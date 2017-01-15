Как избавиться от целлюлита в домашних условиях

Хотите гладкую и красивую кожу? Избавиться от целлюлита навсегда и больше о нем не вспоминать? Не стесняясь раздеваться на пляжах и в бассейнах? Это возможно, хоть и не так легко, как кажется на первый взгляд.

На сегодняшний день многие салоны красоты предлагают различные процедуры по устранению целлюлита. Цена таких процедур очень даже впечатляют, а вот эффекта порой нет никакого. Что же делать? Ведь хочется быть здоровой и красивой уже сейчас, пишет medic.ua.

Предлагаем попробовать справиться с целлюлитом в домашних условиях, ведь существует множество действительно работающих способов избавиться от этого недуга.

Боремся с целлюлитом в домашних условиях: Мумие

Этот способ поможет избавиться от целлюлита, растяжек и вернуть коже былую упругость и красоту. Мумие в лечебных и косметологических целях использовали еще в Древнем Египте, и не просто так. Благодаря своему составу мумие питает кожу необходимыми минералами и витаминами.

Есть два варианта приготовления смеси на основе мумие от целлюлита:

Способ 1: растворить несколько граммов мумие в столовой ложке теплой воды. Добавить в любой детский крем и нанести на проблемные зоны. Дополнительно замотать пищевой пленкой. Смыть через 15 минут.

Способ 2: растворить несколько таблеток мумие в теплой воде и смешать с эфирными маслами апельсина, грейпфрута и сандала. Нанести на кожу и смыть через 15 минут.

Боремся с целлюлитом в домашних условиях: Кофе с глиной

Начнем с того, что из кофе можно сделать отличный кофейный скраб, который эффективно очистит кожу и сделает ее мягкой и нежной. А для борьбы с целлюлитом можно попробовать такой рецепт:

Добавляем в молотый кофе голубую глину, разводим теплой водой и наносим на кожу. Оборачиваем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.

Боремся с целлюлитом в домашних условиях: Массаж ложками

Кто бы мог подумать, что обычные десертные ложки могут помочь избавиться от целлюлита. Эта техника пришла к нам с востока. Может применяться также для лица и зоны декольте.

Охлаждаем ложки, намазываем их медом или кремом и массируем нужные участки кожи круговыми движениями с небольшим нажимом. Важно: движения нужно выполнять строго по часовой стреле. Внешнюю сторону ног массируем сверху вниз, а внутреннюю – снизу вверх.

Боремся с целлюлитом в домашних условиях: Соль

Для этого рецепта подойдет как морская соль, так и обычная.

Берем полстакана соли. Добавляем одну столовую ложку оливкового масла и несколько капель эфирного масла бергамота и лимона. Распариваем проблемное место и круговыми движениями наносим солевой скраб. Массируем 10-15 минут.

Боремся с целлюлитом в домашних условиях: Контрастный душ

Не нужно начинать сразу с очень горячей и очень холодной воды. Пусть температура воды для начала будет теплой и прохладной, максимально комфортной. Со временем можно сделать разницу температур больше. Начинать нужно с нескольких подходов по 10-15 секунд. Со временем нужно довести процедуру до 10-15 минут. После душа следует хорошо растереть кожу полотенцем.