Как легко распознать серьезное заболевание

Ороговевшая кожа на пятках – это не столько плохой уход за ногами, сколько сигнал о том, что необходимо укрепить иммунную систему

Если у человека часто появляются мозоли – то это признак не того, что он очень много работает, а, скорее, того, что ему пора заняться всерьез состоянием своего здоровья. В частности, стоит отметить, что на некоторых мессах мозоли просто "кричат" о заболеваниях, пишет "Ортодокс".

Как пример, постоянные мозоли на наружной стороне ступней свидетельствуют о проблемах с позвоночником.

Ороговевшая кожа на пятках – это не столько плохой уход за ногами, сколько сигнал о том, что необходимо укрепить иммунную систему. Восточные целители считают, что если вдруг грубеет кожа под мизинцем левой стопы, то возможно, что у человека развиваются нарушения в работе сердца.

Также частое возникновение мозолей может свидетельствовать о проблемах в функциональности печени, а вод появление мозолей под пальцами – свидетельство плохой работы кишечника.