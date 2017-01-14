Как избавиться от синяков под глазами

Избавиться от синяков под глазами помогут устранение причин их возникновения и косметические процедуры

Синяки под глазами чаще всего возникают от переутомления, нехватки сна и длительного пребывания за монитором компьютера. Однако иногда синие круги под глазами свидетельствуют о каком-то заболевании. Если все дело в образе жизни, то справиться с синяками под глазами помогут косметические процедуры и народные средства, пишет likar.info.

Причины возникновения синяков под глазами

Для того чтобы избавиться от проблемы, необходимо знать, по какой причине появляются темные круги под глазами. Такой симптом может возникать в силу ряда причин:

- недостаточность сна;

- курение;

- чрезмерное употребление алкоголя;

- длительное пребывание за экраном монитора;

- гиповитаминозы;

- частые стрессы, переутомление;

- некоторые заболевания (болезни щитовидной железы, аллергия, болезни печени и почек, нарушения в работе сердца и сосудов).

Устранение вышеперечисленных факторов, как правило, устраняет усталость глаз и неприятные синяки.

Косметологические процедуры для устранения кругов под глазами

Если синие круги под глазами беспокоят вас постоянно, можно воспользоваться современными достижениями в косметологии. В частности, избавиться от проблемы может помочь:

- липофилинг – наполнение подглазных впадин жировой тканью, взятой у пациента;

- микротоковая терапия, позволяющая уменьшить пигментацию кожи вокруг глаз;

- лазерная терапия;

- мезотерапия;

- массаж.

Для борьбы с синяками под глазами можно использовать средства народной медицины – всевозможные маски из натуральных ингредиентов:

- Картофельная и творожная маска для глаз. Возьмите 2 ст. л. картофельного пюре и разведите теплым молоком. Наложите смесь на область вокруг глаз на 15-20 минут. На область вокруг глаз также можете наложить творог высокой жирности.

- Чайные пакетики. Покраснение глаз и синяки под глазами уйдут после чайных примочек. Возьмите использованные пакетики черного чая и наложите их на глаза на 20-25 минут.

- Огуречная маска. Мелко натрите огурец, смешайте с петрушкой и сметаной. Все ингредиенты нужно брать в равных количествах. Многим такая маска помогает без следа устранить синие круги под глазами.