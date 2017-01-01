Как легко распознать серьезное заболевание
Ороговевшая кожа на пятках – это не столько плохой уход за ногами, сколько сигнал о том, что необходимо укрепить иммунную систему
Если у человека часто появляются мозоли – то это признак не того, что он очень много работает, а, скорее, того, что ему пора заняться всерьез состоянием своего здоровья. В частности, стоит отметить, что на некоторых мессах мозоли просто "кричат" о заболеваниях, пишет "Ортодокс".
Как пример, постоянные мозоли на наружной стороне ступней свидетельствуют о проблемах с позвоночником.
Ороговевшая кожа на пятках – это не столько плохой уход за ногами, сколько сигнал о том, что необходимо укрепить иммунную систему. Восточные целители считают, что если вдруг грубеет кожа под мизинцем левой стопы, то возможно, что у человека развиваются нарушения в работе сердца.
Также частое возникновение мозолей может свидетельствовать о проблемах в функциональности печени, а вод появление мозолей под пальцами – свидетельство плохой работы кишечника.
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