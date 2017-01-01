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Как легко распознать серьезное заболевание http://www.segodnya.ua/img/article/7848/43_main.1483124957.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/43_tn.1483124957.jpg Здоровье Ороговевшая кожа на пятках – это не столько плохой уход за ногами, сколько сигнал о том, что необходимо укрепить иммунную систему

Как легко распознать серьезное заболевание

Вчера, 23:35

Ороговевшая кожа на пятках – это не столько плохой уход за ногами, сколько сигнал о том, что необходимо укрепить иммунную систему

Фото: trkterra.ru
Фото: trkterra.ru

Если у человека часто появляются мозоли – то это признак не того, что он очень много работает, а, скорее, того, что ему пора заняться всерьез состоянием своего здоровья. В частности, стоит отметить, что на некоторых мессах мозоли просто "кричат" о заболеваниях, пишет "Ортодокс".

Как пример, постоянные мозоли на наружной стороне ступней свидетельствуют о проблемах с позвоночником.

Ороговевшая кожа на пятках – это не столько плохой уход за ногами, сколько сигнал о том, что необходимо укрепить иммунную систему. Восточные целители считают, что если вдруг грубеет кожа под мизинцем левой стопы, то возможно, что у человека развиваются нарушения в работе сердца.

Также частое возникновение мозолей может свидетельствовать о проблемах в функциональности печени, а вод появление мозолей под пальцами – свидетельство плохой работы кишечника.
здоровье, ученые, заболевание, стопа, мозоль

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