напряжены. Не следует выставлять перед собой руки в качестве опоры на землю — можно получить перелом лучевой кости. Руки в этот момент должны быть прижаты к груди. Также ни в коем случае не стоит садиться — таким образом, можно очень серьезно травмировать крестец, — посоветовал Лисунов. — Избегайте падения на спину — велик риск получить компрессионный перелом позвоночника. Поэтому желательно, чтобы главный удар не пришелся на копчик. Также опасная зона — голова: при падении можно получить даже перелом основания черепа. При этом у потерпевшего могут быть изменения сознания, сильная головная боль, носовое кровотечение или затруднение дыхания. Чтобы избежать этого, постарайтесь притянуть подбородок к груди, если падаете на спину".

ЛАЙФХАКИ: ЛЕДОХОДЫ И НАЖДАЧКА

Мастер по ремонту обуви службы бытовых услуг "Домовенок" Сергей Герасимов уверен: в такую погоду надо ориентироваться не на моду и высоту шпилек, благодаря которым ноги зрительно удлиняются, а на защиту от падений и снижение риска пролежать в гипсе пару месяцев. "Я рекомендую выбирать нескользкую обувь с рифленой подошвой. Но только этого мало: нужно, чтобы материал, из которого она сделана, не дубел на морозе, иначе никакой протектор не спасет. Поэтому, прежде чем купить обувь, попытайтесь ощутить силу сцепления на скользком полу магазина. Помните, что подошва на морозе твердеет, и некачественная обувь будет на холоде скользкой и твердой. Что касается рисунка, то устойчивее обувь с глубокими элементами, направленными в разные стороны. Это для лучшего сцепления с ледяной дорогой. Если же будете ставить набойки, отдавайте предпочтение изготовленным из мягкого полиуретана. Для верности можно еще и прошиповать подошвы.

Если качественная обувь не по карману, избежать травм во время гололеда помогут съемные подошвы на основе качественной резины, снабженные стальными шипами. Надеваются они с помощью 2-х резиновых петель на любую обувь и не мешают передвижению в транспорте, магазинах. Кроме того, эти приспособления не имеют размера, так что пользоваться ими смогут все члены семьи. Смотрится не особо изящно, т. к. крепления видны на сапоге, но риск падения будет сведен к минимуму. Цена на такие ледоходы колеблется в районе 100 грн.
Есть и народные методы. Самый распространенный — наклеить на подошву плотную ткань или наждачную бумагу. При этом следует использовать клей, который не растворяется в воде. Наклеивать лучше несколько небольших кусков, чтобы они создавали эффект рельефа. Также можно намазать подошву клеем на основе смол и посыпать песком. Еще люди наклеивают на обувь лейкопластырь на тканевой основе. Правда, держаться такой "антигололед" будет около 1—2 дней.

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Съемная подошва — от 100 грн.

НЕПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ "ПОЛЕТОВ"

Чаще всего падение на льду приводит к растяжениям, возможно — с разрывом связок. "Проявляется интенсивной болью, отечностью, гематомой. С такой травмой нужно сразу же показываться врачу: обратиться в поликлинику или травмпункт либо вызывать скорую помощь. Специалист, если посчитает необходимым, назначит рентгенографию области повреждения и даст рекомендации по лечению", — рассказал травматолог.

Далее по "популярности" идут ушибы. Главные симптомы — боль, припухлость и формирование гематомы. Первым делом необходимо к месту ушиба прикладывать лед каждый час по 15—20 минут и наносить нестероидные противовоспалительные мази. Также стоит показаться врачу после получения травмы, чтобы исключить осложнения.

Вывих — еще один вариант травмы, который можно получить при падении на лед. "В этом случае происходит деформация сустава. В числе симптомов, кроме боли, возможна потеря чувствительности в пальцах кисти или стопы из-за сдавливания нерва. Ни в коем случае не нужно пытаться самостоятельно произвести вправление, т.к. можно усугубить ситуацию. В экстренном порядке вызывайте скорую помощь", — посоветовал специалист.

Увы, достаточно часто встречаются и переломы, особенно рук: обычно при падении человек инстинктивно выбрасывает их вперед. Падая на них, он нагружает кости, связки и мышцы сверх всякой меры. В результате происходит перелом. "Это деформация конечности, боль и отек, гематома, проблемы с движением, при наличии открытого перелома может проявиться и кровотечение. Действовать в этом случае стоит так же, как и при вывихе", — подчеркивает Станислав Лисунов.
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Автор:

Анна Курцановская

Источник:

"Сегодня"

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