Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Новости медицины и здоровья
Как избавиться от синяков под глазами http://www.segodnya.ua/img/article/7882/67_main.1484413692.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/67_tn.1484413692.jpg Здоровье Избавиться от синяков под глазами помогут устранение причин их возникновения и косметические процедуры

Как избавиться от синяков под глазами

Сегодня, 01:17

Избавиться от синяков под глазами помогут устранение причин их возникновения и косметические процедуры

Синяки под глазами могут быть признаком усталости. Фото: likar.info
Синяки под глазами могут быть признаком усталости. Фото: likar.info

Синяки под глазами чаще всего возникают от переутомления, нехватки сна и длительного пребывания за монитором компьютера. Однако иногда синие круги под глазами свидетельствуют о каком-то заболевании. Если все дело в образе жизни, то справиться с синяками под глазами помогут косметические процедуры и народные средства, пишет likar.info

Причины возникновения синяков под глазами

Для того чтобы избавиться от проблемы, необходимо знать, по какой причине появляются темные круги под глазами. Такой симптом может возникать в силу ряда причин:

 - недостаточность сна;
 - курение;
 - чрезмерное употребление алкоголя;
 - длительное пребывание за экраном монитора;
 - гиповитаминозы;
 - частые стрессы, переутомление;
 - некоторые заболевания (болезни щитовидной железы, аллергия, болезни печени и почек, нарушения в работе сердца и сосудов).

Устранение вышеперечисленных факторов, как правило, устраняет усталость глаз и неприятные синяки.

Косметологические процедуры для устранения кругов под глазами

Если синие круги под глазами беспокоят вас постоянно, можно воспользоваться современными достижениями в косметологии. В частности, избавиться от проблемы может помочь:

 - липофилинг – наполнение подглазных впадин жировой тканью, взятой у пациента;
 - микротоковая терапия, позволяющая уменьшить пигментацию кожи вокруг глаз;
 - лазерная терапия;
 - мезотерапия;
 - массаж.

Для борьбы с синяками под глазами можно использовать средства народной медицины – всевозможные маски из натуральных ингредиентов:

 - Картофельная и творожная маска для глаз. Возьмите 2 ст. л. картофельного пюре и разведите теплым молоком. Наложите смесь на область вокруг глаз на 15-20 минут. На область вокруг глаз также можете наложить творог высокой жирности.
 - Чайные пакетики. Покраснение глаз и синяки под глазами уйдут после чайных примочек. Возьмите использованные пакетики черного чая и наложите их на глаза на 20-25 минут.

 - Огуречная маска. Мелко натрите огурец, смешайте с петрушкой и сметаной. Все ингредиенты нужно брать в равных количествах. Многим такая маска помогает без следа устранить синие круги под глазами.
маска, глаза, синяки, усталость, народные средства

Вы сейчас просматриваете новость "Как избавиться от синяков под глазами". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Зрительный контакт не всегда легко поддерживать. Фото: psychologos.ru

Почему людям сложно смотреть друг другу в глаза

4 Января, 02:59

Исследователи предполагают, что иногда мы отводим глаза, чтобы избежать перегрузки мозга

Здоровье

Маска для лица. Фото: nebolet.com

5 способов освежить кожу на лице после праздничного загула

4 Января, 01:36

Картофельная или огуречная маска поможет сделать кожу мягче и вернуть здоровый цвет

Здоровье

Следите за осанкой во время работы. Фото: AFP

Как сохранить здоровье на сидячей работе: ТОП-4 полезных совета

28 Декабря 2016, 13:52

Следите за своей осанкой, защищайте глаза и делайте короткие перерывы

Общество

Оливия Джеймсон. Стилист-визажист и модель в одном лице.

Актуальные тренды офисной моды в 2017-м: начинаем ухаживать за бровями, а на корпоратив идем в комбинезоне

28 Декабря 2016, 11:00

Держите в косметичке алую помаду, гель для бровей и баночку кушина, а на корпоратив идите в комбинезоне

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.