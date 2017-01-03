Как избавиться от похмелья: ТОП-6 правильных продуктов

Научитесь контролировать себе во время вечеринки, и это станет самым лучшим рецептом

Праздники продолжаются и застолье с размахом – не редкость. Чтобы праздник вам был в радость, умейте держать себя в руках и умеренно употреблять алкоголь.

Если же не получилось удержаться и вечер прошел очень весело и на утро стало как-то тяжело, Новое время публикует ТОП-6 правильных продуктов, которые помогут вам справиться с похмельем.

Суп на мясном бульоне

Куриный суп с лапшой повышает уровень натрия в организме, а также содержит цистеин, который помогает восстановить работу печени и убрать головную боль.

Бананы

Они богаты калием, который уничтожается спиртными напитками.

Выпечка из цельнозерновой муки

Цельнозерновые продукты состоят из сложных углеводов, которые поглощают алкоголь. Они также содержат витамины группы В, помогающие предотвратить похмелье.

Панкейки

Блины, вафли и оладьи также содержат углеводы, абсорбирующие алкоголь. Если добавлять в них поменьше масла и сахара, эффект будет еще лучшим.

Хумус

Он богат витаминами В6 и С, железом и фолиевой кислотой. Этот полезный продукт удовлетворяет тягу к жирной нездоровой пище и улучшает состояние после бурного вечера.

Вегетарианская пицца

Наутро после выпивки можно приготовить или заказать овощную пиццу. Чтобы снять похмелье и насытиться, достаточно одного-двух кусочков. Желательно мокнуть пиццу в растительное масло.