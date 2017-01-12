Как наполнить квартиру приятными запахами

Да, мы знаем, что неприятные запахи надо не скрывать, а устранять, но даже в домах, где чисто и все лишнее выбросили, не всегда пахнет приятно. News.online.ua со ссылкой на Good Housekeeping предлагает вам это исправить и создать в доме запахи, которые будут вам приятны.

Создать настроение

Поставьте на медленный огонь кастрюльку с водой и ломтиком лимона или грейпфрута. Добавьте любимые травы — мяту, лаванду или цветки роз. Не закрывайте крышкой. Дом наполнится мягким приятным ароматом. Этот способ подходит, когда вы хотите создать настроение для вечеринки или просто для себя, любимой. Если вы перед этим готовили пищу, разумеется, необходимо сначала проветрить, чтобы убрать посторонние запахи.

Ароматические свечи

Ароматические свечи могут источать запах, даже если их не зажигать. Положите распечатанную свечу на полку в шкафу с одеждой или в бельевом ящике. Ткань хорошо впитывает ароматы, и вы каждый раз, доставая белье, будете ощущать легкую волну приятного запаха. Да и ваше постельное белье тоже будет хранить его.

Ароматические масла

Вы можете приобрести ароматические масла, и нанести их на ватный диск, а лучше ватный шар. Маленькая вазочка или креманка с ароматизированными ватными шарами и выглядит эстетично, и подходит для любого места в вашем доме, будь то ванная комната или гостиная.

Автомобильный освежитель воздуха

Достаточно повесить понравившийся вам освежитель возле форточки или решетки приточной вентиляции, через которые в ваш дом поступает воздух. Тогда все помещение будет наполнено ненавязчивым запахом. Не стоит вешать его на вентиляционные решетки в ванной или на кухне, они служат для вытяжки воздуха, поэтому большая часть запаха просто улетит в трубу.

Комнатные растения

Вы можете посадить на подоконнике такие пахучие растения как герань, арабский жасмин, комнатный эвкалипт, гардения или кубинский орегано. Они обеспечат приятный запах дома!

Духовка

Кто устоит перед ароматом свежей выпечки. Вам не обязательно придумывать что-то сложное. Простые булочки с корицей, кекс из готовой смеси или печенье с бананом наполнят ваш дом теплом и уютом. Если вы совсем не любите готовить, вам на помощь придет замороженное слоеное тесто. Просто посыпьте размороженный лист теста сахаром и корицей, сверните в рулет и нарежьте ножом на завитки. На это у вас уйдет одна минута. Выпекать можно 10-15 минут при температуре 200 градусов.

Свежие простыни

Если вы постираете ваше постельное белье с кондиционером, именно простыни и пододеяльники возьмут на себя максимум запаха. Станут как бы его аккумуляторами. Аромат из них будет выветриваться дольше, чем из более мелких вещей. И если вы разложите их после стирки не только в бельевом ящике, но и, например, в одежном шкафу — они смогут передавать аромат другим вещам. И каждый раз, когда вы будете открывать дверцы шкафа, вы будете наполнять комнату новой порцией свежести.