Как мозг изменяется с возрастом: исследование китайских ученых

Вчера, 18:03

Посмотрев на снимок мозга, можно точно назвать возраст человека 

Мозг тоже стареет. Фото: pixabay.com
Мозг тоже стареет. Фото: pixabay.com

До недавнего времени считалось, что, хотя структура человеческого мозга и меняется с возрастом, но это происходит достаточно медленно, и у взрослого человека эти изменения незаметны, сообщает vesti.ru.

Сейчас китайские ученые сделали открытие, которое показывает, что такое мнение не соответствует истине, и что есть определенные особенности структуры, характерные не только для созревания или старения, но и взросления. Сотрудники Пекинского университета Джао Тонг заявили, что между мозгами человека, только вступившего в период зрелости, и человека, который находится в расцвете зрелого возраста, существует значительная разница.

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Команда проанализировала публично доступные снимки мозгов 111 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Эти снимки были сделаны с помощью диффузионной спектральной томографии, методики визуализации, позволяющей оценить геометрическое строение мозга. В том числе эта техника дает возможность измерить некоторые важные параметры, например, фракционную анизотропию – диаметр, плотность и количество нервных связей в определенных регионах мозга. Исследователи обнаружили, что этот параметр существенно снижается с возрастом, и выяснили, в каких областях изменения начинаются в первую очередь. Эти изменения были настолько явными, что можно было точно сказать, сколько лет человеку, только посмотрев на снимок его мозга.

В ходе научной работы ученые не изучали, есть ли связь между снижением фракционной анизотропии и ухудшением когнитивных функций в старшем возрасте, но, возможно, такая зависимость существует.
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